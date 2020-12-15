Эра Независимости:   хроника суверенной страны 

Независимость подняла наш дух и укрепила в нас веру в будущее. Исторические уроки пути, проложенного нашими предками, ясно указали нам, что основа благополучия – в единстве народа. Как назидал великий Абай: «Первый долг человека на пути к процветанию – увеличить число друзей». Избрав золотым ключом к своему процветанию мир, согласие и дружбу представителей различных национальностей и вероисповеданий, которые волею судеб сроднились с казахской землей, мы уверенно шагнули

навстречу будущему.

Нурсултан Назарбаев

День независимости – эпохальное по своей исторической значимости событие и самый главный праздник для всех граждан Казахстана. Ровно 29 лет назад наша страна сделала судьбоносный выбор – встала на путь суверенного развития. Это сравнительно короткий для истории срок, но для страны и всех казахстанцев это ярчайшая страница нашей истории.

Меньше чем за три десятилетия Казахстан прошёл огромный путь, превратившись из мало кому известной страны с сырьевой экономикой в авторитетного глобального игрока, в государство, намеренное войти в число самых конкурентоспособных в мире. И все эти годы республика развивалась в соответствии с политикой, проводимой её Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Эра Независимости позволила воплотить в реальность сокровенную мечту казахстанского народа о свободе и процветании родной земли.

ВЫСТОЯТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ

90-е годы XX века характеризуются в истории страны как период становления, возрождения основ государственности, время преодоления системного кризиса.

Путь становления независимого Казахстана был тернист и труден. Постепенно были осуществлены радикальные изменения во всех сферах жизнедеятельности казахстанского общества.

В течение многих десятилетий государства, формирующие сегодня СНГ, развивались как единая страна с общим народнохозяйственным комплексом. В единую экономическую систему были объединены сырьевые, топливные, технологические, трудовые, научные, образовательные и культурные ресурсы. Функционировала взаимодополняющая материально-техническая база, технологическая взаимосвязь национальных хозяйственных комплексов, единый научно-технический потенциал.

Ситуация изменилась после того, как СССР прекратил своё существование как субъект международного права. В бывших союзных республиках началась финансовая дестабилизация, проявлявшаяся в лавинообразной инфляции, царили настоящая разруха и хаос, небывалого уровня достигла социальная депрессия. Наибольшая глубина кризиса пришлась на середину 1990-х годов, когда объём ВВП в целом по Содружеству упал более чем на треть.

Так, за первое десятилетие СНГ в среднем по странам ВВП снизился на 34 процента, объём инвестиций в основной капитал – на 67 процентов. Особенно сильным было падение промышленного производства. Ухудшение экономик стран Содружества, разрушение единой системы здравоохранения, социального обеспечения в свою очередь вызвали мощные миграционные потоки.

В Казахстане ключевая задача первого десятилетия независимости, заключавшаяся в коренном изменении экономических отношений, была в целом достигнута. Так, по уровню ВВП на душу населения Казахстан вышел на второе место в СНГ после России и вошёл в группу лидеров практически по всем социально-экономическим показателям. Повсеместно в республике были введены в строй сотни заводов и высокотехнологичных производств, открылось большое количество фабрик и цехов. В рамках развития транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры республики построены тысячи километров автомобильных и железных дорог. Сданы в эксплуатацию магистральные нефте— и газопроводы, ЛЭП, объекты энергетики.

НА ПУТИ К ПРОЦВЕТАНИЮ

Безусловно, самым первым значительным достижением нужно считать, собственно, провозглашение и реальное обретение независимости. С

16 декабря начался отсчёт нового этапа в истории Казахстана – «Эры Независимости», как назвал её в одноимённой книге Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Были приняты основополагающие документы, Казахстан появился на карте мира как страна с чётко очерченными границами, обрёл свою армию, создал необходимые независимому государству структуры управления и утвердил все государственные символы.

