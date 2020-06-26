Эпоха великого государства

В Семее прошла онлайн-встреча с кандидатом исторических наук, профессором Университета Шакарима Амантаем Исиным.

Прямой эфир в социальной сети Instagram на тему «Восточный Казахстан в эпоху Золотой Орды» организовали сотрудники Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки имени Абая.

В беседе были затронуты вопросы о создании Золотой Орды, ханах и территории этого средневекового государства, народах, проживавших там.

Также Амантай Исин сообщил об отечественных и зарубежных источниках, располагающих информацией о Золотой Орде, а также о том, какие археологические данные и памятники этой эпохи есть в Восточно-Казахстанской области.

В заключение онлайн-встречи сотрудник библио-теки рассказал о книгах, отражающих историю великого государства, которые хранятся в фонде этого учреждения. Среди них – «Золотая Орда» Ильяса Есенберлина, «Батый» Василия Яна, «Азбука казахской истории» Мухтара Магауина, «Ханы Золотой Орды» Кайрата Бегалина и другие произведения.

Ания Есмухамет

Семей