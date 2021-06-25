Экскурсия в «книжкин дом»

Юные жители села Калбатау Жарминского района совершили путешествие в «страну непрочитанных книг».

Специалисты центральной районной библиотеки организовали для ребят, посещающих пришкольный лагерь, экскурсию по библиотеке.

Ученики многопрофильной школы-гимназии имени Абая познакомились с книжными выставками «Одна страна – одна книга», «Юбиляры», «Независимость – дороже всего», «2021 год – Год поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане».

Прибавили интереса ребят к «книжкиному дому» издания из серии дополненной реальности в формате 3D и 4D от компании Big Dream.

– Наша библиотека давно и плодотворно сотрудничает с детскими садами и школами. Подобные встречи способствуют пробуждению интереса детей к чтению, познанию нового, самосовершенствованию, – отметили библиотекари.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Жарминский район