Экстренная транспортировка

Областной центр остро нуждается в строительстве вертолётной площадки в левобережной части города, предназначенной для местной санитарной авиации.

Такое заявление сделал заведующий отделением санитарной авиации ВКО Рафаиль Халитов в ходе заседания мобильной экспертной группы по вопросам здравоохранения. По его словам, такая локация выбрана не случайно. ЦМиР и роддом располагаются именно в этой части Усть-Каменогорска.

– Порой на проезд от аэропорта до района КШТ уходит больше времени, чем на перелет, – сказал он. – В нашем случае дорога каждая минута. С учетом интенсивной застройки левобережных микрорайонов этот вопрос нужно решать оперативно.

Вместе с тем вертолётная площадка должна располагаться на расстоянии 100 метров от жилых домов и зданий. Такие участки пока ещё есть.

По информации руководителя экспертной рабочей группы по здравоохранению общественного совета ВКО Татьяны Чернышовой, вопросы, актуальные для санитарной авиации области, необходимо рассматривать в срочном порядке. В частности по техническому оснащению.

С начала текущего года произошло два чрезвычайных происшествия, связанных с самолетами Ан-2 санавиации ВКО. В результате одного из этих инцидентов утрачено восемь единиц дорогостоящего медицинского оборудования. Это монитор, аппарат ИВЛ, кислородные баллоны, реанимационная детская укладка и другие технические средства. К счастью, в обоих случаях обошлось без человеческих жертв.

Напомним, 26 февраля экипаж самолета Ан-2, принадлежащего ТОО «Авиакомпания Орлан-2000», летел по направлению Усть-Каменогорск – Аксуат по санитарному заданию. В полете его отменили, борт возвращался в областной центр. Но в полутора километрах от аэропорта произошло возгорание двигателя. Самолёт произвел вынужденную посадку в районе села Прапорщиково.

В настоящее время санитарная авиация региона располагает тремя единицами автомобильного транспорта, одним вертолетом Eurocopter и самолетом Ан-2.

По итогам совещания, с учетом всех предложений и рекомендаций, направят докладную на имя акима области Даниала Ахметова и письмо в республиканский центр санитарной авиации.

По данным Рафаиля Халитова, за пять месяцев этого года санитарной авиацией области осуществлен 71 выезд. Транспортировано 44 больных,

11 из них прооперированы.

Ерик Абитов