Эпоха демографических перемен

Учёные региона обсудили риски и угрозы современной демографической системы Казахстана.

На прошлой неделе в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова прошёл очередной научно-практический вебинар из цикла «Казахстан в эпоху демографических перемен». Организовал его Научно-исследовательский центр «Алтайтану».

Как отметили организаторы, в ходе онлайн-семинара обсуждался весьма актуальный и порождающий дискуссии вопрос – риски и угрозы, характерные для современной демографической системы нашей республики. В мероприятии участвовали представители научного сообщества, профессорско-преподавательский состав университетов Казахстана, докторанты, магистранты и студенты.

Во время вебинара доктор исторических наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» Александр Алексеенко представил результаты научных исследований причин и условий, сформировавших сегодняшнюю демографическую ситуацию в стране.

В свою очередь кандидат исторических наук, ассоциированный профессор директор НИЦ «Алтайтану» Жанна Аубакирова рассказала о разработанных в рамках реализации проекта «Оценка демографической безопасности РК» шкалах демографической безопасности и возможностях их практического использования.

Также кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник проекта МОН РК «Региональные особенности репродуктивного поведения городских казашек» Гульжан Сарсембаева осветила вопрос трансформации возрастной структуры современного населения республики. Подробнее об экономическом развитии северных регионов Казахстана в контексте эмиграции и репатриации собравшихся проинформировала магистр демографии ТОО «D. L. and Co» Аяулым Сагынбаева. Кандидат социологических наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» Элеонора Столярова выступила с докладом на тему «Динамика демографической нагрузки как фактор нарастания социальных рисков».

Отметим, география участников вебинара была обширной – в нём принимали участие учёные не только Казахстана, но и Российской Федерации, Кыргызской Республики. В их числе член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, исследователь ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва Жулдызай Искакова, д.и.н., зав. кафедрой востоковедения АлтГУ Юлия Лысенко, к.г.н., ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян, к.ф.н., доцент ОшГУ Жоомарт Сулайманов, к.с.н., доцент КарГУ им. Е. Букетова Зульфия Валитова и другие.

– Участники вебинара отметили актуальность поднятых вопросов, необходимость продолжать работу не только в научно-исследовательском направлении, но и в широком распространении научных демографических знаний среди разных категорий населения – государственных служащих, учащейся молодёжи и т. д., – сообщили в НИЦ «Алтайтану».

Гульжан Естаева