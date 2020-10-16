Экстремальные прятки 

В Шемонаихинском районе области 10-летняя девочка застряла в барабане стиральной машины.

Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, инцидент произошёл в селе Белый Камень Шемонаихинского района. В одном из жилых домов ребёнок решил поиграть в прятки, выбрав для этих целей… барабан стиральной машины. Но выбраться оттуда самостоятельно девочка не смогла, пришлось вызывать спасателей. По прибытии сотрудники ПЧ-28 частично разобрали стиральную машину и извлекли ребёнка. Отметим, что девочка не пострадала.

Спасатели в очередной раз напоминают, что оставлять детей одних без присмотра опасно. Необходимо быть бдительными и проводить с ними разъяснительные беседы о важности соблюдения мер безопасности.