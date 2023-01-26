Электромобиль? Почему бы и нет!

Школьник из ВКО создал современную модель пожарной машины. Уникальность работы заключается в использовании для этого автомобиля электромотора. Инновационный проект ученика Станции юных техников Артёма Ушивца стал лучшим на Международной научно-познавательной онлайн-конференции «Исследования – сегодня, шаг в науку – завтра».

– Артём записался в кружок автомоделирования в 2019 году, – рассказывает руководитель проекта, преподаватель дополнительного образования Станции юных техников Артём Смирнов. – И с самого начала проявил себя как активный, инициативный, смекалистый ученик. Я помогал ему развивать умения и навыки, предлагая всё более сложные и интересные задания. И, конечно же, представлять свои работы на конкурсах и выставках. Как наставник всегда нахожу возможность показать миру, как Артём и другие ученики кружка могут придумывать и реализовывать собственные идеи.

Пятнадцатилетний подросток представил на конференции инновационный проект модели пожарной машины-электромобиля.

– Задумка модели возникла, когда Артём просматривал подшивку журнала «Чехословацкое мотор-ревю» и увидел фотографию пожарной машины на основе грузовика, но с автобусной кабиной, – рассказывает Артём Смирнов. – Тогда он загорелся идеей сделать пожарный автобус.

Куратор отметил, что в работе его ученика множество особенностей в концепции и в самой модели.

– Основная идея – создание универсального пожарно-спасательного транспортного средства на популярной ныне электротяге, – объясняет учитель. – Такой автомобиль (в отличие от традиционной конструкции пожарных машин на основе грузовиков) имеет собственный кузов автобусного типа, собираемый на встроенной силовой основе.

По словам руководителя проекта, такая машина очень вместительна, в ней достаточно пространства для людей и оборудования.

– Электромобиль может быть очень востребован в условиях перехода транспорта на электромоторы, – считает Артём Смирнов. – Модель сама по себе является уникальной по конструкции. Машина выполнена в стандартном для радиоуправляемых изделий масштабе 1:10. Это означает, что натурная величина такого автобуса может составлять около 7,5 метра. Салон рассчитан на шесть человек.

Запускает модель с места ходовой электродвигатель, поворот происходит за счёт сервопривода. Также в комплекте резервуар для воды и насос, который работает от отдельного электромотора. Автоматическая дверь – от сервомашинки. Кроме того, проработана светотехника: фары, габаритные огни, стоп-сигналы, «мигалка», фонари заднего хода, а также схема включения звуковых сигналов.

Лёгкий кузов автобуса – целиком из пластика ПВХ.

– Это широко применяемый материал, лёгкий и прочный, замечательно поддаётся обработке, склеиванию и окраске, – говорит учитель. – Самодельное радиоуправление на 12 функций осуществляется на основе микроконтроллерной платы Arduino.

К слову, применение платы позволило разнообразить функционал, просто подключая модель к компьютеру и изменяя код программы.

Колёса, детали салона и ходовой части спроектированы на компьютере и распечатаны на 3D-принтере. И, конечно же, не обошлось без пайки множества проводов и электронных компонентов.

– Сборка кузова является одной из самых сложных частей работы, тем не менее, Артём с ней справился полностью самостоятельно, – обратил внимание куратор.

Сборка ходовой части и радиоуправления, покраска – не менее трудные задачи, потому над этим руководитель и ученик работали совместно.

– При кажущейся сложности модель автобуса вполне годится для повторения в технических кружках и не содержит редких дорогостоящих частей, – подчеркнул руководитель проекта. – Пока это самый детализированный и продуманный проект в кружке. Именно поэтому работу Артёма выбрали для показа на конференции.

На создание модели ушло семь месяцев. Начав работу в январе прошлого года, Артём Ушивец к лету завершил постройку кузова. А после каникул занимался внутренним оснащением. К сентябрю удивительный пожарный автобус был готов.

Артём Смирнов отметил, что на конференции собрались множество участников не только из ВКО, но и из России, конкуренция оказалась достаточно сильной.

– Организация конференции оставила самые положительные впечатления, – констатировал педагог. – Жюри внимательно отнеслось к каждому участнику и оценило наш труд по достоинству.

По итогам Артём Ушивец с проектом «Действующая модель пожарного автобуса-электромобиля» стал победителем и получил диплом І степени.

Напомним, ранее мальчик одержал победу в соревнованиях технического творчества и изобретательства (авиа-, ракето-, авто- и судомоделирование).

– В 2021 и в 2022 годах Артём принимал участие в областном этапе республиканского конкурса «Первый шаг к великому изобретению». В 2021 году с моделью «Электромобиль охраны природы», оригинальной и полностью его личной задумкой, он занял второе место, – добавил наставник юного изобретателя. – Благодаря таким конференциям появляется больше желания демонстрировать работы детей. Хотелось бы, чтобы они проводились и в будущем. Артём, конечно же, и дальше продолжит участвовать в подобных мероприятиях. Сейчас он работает над радиоуправляемой моделью плавающего автомобиля – амфибии. Артём способен познавать инженерную науку не только лишь с помощью формул и цифр, но и применяя смекалку и практикуясь. Со своими навыками он сможет многое.

Наряду с абсолютным победителем конференции не менее интересные проекты представили ученицы областной специализированной IT-школы-лицея Управления образования ВКО. Диплом первой степени вручили Юлии Матвейчук, учащейся 11 класса (руководитель Ж. С. Шакирова) за доклад-презентацию электронного учебного пособия «Люби и знай свой край родной». Также судейская коллегия отметила работу учениц десятого класса Полины Акентьевой и Елизаветы Герасимовой (руководители Г. Н. Парфенова, Ж. С. Шакирова) «Экогород – город будущего».

Стоит отметить, что в настоящее время развитию науки в Казахстане уделяется пристальное внимание. На юные таланты возлагают большие надежды, именно поэтому Правительство избрало курс на выявление и поддержку одарённой в области науки и техники молодёжи.

– Сейчас наука превратилась в гигантскую индустрию, которая быстро продвигает экономику вперёд, – подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции. – Нам нужны новые и квалифицированные специалисты, которые привнесут в производство научно-технологические инновации. Мы создаём для них всё необходимое. Ведь человеческий капитал – самое ценное богатство. Таким образом, у Казахстана есть большие возможности стать центром инноваций, новых технологий, новых идей.

Лилия Дроздова

Фото Артёма Смирнова