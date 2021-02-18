Экстрим для пешехода

В рамках проекта «Сапалы жол» участники мониторинга выдвинули ряд замечаний по содержанию автодорог областного центра в зимнее время.

В рамках проекта «Сапалы жол» («Качественная дорога») Антикоррупционная служба ВКО совместно с областным филиалом РГП «Национальный центр качества дорожных активов» продолжают мониторинги зимнего содержания автомобильных и пешеходных дорог региона. По информации пресс-службы областного антикоррупционного ведомства, в ходе этих рейдов выявлен ряд нарушений – гололедица, нечищеный снег и недостаточное количество снегоуборочной техники.

– Скользкая из-за снега и льда поверхность дорог ухудшает сцепление колёс автомобиля с дорожным покрытием, – прокомментировали участники группы. – Безопасность передвижения по таким дорогам существенно зависит от качества их подготовки к зимнему периоду и проведения противогололёдных мероприятий.

Так, очередной мониторинг на улицах М. Горького и Садовой областного центра показал, что тротуары не чищены от снега, пешеходы передвигаются по проезжей части. Также на пересечениях этих улиц имеются снежные валы, которые загораживают обзор и создают угрозу безопасности дорожного движения.

По результатам мониторинга РГП «Национальный центр качества дорожных активов по ВКО» выданы предписания в КГКП на ПХВ «Өскемен Тәртіп» о принятии соответствующих мер. Те в свою очередь заверили, что все замечания будут устранены.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ДАПК ВКО