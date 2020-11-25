Экопродукты и сувениры из Катон-Карагая 

Изделия сувенирного цеха местного нацпарка и маринованная овощная продукция, выращенная на пришкольных участках, другие экопродукты стали торговой маркой, внесли свежую струю на ярмарке Катон-Карагайского района в областном центре.

Казалось бы, на субботних ярмарках всё давно уже приелось, кажется постным, без изюминки или перчинки. Если подходить с точки зрения гастрономии, говорить на языке продавцов и покупателей. Однако жители района по всем законам жанра подготовили как основные коронные блюда, так и про сладкий десерт не позабыли.

Любая трапеза начинается с овощных салатов, которых был огромный выбор. Разносолами удивили школы. Урожай, выращенный на каникулах детьми и учителями, закатали в банки и представили покупателям целую батарею различного калибра. Вместе учёба и труд, привитие деловых навыков.

Махмуд Каирбек и Жадыра Темирбекова из Улкен Нарына кроме овощей в банках привезли варенья из ягод, фруктов, мёд. Всё местное, натуральное. Кладезь витаминов, калорий. Рядом сувениры из нацпарка – чаши из дерева под горячее мясное блюдо, словно чаши изобилия. Оно возможно лишь на основе упорного труда всех жителей района.

– Мы выполняем поручения Главы государства, акима области по стабилизации цен на продукты питания, кроме того, по обеспечению продовольственной безопасности, – говорит аким района Ренат Курмамбаев. – Цены на нашу продукцию ниже среднерыночных, поскольку предлагаем её жителям города и гостям напрямую, без посредников.

По его словам, год был сложным, но сделано немало. Несмотря на влияние пандемии, засухи, выращен урожай, закуплен племенной скот, новая техника, строятся жильё и социальные объекты, создаются новые рабочие места. По комплексной программе развития приграничных районов решаются многие вопросы, которые копились годами.

По программе «Сыбага» возрастает поголовье скота. Животноводство – основа экономики, источник доходов для населения. Потому мясо различных видов на ярмарке было представлено на выбор. Главное блюдо в меню и на столе земляков. Конина – 2300, говядина – 2100, баранина – 1900 тенге. Привезли мясо из самых разных сёл района.

Всего на ярмарку поставлено 7200 кг говядины, 1500 кг конины, 600 кг баранины. А ещё растительное масло, рыба, пантовая продукция, кедровые орехи и другое.

В район завезены 42 быка породы абердин-ангус для создания племенного ядра. Айгуль Тулемисова из КХ «Сауле» называетангус самой подходящей породой для села Ушбулак. Телята рождаются в мороз, сразу встают на ноги, быстрее растут, набирают вес. Мясо у них отличное.

Ещё в район завезён скот симментальской породы мясомолочного направления. Есть шансы повысить надои и продажу молока. Нужны корма. Потому опора на второе крыло экономики – растениеводство. Впервые посеяно 200 га сои в КХ «Жасканат». Опыт удачен, будет продолжен известным крепким хозяйством из села Малонарымка.

КХ «Рустам» Тимура Смамагзумова из Катон-Карагая разводит скот, выращивает фуражные культуры.

Маузира Байтемирова и Жаслан Касенов приехали из села Солдатово и Алтынбель, предлагают свою продукцию. Жизнь и работа сельчан зависят от социальных условий. В Солдатово сделан капремонт клуба, введён водопровод, совсем другой настрой у населения и результаты работы.

На ярмарке непременно представлены местные бренды. Это алтайский мёд, кумыс, масло, молочные изделия. Кумыс полезен при профилактике и лечении болезней. Напиток, который является лекарством. Иные хозяйства доят лошадей и зимой. Однако у сельчан есть проблемы по невыплатам субсидий за кумыс и другую продукцию.

Есть в «кухне», экономике района ещё экзотический турпродукт. Туризм важен для всех сельских округов. В частности, акимыиз сёл Аккайнар – Сереткан Курманов и Жамбыл – Алибек Аманов рассказали о потенциале в этой сфере, планах по развитию выгодной ниши рынка. Как же иначе, если рядом Берельская долина, живая природа.

Отдельной темой являются проекты, предлагаемые меценатами – уроженцами района. Осенью открыт в селе Катон-Карагай памятник известному писателю Дидахмету Ашимханову. Забота о культурном наследии и духовной пище о чём нам говорит? Не хлебом единым жив человек!

Есть у засухи один плюс. Жаркая весна уберегла от заморозков ягодные растения в пору цветения. Природа одарила редким урожаем малины, смородины, полевой и лесной клубники, земляники, костяники, черники. Среди них и жимолость лесная под названием барбарика. Море плодов шиповника, боярышника, черёмухи, рябины и т. д.

Сельчане стараются, чтобы дары природы не пропали зря. Из яблок местных сортов готовят и продают свежий полезный сок. Интернет помогает рецептами, выручает народная кухня, традиции, советы от бабушек и дедушек.

Это разнообразие нашло своё место в виде варенья, джемов, желе, соков, настоек, засушенных плодов на всех ярмарках в Улкен Нарыне и других сёлах. А сегодня уже предложено на десерт жителям областного центра.

Меир Токобаев

Тлеубек Шаяхмет