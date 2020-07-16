Экзотическое пополнение

В любимом глубочанами Биоцентре при Доме детского творчества – пополнение. Здесь недавно появился уникальный паук-птицеед.

Своих питомцев педагог дополнительного образования Тлек Даутбеков с неподдельной любовью называет «плюшевыми комочками». И любимых красавцев у него – десятки. Это… огромные пауки и тараканы, а также всевозможные змеи, ящерицы…

Особая гордость биолога – паук-птицеед Grammostola aureostriata, который был выведен им совсем недавно. Сотрудники Биологического центра новому питомцу оказывают особый уход. По словам Тлека Даутбекова, паука-птицееда еще никому в Казахстане не удавалось вывести в неволе, так как этот процесс считается крайне сложным.

– Паук Grammostola aureostriata, также известный как Grammostola pulchripes, – это целый род, который включает в себя все виды, – увлеченно рассказывает педагог. – Довольно-таки крупный паук-птицеед достигает 8-9 сантиметров в теле и до 20 см в размахе лап. Продолжительность его жизни – около 20 лет, при этом скорость его роста выгодно отличается на фоне рода Grammostola.

У этого «восьмилапого милахи» невероятно красивый окрас: черное тело, светлые волоски и продольные золотистые полосы, проходящие вдоль лапок. В природе этот паук обитает в Аргентине и Парагвае, где роет норы или использует готовые укрытия.

– Парочку пауков-птицеедов мы приобрели еще в 2015 году, – продолжает биолог, – но тогда они были еще совсем маленькими. А так как самцы достигают половой зрелости примерно за 2,5 года, а самки – за 3-4 года, пришлось ждать, пока они станут адультными – готовыми к размножению.

Особых условий для инкубации не понадобилось. Все довольно стандартно: влажность – на уровне 80 процентов, температура – плюс 26-27 градусов.

Содержание таких питомцев обходится недорого, но питание у них должно быть особое. Приходится сотрудникам Биоцентра разводить для уникального паука тараканов – мраморных и мадагаскарских.

На сегодняшний день здесь обитают 30 видов пауков, 10 – беспозвоночных, 5 – грызунов, 20 видов насекомых. Все они живут в отдельных террариумах, в каждом из которых созданы индивидуальные условия.

Увидеть своими глазами паука-птицееда пока не получится из-за коронавирусного режима. Но все же полюбоваться на необычных обитателей Биоцентра можно на странице в Instagram – exotime_group.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район