Экспонаты, хранящие память

Уникальные вещи солдата, погибшего в годы Великой Оте-чественной войны, переданы музею Дома офицеров Семейского гарнизона.

Каску, сапёрную лопату, мыльницу, кружку, медальон, вкладыш в рамке, историческую справку и медаль с документами в дар учреждению передала дочь участника войны Умирзака Казанкапова.

– Отца я совсем не помню, – рассказала Галия Умирзаковна. – Мне было три года, когда он ушёл на войну, а брату – пять лет. Нас всего двое в семье. Сейчас брата нет в живых. По словам бабушки, моя мама тоже умерла очень молодой. Война – это большое потрясение для всего человечества. Мы сейчас живем в мирном Казахстане. Молодёжь не должна забывать о своих героях и их подвигах. Чтобы сохранить память и отдать дань уважения погибшим воинам-героям, хочу передать эти личные вещи своего отца в местный музей, ведь это наша общая память о Великой Отечественной войне.

Умирзак Казанкапов – уроженец Семипалатинска, Октябрьского района Казахской ССР, пал смертью храбрых 14 августа 1942 года в составе 120-й отдельной стрелковой бригады в ходе Ржевско-Сычёвской наступательной операции.

О месте его гибели родственники узнали спустя 78 лет, когда останки воина были найдены в октябре прошлого года поисковиками отряда «Кобальт» московской общественной организации «Поиск».

14 июня этого года при содействии Посольства Казахстана в Российской Федерации и Министерства обороны Республики Казахстан останки погибшего были переданы родным в Семей. Герой был перезахоронен с воинскими почестями на родной земле.

Елена Пашке

Пресс-служба Семейского гарнизона