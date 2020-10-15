Энергия солнца и тепло земли 

В одной из пришкольных теплиц Кокпектинского района с прошлого года активно реализуется проект по внедрению современных энергоэффективных технологий. В нём принимают участие энтузиасты из общественного объединения «Қасиетті Өр Алтай», которое возглавляет Дидар Далиманов, не первый год увлечённо работающий по различным направлениям развития зелёной экономики.

Надо признать, что тема более чем актуальная. Кокпектинский район относится к зоне рискованного земледелия. Нынче к тому же добавила хлопот засуха. Ещё осложнили жизнь аграриев ограничения, связанные с введением карантина. Вырастить урожай стоило большого труда. Будь то хлеб на полях или овощи на плантациях под открытым небом, а также под прозрачным стеклом – на закрытом грунте в приусадебных, домашних теплицах.

ТИПОВОЙ ПОЛИГОН

На выручку человеку должны прийти, по логике и по мере возможностей, самые передовые технологии. Правда, если есть подходящая площадка для их внедрения, проведения практических опытов, а также горячее желание креативных специалистов добиться поставленной цели.

Такая типовая современная теплица, к примеру, имеется в школе имени Ж. Чайжунусова в селе Кокпекты. Именно она и стала самым подходящим полигоном для освоения и обкатки прогрессивных технологий. Поэтому рациональное зерно проекта в рамках программ развития ОНН предсказуемо легло на подготовленную почву.

Руководство районного отдела образования и средней школы проявило неподдельный интерес, выступило инициатором плодотворного сотрудничества.

ЖИВОЕ ДЕЛО

Здесь требуется небольшое отступление. Бывают же такие совпадения. Несколько лет назад мы уже писали в «Рудном Алтае» о строительстве упомянутой теплицы также при помощи НПО на гранты, выделенные по программам ООН. Она выгодно отличалась внешним видом и внутренним содержанием от других объектов, сооружаемых при школах. Те зачастую возводятся своими силами, как правило, из случайных подручных материалов.

Типовые же, стандартные теплицы по функционалу, габаритам, оптимальным площадям вполне пригодны для адаптации продвинутого оборудования, применения различных новшеств, соблюдения агротехнических норм.

Тогда на дворе лежал снег, стояли сильные морозы, а в теплицу только-только завезли плодородный грунт и рабочие занимались планировкой земли. Верилось с трудом, что когда-нибудь здесь круглый год будут расти овощи, распускаться цветы, несмотря на все капризы погоды, особенно снежные бураны, нередко бушующие в степном краю. Сейчас приятно узнать, что живое дело не зачахло. Более того, получило достойное продолжение и развитие.

ТЁПЛЫЕ ГРЯДКИ

Что касается внедряемых новинок, то их здесь сразу три в одном. Это использование солнечных батарей для получения горячей воды и отопления, капельное орошение, установка специального освещения для ускорения роста и созревания зелёных растений, улучшения вкусовых качеств. Их органичное сочетание в общей сумме должно было обеспечить участникам проекта ожидаемо высокий эффект и конкретные результаты.

– Благодаря всесторонней поддержке Кокпектинского районного отдела образования, средней школы имени Ж. Чайжунусова, педагогов и школьников мы вместе проделали большой объём работы, – говорит руководитель проекта Дидар Далиманов. – Нам удалось сообща добиться поставленной цели. Совершенно новые для наших мест технологии заработали и прижились. Это для всех очень важно, поскольку является демонстрацией возможностей зелёных технологий и потенциала местного населения.

По его словам, поначалу без определённых волнений и сомнений не обходилось. Местом реализации проекта была специально подобрана именно степная зона с очень сложными природно-климатическими условиями. В том и заключается суть эксперимента, чтобы протестировать новшества по максимуму, в экстремальных режимах.

– Вы знаете, какая погода здесь зимой. Поэтому нам требовалось в корне решить вопрос снабжения теплом, – говорит Дидар Далиманов. – После тщательного изучения проблемы мы решили значительно углубить земляные полы в теплице. При помощи техники и вручную выбирали и вывозили грунт, укрепляли стены, сделали утепление. Можно долго перечислять весь список работ. Однако в итоге задачу выполнили. Смонтировали тёплые полы под грядками, обеспечили комфортный климат для растений под арочными сводами прозрачной теплицы круглый год.

