Эмиссия выполнима 

Вопросом номер один при осуществлении физическими и юридическими лицами права специального природопользования является получение разрешений на эмиссии в окружающую среду.

О правилах предоставления государственных услуг в области охраны окружающей среды рассказала в прямом эфире руководитель отдела экологического регулирования Департамента экологии ВКО Наргиз Токтарканова.

Она отметила, что в прошлом году был принят новый Экологический кодекс РК, который предусматривает применение процедуры оценки воздействия на окружающую среду лишь в отношении крупных предприятий «первой категории».

Природопользователи, осуществляющие эмиссии в окружающую среду, обязаны получать соответствующее разрешение. Эта государственная услуга доступна онлайн.

– Комплексное экологическое разрешение является единым документом, удостоверяющим право природопользователя на эмиссию в окружающую среду с условием внедрения наилучших доступных технологий и соблюдения технических нормативов эмиссий, – отметила спикер.

По её словам, в регионе за девять месяцев этого года было отказано в получении разрешающего документа 53 объектам, за аналогичный период прошлого года – 135. Основные причины отказа в получении разрешений – несоблюдение экологических требований и неправильное составление заявок.

Наргиз Токтарканова отметила, что согласно законодательству сроки, предусмотренные на рассмотрение заявок и получение разрешения, составляют 45 дней, из них десять дней даётся на устранение недочётов.

Аида Жумекенова