Ер Тостик – герой легенд и… комиксов

Восьмиклассница из областного центра нарисовала комикс о могучем батыре Ер Тостике.

Презентация комикса-альбома «Ер Төстік» прошла в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Автором этой творческой работы является юный и очень талантливый художник Асыл Сунгаткызы. Она учится в восьмом классе школы-лицея № 3 имени Шокана Уалиханова в Усть-Каменогорске.

Комикс – это история в картинках. Он сочетает в себе литературу и искусство рисования. Знакомство читателей с персонажами в формате комиксов – новый вид творческого поиска, который сейчас набирает популярность среди подростков, – рассказали сотрудники библиотеки.

Знакомая всем с детства казахская народная сказка «Ер Төстік» буквально ожила и заиграла новыми красками в переложении Асыл. По её словам, на создание этого альбома у неё ушло четыре месяца.

– С детства нас окружают сказки, которые воспитывают характер, дают веру в свои силы, в будущее, увлекают достижимостью того, что кажется совершенно невозможным. Одним из самых любимых мною героев казахских народных сказок является батыр Ер Тостик, – поделилась Асыл Сунгаткызы.

Кстати, это не первая подобная работа одарённой школьницы. В конце прошлого года в этой же областной библиотеке состоялась презентация комикса-альбома «Алаш көсемі» («Вождь Алаша»), посвящённого 155-летию Алихана Букейханова. Он представлял собой краткий обзор жизни лидера партии «Алаш» А. Букейханова. Целью проекта было познакомить читателей с персонажем в ином формате, через жанр комиксов.

Руководителем обоих проектов является художник, корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» в Восточно-Казахстанской области Мерей Кайнарулы.

– Это второй по счёту альбом Асыл Сунгаткызы. Комиксы – это новый инструмент для творческого подхода к анализу прочитанного. Передавая содержание прочитанной книги и изображая персонажей произведения, можно смоделировать события, проиграть разные жизненные ситуации, ведь герои комиксов могут «разговаривать» и «самовыражаться» по воле автора. Формат комикса предполагает не просто коллекцию статических картинок, а динамичное сценарное развитие, – подчеркнул руководитель проекта Мерей Кайнарулы.

Презентацию нового комикса Асыл посетили её родные, учителя и сверстники, отмечая в своих поздравлениях выдающиеся художественные способности девушки. Действительно, каждый рисунок юного художника – отдельная история, написанная с чувством и идеей.

К слову, на этом автор не собирается останавливаться и планирует продолжать совершенствовать свои навыки в рисовании комиксов.

Гульжан Естаева