Экспортировать рыбу в Россию планируют жители Восточного Казахстана

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил ТОО «GrandFish». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

За рыбным хозяйством закреплен рыбохозяйственный участок № 2 Усть-Каменогорского водохранилища. Образованное в 2017 году предприятие, занимается выращиванием форели. Начиная с 2021 года, планируется запуск инкубационного цеха.

« На предприятии работает 20 человек. После открытия цеха весной следующего года рабочие места увеличатся до 30. Проектная мощность — 1200 тонн товарной рыбы в год. Этого показателя мы планируем достигнуть к 2030 году. Планируем выращивать и другие виды рыб, помимо форели «, — рассказал глава хозяйства Александр Соболевский.

В 2019 году рыбное хозяйство реализовало 34 тонны форели на внутреннем рынке. В планах – развитие экспорта в Россию.

Министр Магзум Мирзагалиев и аким области Даниал Ахметов выразили готовность оказать содействие в строительстве завода по производству кормов для рыб на базе хозяйства.

Напомним, в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание развитию рыбной отрасли страны. В 2019 году общий объем рыбы и рыбной продукции страны составил 66 тысяч тонн. Водные ресурсы Казахстана позволяют выращивать 600 тысяч тонн рыбы и увеличить экспорт в 10 раз.

В связи с этим, Министерством экологии вносятся изменения в ряд законов, а также рассматривается возможность выделения субсидий для рыбного хозяйства.