Благодаря правильно выбранным приоритетам, выдержав все испытания, Казахстан заметно продвинулся в деле модернизации политической системы, сохранении и упрочении межконфессиональной и межнациональной стабильности и вышел на путь устойчивого развития и неуклонного повышения благосостояния населения.

За 29 лет создано общество, где проводятся свободные выборы, реально действует множество различных политических партий и неправительственных организаций. Создан профессиональный двухпалатный парламент и независимая судебная система.

За годы суверенного развития Казахстан достиг во всех сферах значительных успехов, которые сегодня являются фундаментом для новых свершений. Создана эффективная система государственного управления. Весомые инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру сделали Казахстан мощным транзитным хабом континентального значения.

Одними из самых главных достижений суверенного Казахстана стали рост абсолютной численности населения свыше 18 миллионов человек и увеличение средней продолжительности жизни до 72,5 лет.

В Восточном Казахстане, как в крупнейшем промышленном, энергетическом, аграрном, транспортном, туристическом и культурном регионе страны, сегодня проживает 1 млн 369 тысяч человек, из них экономически активное население – 715 тысяч человек.

Больших высот за годы независимости добились сферы отечественного здравоохранения и образования. Реализованы такие эффективные проекты, как создание Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальных школ, строительство современных клиник и медицинских кластеров.

Казахстан привлёк за годы независимости более 70 процентов иностранных инвестиций из общего притока в Центральную Азию. В общей сложности в Казахстан поступило более 300 миллиардов долларов инвестиций.

Важное место в процессе преодоления сырьевой направленности и диверсификации экономики заняла Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003–2015 годы. Рост производства происходил во всех отраслях экономики, замедлились темпы инфляции, устойчивым оставался курс тенге, значительно возросли золотовалютные резервы страны.

За годы индустриализации создано свыше 1250 новых предприятий и более 300 тысяч рабочих мест. За последние годы освоено производство более 500 видов изделий, ранее не производимых в Казахстане, страна начала экспортировать около 50 новых товаров. Более 100 стран мира являются потребителями казахстанской продукции.

Достигнутые в экономике успехи позволили государству проводить более социально ориентированную политику. Введена новая система оплаты труда, затронувшая, прежде всего, работников бюджетной сферы.

Благодаря экономическим успехам удалось обеспечить реальный рост благосостояния населения. В 1996 году 35 процентов населения Казахстана находилось за чертой бедности, сейчас этот показатель значительно сократился.

В 2002 году введён в действие Закон «О государственной адресной социальной помощи», аналогов которому среди стран СНГ не существовало. Казахстан стал лидером СНГ в оказании социальной помощи детям, безработным, инвалидам, пенсионерам, студентам и людям, живущим ниже черты бедности. Беспрецедентной акцией государства стала компенсация вкладов граждан Казахстана в Сбербанке СССР, потерянных в результате инфляции. Благодаря новым экономическим возможностям в государственной политике сделан особый акцент на здравоохранение, науку и образование, которые составляют потенциал любой страны.

Восточный Казахстан за 29 лет вырвался далеко вперёд по объёмам промышленного производства, которые выросли до 2,1 трлн тенге по сравнению с 1991 годом (29,7 млн тенге). В горнодобывающей промышленности этот показатель возрос до 486,5 млрд тенге, в обрабатывающей – до 1 545,8 млрд тенге.

В настоящее время область экспортирует мировому сообществу в год около миллиона тонн цинка, титана, меди, свинца, магния, золота, серебра, редкоземельных металлов. В регионе запущено производство, которого в Казахстане ранее не было. Это заводы по сборке легковых, грузовых автомобилей, пассажирских автобусов, тракторов, по выпуску минераловатных изделий, по производству OSB-плит.

С момента старта Карты индустриализации реализовано 50 проектов на 731,4 млрд тенге, создано более 8,6 тысяч новых рабочих мест.

