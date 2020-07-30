Эпидемия в Казахстане отступает. Пандемия в мире усиливается

Вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением. План поэтапного смягчения ограничительных мер представил днём ранее на заседании Правительства РК министр здравоохранения Алексей Цой.

Он заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1 600 человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43 процента, из них реанимационных – на 27 процентов. Возросло число выздоровевших до 63 процентов. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

За три недели с начала введения строгих ограничительных карантинных мер зарегистрирован 35 951 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается снижение этого показателя до 29

процентов.

Согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, министерством отслеживается показатель репродуктивности инфекции и процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения КВИ.

– За 3 недели карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99 процента. И процент занятости коек снизился с 90 до 47, – отметил министр.

Положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер.

Дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID-19 зависит от слаженной работы и вовлечённости всех секторов экономики.

– Эффективность принимаемых стабилизационных мер зависит только на 30 процентов от качества медицинской помощи и эпидемиологических мероприятий. Остальные 70 процентов в совокупности составляют соблюдение масочного режима и гигиены (30 процентов), а также соблюдение норм социального дистанцирования (40 процентов), – подчеркнул Цой.

Министр заявил, что при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70 процентов в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность некоторых инфраструктурных объектов. Это:

– ТРЦ, ТД, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки;

– детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более пяти человек;

– детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп;

– салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной

записи.

Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80 процентов сотрудников государственных органов и офисных работников.

– Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А также спортивные тренировки для национальных сборных не более 30 человек. Перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более трёх человек. Работа общественного транспорта – с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50 процентов с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов, – сказал Цой.

По мнению главы Минздрава, необходимо сохранить запрет:

– на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;

– на работу ресторанов, баров, ночных и игровых клубов;

– на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

– на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей, аквапарков;

– на работу религиозных объектов;

– на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов).

Казалось бы, эпидемия в Казахстане отступает. Но гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом

Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается. За последние шесть недель число заразившихся удвоилось. Он назвал пандемию COVID-19 самой тяжёлой ЧС в сфере здравоохранения.

– В ВОЗ поступили сообщения о 16,3 млн случаев заболевания и о более 650 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться, – сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Тедрос Адханом Гебрейесус назвал страны, где удалось взять ситуацию под контроль. Это Австралия, Вьетнам, Германия, Камбоджа, Канада и Китай. Как видим, это страны с абсолютно разным климатом. В ВОЗ считают, что распространение COVID-19 не носит сезонного характера и не связано с изменениями погоды. Остановить передачу вируса можно, соблюдая всем известные простые меры, главная из которых – соблюдение физической дистанции.

Эпицентром пандемии по-прежнему являются Северная и Южная Америка – там зарегистрировано 8,7 млн случаев. На втором месте Европа – 3,2 млн, за ней следуют Юго-Восточная Азия – 1,8 млн, восточное Средиземноморье – 1,5 млн, Африка – 712 920 и западный Тихоокеанский регион – 291 993.

В ВОЗ заранее опасаются ситуации, когда начнётся традиционный сезон гриппа, и странам придётся справляться с двумя вирусами одновременно – нагрузка на систему здравоохранения очень сильно вырастет…

Пока единственными методами против распространения COVID-19 в мире остаются изоляция заболевших и контактировавших, тестирование и лечение.

Айгуль Биданова

Akorda.kz

Нур-Султан