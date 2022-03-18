«Энергия цвета» Талгата Татиева

Весна в этом году не спешит. За короткими деньками оттепели и весенней капели вновь пришли снегопады и метели. Впрочем, приблизить весну можно, посетив в музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых в Семее персональную выставку Талгата Татиева под названием «Энергия цвета».

Персональная выставка – своего рода итог целого периода в творчестве художника. На ней Талгат Татиев представил работы, написанные за последние два десятка лет. Главным мотивом в каждом полотне выступает настроение, чувства, которые художник доносит до своего зрителя: лиричность, романтика, любовь или грусть. Всё это можно «прочитать» в картинах мастера, расшифровывая послания художника на уровне ощущений, бессознательного. Здесь главную роль играют цвет и свет, их игра, бесконечное переплетение оттенков.

– Цветов как таковых на земле просто нет. Всё это – оптический обман, игра света. Нет в природе абсолютных цветов: чёрного, белого, синего, алого. У угля, образно говоря, 555 оттенков чёрного, не меньше оттенков и у белого снега, – считает Талгат Татиев.

При этом в своём творчестве преподаватель кафедры искусства и музыки Университета имени Шакарима и член Союза художников РК Талгат Татиев предпочитает использовать именно цвета, близкие к чистым, совершенным.

– Живопись Татиева — это постоянная игра цвета и света, мерцание многочисленных оттенков, вибрация энергии, его видение мира, – говорят искусствоведы музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых. – Творчество художника не однозначно, его абстрактная направленность не является чистым стилем. Кисть автора находится в постоянном движении, в поиске изумляющих взгляд цветовых сочетаний, среди которых зритель может увидеть некие конструкции, очертания предметного мира, архитектурные и природные формы.

Надо сказать, что Талгат Татиев имеет прямое отношение к музею. Едва окончив в 1991 году Семипалатинский педагогический институт, молодой художник-педагог вместе со своим приятелем случайно попал на приём к директору музея Татьяне Стромской. Музею нужен был художник-реставратор. Приятель Татиева, Сергей Мельников, отказался от работы в музее. И тогда Талгат, сам не ожидая от себя такой смелости, предложил свою кандидатуру. Его взяли, но с испытательным сроком. Судя по тому, что Татиев проработал в музее почти семь лет художником-реставратором, а потом и главным хранителем фондов, испытание он тогда выдержал с честью.

– Мне повезло, что я получил возможность пройти уникальную школу в стенах музея им. семьи Невзоровых. Татьяна Александровна разрешила писать копии с любых картин, хранившихся в музее. Я скопировал всё, что было в запасниках, кроме портретов. Это стало для меня, для моего профессионального роста, огромной школой живописи разных эпох и направлений, – признаётся художник.

Как считают искусствоведы, период работы Татиева в стенах музея был временем поиска его будущего художественного почерка и манеры письма. К этому периоду относятся экспонированные на выставке работы «Помни», «Пейзаж». Их отличает тёмная цветовая гамма и игра мыслеформами.

– С 1997 по 2003 год Талгат Татиев, являясь свободным художником, активно занимался творческой деятельностью. В это время совместно с братьями Олександром и Евгением Махно он создаёт группу «САК» — «Семей АРТ-коллектив», которая приняла в 1998 году активное участие в «Параде галерей» в Государственном музее искусств имени А. Кастеева. Выиграв грант фонда Сороса, группа «САК» осуществила в Семипалатинске акцию под названием «Семипалатинцы всех стран – объединяйтесь!», – рассказывают сотрудники музея.

Именно в это время им были созданы такие произведения, как «Телевизор» (2002 год), «Двое» (2003 год) и «Танец» (2003 год), ныне хранящиеся в фондах музея им. семьи Невзоровых. Эти работы значительно отличаются от ранних произведений как колоритом, так и подходом к передаче замысла. При этом сам художник утверждает, что никогда не знает, что в итоге он создаст на своём чистом холсте. Каждая его работа – это всплеск эмоций, чувств, которые он переживает здесь и сейчас. Именно так, под влиянием настроения, была создана картина «Утро. Осень. Понедельник».

С 2003 года Талгат Абыкенович занимается преподавательской деятельностью, постоянно работает творчески, участвует в городских, областных, республиканских, международных выставках, конкурсах, симпозиумах и биеннале.

Впрочем, на творчество Талгата Татиева огромное влияние оказывает участие в многочисленных пленэрах, проходящих в различных уголках нашей республики.

– Пленэр даёт другое ощущение света и воздуха, – признался художник. – Именно после серии пленэров, пообщавшись с коллегами, поучившись у них, я изменил свою манеру письма.

По мнению искусствоведов, письмо с натуры значительно помогло осветлить палитру мастера, сделать её более красочной, свободной и наполнить живопись воздухом и лёгкостью.

– Стихия и энергия цвета его поздних работ в сочетании с подвижным и сочным мазком превращает поверхность холста в драгоценный самоцвет, который не может не захватить зрителя. Все эти качества характеризуют многие полотна выставки, датируемые в промежутке двух последних десятилетий. Именно они задают экспозиции атмосферу наступающей весны, – отметили организаторы выставки.

Екатерина Гуляева

Фото автора и музея им. семьи Невзоровых

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