В регионе за годы независимости объём инвестиций в основной капитал увеличился с 21,9 млрд тенге 1999 года до 621,9 млрд тенге. Объём внешнеторгового оборота вырос до 5,2 млрд долларов США (в 1998 году – 818,8 млн долларов США).

По сравнению с 1993 годом в области вырос розничный товарооборот с 518,2 млн тенге до 1 трлн тенге.

Все эти важные победы и конкретные результаты убедительно свидетельствуют о верности выбранного государством курса.

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Казахстан сегодня – полноправный, уважаемый и авторитетный член международного сообщества.

Приоритеты внешней политики Казахстана в период становления сводились к двум основным направлениям. Первое было нацелено на поддержание и укрепление дружественных связей и развитие многовекторного сотрудничества с зарубежными странами на взаимовыгодной основе. Важность второго направления обусловлена осложнением международной обстановки, усилением активности международного терроризма и экстремизма.

Противодействие новым угрозам и вызовам современности требовало адекватных мер по обеспечению региональной безопасности и наполнению конкретным содержанием ранее составленных договоров и соглашений. Органичное сочетание этих тенденций, их взаимозависимость и определили взаимоотношения нашего государства с мировым сообществом, носящие традиционно дружественный и миролюбивый характер.

Более того, такие крупные международные инициативы Казахстана, как созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проведение первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Евразийского экономического саммита под эгидой Давосского форума, ежегодного Евразийского медиа-форума укрепили авторитет страны на мировой арене и заложили основу для её нового геополитического позиционирования.

Главным внешнеполитическим результатом периода стало завершение процесса делимитации границ, итогом которого явилось создание Казахстаном по периметру своих границ надёжного «пояса стабильности».

Особое место во внешней политике республики занимали вопросы углубления интеграции СНГ, определения правового статуса Каспийского моря, развития долгосрочного сотрудничества со стратегическими партнёрами – Российской Федерацией, КНР, центральноазиатскими республиками.

Страна последовательно выстраивала пояс добрососедства и сотрудничества, инициировав создание СВМДА, ШОС и ЕАЭС, причём для каждой из этих структур Елбасы является одним из основателей.

Не успев отметить 20-ю годовщину обретения суверенитета, Казахстан был избран председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, став на этом посту первой страной постсоветского пространства, первой страной, принадлежащей к тюркскому миру. Благодаря авторитету Первого Президента Казахстану удалось собрать в своей столице первый и единственный в XXI веке саммит ОБСЕ и даже принять по его итогам Астанинскую декларацию.

Не менее мощное подтверждение доверия к стране и уважения к деятельности её Лидера – избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, где республика весьма успешно проявила себя в 2017–2018 годах.

ВАЖНЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ

Достижения республики за прошедшие годы действительно впечатляют. Казахстан воссоздал свою государственность, обеспечил территориальную целостность страны и нерушимость границ, перевёл экономику на свободный рыночный путь развития и интегрировал её в мировой рынок. Таким образом, практика последних лет свидетельствует, что в Казахстане проведены важные системные преобразования, которые закрепили базовые основы либеральной политической системы. Таких качественных изменений в политической системе за столь короткое время Казахстан ещё не знал в своей истории.

Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев своим Указом закрыл крупнейший в мире полигон для испытаний ядерного оружия в Семипалатинской области. Позднее, уже как суверенное государство, Казахстан отказался от ядерного арсенала, четвёртого по мощности в мире.

Казахстан является лидером в мировом антиядерном процессе, начиная с общественного движения «Невада–Семипалатинск», которое координировало свою работу с решениями Первого Президента. Благодаря инициативам Казахстана стало возможным принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации построения мира, свободного от ядерного оружия.

Эти шаги послужили укреплению доверия со стороны мирового сообщества, в том числе ведущих держав, и обеспечили доброжелательное, конструктивное отношение к стране.

