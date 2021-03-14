ЕНТ по-новому

В текущем году Единое национальное тестирование будет проходить по новым правилам.

Общественный контроль ЕНТ берёт под своё крыло проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы».

Как проинформировали представители проектного офиса, ЕНТ впервые в истории будет проводиться в электронном формате с 10 марта по 10 апреля 2021 года.

Приказом Министерства образования и науки во всех регионах страны созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители Специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса «Адалдық алаңы» и сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции.

В качестве наблюдателя менеджер проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Думан Кенжегазин принял участие в первом электронном ЕНТ, которое состоялось 10 марта в Усть-Каменогорском центре UStudy. Он отметил, что тестирование проходит по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера».

– Электронный формат тестирования имеет ряд преимуществ, – сообщил Думан Кенжегазин. – Тестируемый может выбрать место, день и время тестирования. Он имеет возможность скорректировать своё заявление на участие (изменение языка, предметов сдачи), исправить ошибочные ответы (что в случае с закрашиванием бумажного листа невозможно), воспользоваться калькулятором и вспомогательными таблицами (Менделеева и растворимости солей), а также возможность подать на апелляцию тотчас после завершения тестирования, т. к. результаты известны сразу.

В ЕНТ, проводимом с 10 марта по 10 апреля, могут участвовать выпускники организаций среднего образования текущего года, выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования, выпускники организаций среднего образования, обу

чавшиеся за рубежом, а также лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, окончившие учебные заведения за рубежом.

Также участниками тестирования могут стать лица, зачисленные в организации высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.

По результатам этого ЕНТ у тестируемых будет возможность поступить в вуз на платное обучение. Приём заявлений для участия в тестировании будет осуществляться с 5 марта 2021 года в онлайн-режиме по ссылке app.testcenter.kz. С инструкцией регистрации в приложении можно ознакомиться по указанной ссылке.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(7172) 69-52-74, 69-52-80, 69-52-87.

Марк Касымов

Фото из открытых источников