Сплит-система преобразует энергию солнечных лучей в тепло, нагревающее воду. В свою очередь она бежит по трубам и задаёт температуру. Нет нужды в печах, угле, дровах или газе, как не бывает и вредных выбросов.

Ярые сторонники солнечных панелей отмечают их высокий КПД, возможность использования круглый год, экономию солидных затрат на горячее водоснабжение.

«КАПЕЛЬКА» И СВЕТ

Надёжное отопление для теплицы является зимой ключевым фактором. После него на очереди стоят вопросы освещения помещения и полива растений. Выбор сделан в пользу специальных светодиодных чудо-ламп. Они служат для искусственного продления светового дня. Фитолампы имеют особый спектр излучения, который способствует фотохимическим процессам, росту и развитию растений. В Кокпектинском районе на недостаток солнечных дней в любой сезон жаловаться не пристало. Здесь нет чересчур высоких гор, заслоняющих солнечные лучи на восходе и закате. Даже после дневного обилия света имеется ещё дополнительный ресурс удлинить благоприятный период для созревания овощей, цветения декоративных растений.

Что немаловажно для персонала, а также для детей во время будущей практики, подобные лампы безопасны, экономичны, имеют более долгий срок эксплуатации.

Монтаж оборудования, а затем уже последующая его эксплуатация не представляет особой сложности как для специалистов, так и для обслуживающего персонала школы.

По информации участников проекта, ещё одна фишка заключается в способе полива. Капельное орошение здесь приемлемо по нескольким причинам. Экономию воды при летнем её дефиците никто не отменял. С другой стороны, точечный прикорневой полив существенно влияет на увеличение урожайности выращиваемых культур. Дачники и огородники знают, что недопустимо, например, чрезмерное переуплотнение почвы. При «капельке» его можно полностью избежать. Это ещё один явный плюс.

– При помощи таких энергоэффективных технологий в теплице планируется в год получать по одной тонне томатов и огурцов, – говорит Дидар Далиманов. – Кроме того, по 500 килограммов сладкого перца и редиса.

По его словам, современная теплица в селе Кокпекты призвана в будущем постоянно и гарантированно снабжать свежими овощами, а значит, и витаминами школьную столовую.

РОСТКИ БУДУЩЕГО

Пока подходит к завершению проект, школьный коллектив тоже не сидит сложа руки. Насколько это возможно в условиях известных ограничений, есть уже первые результаты опытов в теплице. Апробированы сразу несколько сортов овощей, выращивалась также на пробу различная рассада. Всё это получило позитивную реакцию педагогов, школьников, родителей, а также населения. А пока первые попытки можно считать лишь репетицией.

Школьники сняли видеоролик, который посвятили практической работе в теплице, возможностям выращивания не только овощных культур, но и различных цветов – это лилии, петуньи, астры и даже нежные розы.

Характерно, что здесь занят специалист с навыками агронома – Габида Ордаханова, душой болеющая за дело. Потенциал и статус теплицы гораздо выше, чем у простых школьных грядок. Помимо тео—

рии и практики здесь детей можно приобщать к основам реальной экономики, рынка.

– К системе отопления теплицы присматриваются даже профессионалы отрасли, – говорит Дидар Далиманов. – Если расчёты и цифры их убедят, то они внедрят у себя.

И ещё. Нынешний год разворачивает людей лицом к сельскому хозяйству. Ментальность их меняют таящиеся в нём скрытые возможности. Инновации, мировой опыт, желание изменить жизнь к лучшему, меняться самому – могут трансформировать облик целых территорий. Тут всегда важен и нужен прецедент, пример для подражания.

Организаторы проекта не исключают возможность создания своеобразной демонстрационной площадки на базе теплицы для обмена опытом. Представители сферы образования Кокпектинского района открыты для такого сотрудничества, съездили и увидели в действии подобную площадку в Алматинской области, взяли себе на заметку.

Меир Токобаев

Кокпектинский район