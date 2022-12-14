Энергия юности

В Жарминском районе наградили молодых людей, активно участвующих в общественной жизни.

В районном центре состоялся III Молодёжный форум, направленный на поддержку талантливых молодых людей и поощрение их деловой активности.

В мероприятии приняли участие студенты колледжей, молодые специалисты, волонтёры, стартаперы, руководители молодёжных организаций. Все они, молодые патриоты, преумножают достижения Казахстана во всех сферах деятельности.

С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель акима района Райым Нургалиев.

– Одним из важных приоритетов нашей страны является молодёжная политика. Различные программы, разрабатываемые государством, направлены на поддержку молодых граждан, которые любят свою Родину и приносят своим трудом большую пользу. Дорогие участники форума, вы – будущее нашей страны, опора общества. Уверен, вами будет продолжен курс на созидание экономически сильного и справедливого Казахстана, – подчеркнул Райым Нургалиев.

Он также отметил, что Глава государства в своих ежегодных Посланиях уделяет особое внимание вопросам поддержки молодёжи, развитию её способностей, созданию соответствующих условий. В стране ведётся работа в рамках многих государственных программ и проектов по поддержке молодёжи, таких как «С дипломом – в село», «Молодёжная практика», «Жасыл ел» и других.

В завершение торжественной части форума Райым Нургалиев вручил дипломы и памятные подарки самым активным молодым жителям Жарминского района, которые в течение года своими реальными действиями вносили вклад в реализацию молодёжной политики и процветание родного края.

Торжественное мероприятие продолжилось красочной концертной программой, подготовленной силами юных артистов.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район