Энтузиасты малой родины

Руководитель клуба села Карагайлы Талгат Султанов уже пять лет собирает экспонаты для сельского краеведческого музея. В его коллекции более сотни предметов, собранных по крупицам – в сельской школе, в сараях и гаражах сельчан и даже на блошином рынке в Семее.

Всё началось в 2016 году, когда Талгата Султанова назначили заведующим сельским клубом в родном селе Карагайлы. Человек основательный и живо интересующийся стариной и историей родного края, Талгат Амантаевич после осмотра помещений клуба пришёл к выводу, что большую пустующую комнату на втором этаже следует превратить в сельский краеведческий музей.

Как это сделать на научной основе, энтузиаст не знал, но на первое время поставил перед собой задачу – собрать наиболее интересные экспонаты, отражающие жизнь и быт жителей Карагайлы в разные годы существования села. И первое, что удалось добыть новоиспечённому краеведу, это вещи, которые каким-то чудом сохранились в местной школе, когда там ещё действовал небольшой краеведческий музей.

– Собирательство меня затянуло. Это оказался увлекательный и познавательный процесс. Узнав, что в сельском клубе будет организован музей, люди сами стали потихоньку приносить свои старые вещи, часто дорогие их сердцу и памятные их семье, – поделился Марат Султанов.

Именно так в экспозиции музея появилась любопытная кофемолка, с виду похожая на мясорубку, но предназначенная для измельчения кофейных зёрен. Её принес Еркебулан Елюбаев. Пенсионерка Галина Максименко отдала часы с кукушкой, которые до сих пор действуют. Сейчас таких часов в музее уже двое. Эту коллекцию дополняют интересные часы, украшенные скульптурной группой, которые краевед нашёл в одном из сараев дома в Бородулихинском районе и уговорил хозяев отдать их в сельский музей.

Неутомимый собиратель не устаёт ходить по домам, заглядывать в хозяйские сараи и гаражи, залазить на чердаки и выискивать любопытные вещи. Он находит фотографии знатных хлеборобов и животноводов знаменитого на весь район растениеводческого совхоза «Башкуль», их грамоты и похвальные листы за отличный труд.

Это тоже страницы истории родного края, когда весь Казахстан превратился в хлебородный край во времена кампании по поднятию целины. Именно здесь для полей самые благодатные почвы, здесь располагалась главная житница района.

Быт сельских жителей отражают собранные воедино прялки, самовары, чайные сервизы, предметы быта и творчества. Есть в экспозиции весы и четыре коробка спичек Бийской фабрики. Их принёс в сельский музей внук ветерана Великой Отечественной войны Михаила Гавриловича Прасюка. Любопытно, что спички были отданы запечатанными в коробках, которые хранились многие годы в памятной для многих представителей старшего поколения сетчатой авоське вместе с бумажными стаканчиками из-под мороженого.

Кстати, в музее можно встретить любопытный экспонат, который Талгат Амантаевич называет «музыкальным комбайном». Этот агрегат 1950-х годов соединил в себе телевизор и радиолу, причём управлялся он при помощи пульта – чудо техники по тем временам. Кстати, «музыкальный комбайн» вполне в рабочем состоянии, ему не хватает лишь одной лампы, которую бывший владелец скрутил для более нового телевизора. Есть в коллекции и легендарный магнитофон «Романтик» с кассетами – предел мечтаний молодёжи 1970–1980 годов прошлого века.

– У меня уже выработалась привычка: когда захожу в любой дом, то глаза сами ищут любопытные предметы. Жалко, когда такие вещи годами пылятся в сараях и на чердаках. Я уговариваю владельцев передать их в музей, где они обретут вторую жизнь, послужат делу воспитания подрастающего поколения сельчан, – пояснил заведующий сельским клубом.

О том, что музей в селе стал популярен, свидетельствует тот факт, что в него частенько заглядывают школьники и молодёжь, которые занимаются в кружках сельского клуба. Сюда на экскурсию даже приводят родственников, которые приезжают в Карагайлы в гости из разных городов и районов. Так что маленький сельский музей становится местной достопримечательностью.

И перед Талгатом Султановым встала новая задача: постараться официально оформить музей, составить необходимую документацию. А ещё – сделать витрины и полки, чтобы собранные экспонаты несли людям красоту и приучали молодёжь к эстетике. В этом деле энтузиасту потребуются помощники.

Екатерина Гуляева

Фото Талгата Султанова

Бескарагайский район