В Казахстане успешно проведены две модернизации. Первая началась с момента обретения независимости. Был осуществлён переход от плановой экономики к рыночной. Вторая модернизация началась в конце 1990-х годов, с принятия «Стратегии-2030».

Все поставленные задачи, которые были заложены в Стратегии, страна досрочно реализовала. Казахстан вошёл в число 50 самых конкурентоспособных стран мира и в группу стран со средним уровнем развития. В то же время была принята новая Стратегия «Казахстан-2050», которая поставила задачу войти в число 30 самых передовых стран мира.

С начала 2017 года в Казахстане реализуется третья модернизация, задачи которой поставлены Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Как подчеркнул Н. Назарбаев, эта модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надёжный мост в будущее, навстречу целям «Стратегии-2050».

Она проводится на базе Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ. Первый приоритет – это ускоренная технологическая модернизация экономики. Второй – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. Третий – макроэкономическая стабильность. Четвёртый – улучшение качества человеческого капитала. Пятый приоритет – институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

За последние несколько лет произошли знаковые события, которые заняли особое место в хронике новейшей истории Казахстана. Прежде всего, были усилены позиции на мировой арене. Успешная миротворческая деятельность Казахстана содействовала результативности межсирийских переговоров в Астане.

Республика первой из государств Центральной Азии достойно провела председательство в Совете Безопасности ООН. Казахстан последовательно развивал отношения со стратегическими партнёрами, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Прорывным для прикаспийских стран стал 2018 год, когда в Актау была принята Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. В результате Каспий обрёл статус зоны добрососедства и мирного взаимодействия, а Казахстан почти полностью завершил процесс юридического оформления своей государственной границы.

Важную роль в истории становления суверенного государства сыграла молодая столица Казахстана, расположенная в самом сердце Евразии. Главный город страны справедливо получил имя своего идеологического архитектора – Нур-Султан. Сегодняшняя столица является символом процветающего Казахстана и задаёт тон и темп жизни всей республике.

Не менее значимым событием для страны стал запуск Международного финансового центра «Астана», Международного технопарка IT-стартапов «Астана хаб» и Международного центра «зелёных» технологий и инвестиционных проектов.

В 2017 году в Астане с большим успехом проведена Международная специализированная выставка ЭКСПО на тему «Энергия будущего». Кроме эффекта от демонстрации молодому поколению казахстанцев новейших «зелёных» технологий, последних достижений науки и техники в области безопасной и ресурсосберегающей энергетики, заключения множества инвестиционных соглашений, после выставки осталась мощная инфраструктура, которая активно используется сегодня.

Казахстан вошёл в число первых 30 спортивных держав. В стране созданы все необходимые условия для ведения активного образа жизни и занятий массовым спортом. Государство оказывает поддержку спортивному движению, благодаря чему казахстанские спортсмены одерживают блестящие победы на крупнейших международных соревнованиях.

НА ФУНДАМЕНТЕ МИРА И СОГЛАСИЯ

У казахстанского пути, по которому вёл страну Нурсултан Назарбаев, есть одна очень важная особенность: Казахстан – едва ли не единственная страна на постсоветском пространстве, которая все свои кризисные переходные периоды прошла, сохранив незыблемыми мир и согласие в обществе.

На момент обретения страной независимости в ней проживали представители 130 различных этносов, и в переходный период, в условиях обострения социально-экономических кризисов и общей неопределённости, в этом многообразии виделся серьёзный конфликтогенный потенциал. О высоком риске межнациональных распрей сообщали спецслужбы, об этом в один голос твердили эксперты и аналитики… Но Казахстан под руководством Елбасы преподнёс миру очередной урок.

«Получив трудовую закалку в многонациональном рабочем коллективе Карметкомбината, я с ранней юности был убеждён, что единство, а не разобщённость прокладывает путь к победе. Сейчас, по прошествии достаточно длительного времени, я могу уверенно говорить о том, что, не имей я такой твёрдой веры, неизвестно, как сумела бы страна пройти труднейший начальный этап становления, как удалось бы предотвратить этнические и религиозные разломы, не допустить национальной катастрофы. В смутное время распада Союза ССР Казахстан сформулировал три основных принципа внутренней политики – мир, согласие и консолидация», – вспоминал Нурсултан Назарбаев в своей книге «Эра независимости».

Политика Елбасы в области межэтнических отношений была нацелена на то, чтобы сплотить многонациональное (и многоконфессиональное к тому же) общество в единый народ – народ Казахстана, общество граждан независимой республики. Не было необдуманных слов и действий, которые могли вызвать ненужные волнения и разобщённость, даже столь чувствительному языковому вопросу было найдено решение, которое спокойно приняли все жители страны.

Для проведения эффективной межэтнической политики был создан уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана. Эта инициатива также принадлежит Первому

Президенту РК Нурсултану Назарбаеву, который даже после сложения полномочий Главы государства остаётся Председателем АНК.

«Рецепт» Первого Президента страны по выстраиванию межэтнической политики оказался настолько уникальным и эффективным, что казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства в мире получила известность как «модель

Назарбаева». В своё время этот казахстанский опыт презентовали в ООН и ОБСЕ, его изучают и перенимают многие страны мира.

НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ

Статус Елбасы Нурсултану Назарбаеву был присвоен ещё в 2010 году. Это звание закреплено за ним Конституционным законом «О Первом Президенте РК – Лидере нации» и является признанием его огромной роли в создании казахстанской государственности и выдающегося вклада в развитие суверенного Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства.

Схожий месседж несёт и День Первого Президента, который появился в национальном календаре праздников в 2012 году и с тех пор масштабно отмечается по всей стране.

Первый Президент уверенно вёл страну 28 лет – настолько насыщенных, что происходивших событий, принятых решений и достижений хватило бы века на полтора размеренной жизни. Поэтому, когда 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о том, что складывает с себя полномочия Главы государства, у каждого смотревшего это выступление казахстанца возникло чувство – заканчивается целая эпоха.

Однако, как не раз говорил сам Нурсултан Абишевич, время не стоит на месте. И окончание одной эпохи – это начало новой.

«Каким я вижу Казахстан будущего? Я твёрдо уверен, что казахстанцы будущего – это общество образованных, свободных людей, говорящих на трёх языках. Они – граждане мира. Они путешествуют. Они открыты новым знаниям. Они трудолюбивы. Они – патриоты своей страны. Я убеждён, что Казахстан будущего – это Общество Всеобщего Труда. Это государство с сильной экономикой, где всё делается для человека. Где лучшее образование, лучшее здравоохранение. Где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива. Там верховенство закона. Я верю в то, что мы движемся правильным курсом и ничто не сможет сбить нас с верного пути. Если мы будем сильны, с нами будут считаться. Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем достигнутое», – такое напутствие дал на пороге этой новой эпохи

Первый Президент Казахстана.

И несмотря на то, что Нурсултан Назарбаев покинул пост Президента, он остаётся с народом и продолжает работать на благо страны. В качестве Елбасы, руководителя Совета безопасности РК, Председателя АНК он участвует в созидании Казахстана будущего.

Елбасы – Первый Президент РК назвал вложения в человеческий капитал страны самой эффективной инвестиционной стратегией.

По его словам, в будущем экономическую мощь и геополитическое влияние Казахстана должны определять уровень здоровья, интеллектуальная база, креативный потенциал, трудолюбие и патриотизм молодых граждан.

Глава государства обозначил важные направления, которые на новом этапе независимости казахстанцам предстоит создать: «умную экономику», развитую социальную инфраструктуру, эффективную образовательную систему, инновационную экосистему частного бизнеса и повышение наукоёмкости казахстанского производства, цифровизацию всех сфер жизни. Краеугольным камнем государственной политики является последовательное повышение качества жизни, обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомерный рост благосостояния граждан.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников