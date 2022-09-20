Экономия налицо

Благодаря снижению тарифов на коммунальные услуги с 2020 года экономия потребителей составила 9,66 млрд тенге.

Всего месяц назад Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщал о снижении тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов страны по результатам рассмотрения отчётов субъектов естественных монополий об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы за 2020-2021 годы на общую сумму 9,05 млрд тенге. Прошло совсем немного времени, и ведомство снова объявляет о новом снижении тарифов на коммунальные услуги в 12 регионах республики на общую сумму 609 млн тенге, что было сделано на основе результатов проведения анализа отчетов СЕМ за 2021 год. Свой вклад в общее дело внесла и Восточно-Казахстанская область.

Напомним, в 2020 году по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана снизило тарифы на коммунальные услуги для всех категорий потребителей. Это было сделано для поддержки казахстанцев во время пандемии. Тем не менее, коммунальные предприятия сумели осуществить свои инвестиционные программы за счёт тарифной сметы или заёмных средств на сумму более 9 млрд тенге. Именно к такому выводу пришли специалисты ведомства, анализируя отчёты предприятий, относящихся к категории субъектов-монополистов.

«На сегодня, в рамках проведения анализа отчетов СЕМ за 2021 год дополнительно были снижены тарифы на общую сумму 609 млн тенге в 12 регионах, а именно в Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской областях в сферах услуг водоснабжения – 162 млн тенге, теплоснабжения – 379 млн тенге, водоотведения – 22 млн тенге, передачи электрической энергии – 37 млн тенге, транспортировки товарного газа – 9 млн тенге. В результате, на текущий момент общая сумма утвержденных ВКТ составляет 9,66 млрд тенге», – сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Напомним, что в июне текущего года Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК утвердил временные компенсирующие тарифы на коммунальные услуги в семи регионах Казахстана, в том числе и в Восточно-Казахстанской области. Изменение коснулось тарифов на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию и предоставление подъездных путей.

К примеру, КГП на ПХВ «Оскемен Водоканал» не изменял тариф на свои услуги, начиная с 1 января 2019 года. Более того, в период пандемии за счёт снижения цены на электроэнергию действующий продолжительное время тариф был дополнительно снижен на 5%. По итогам полутора лет работы предприятия, с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года, снижение тарифа для потребителей всех категорий составило по водоснабжению на 24,4%, а по водоотведению – на 6,5%.

С 1 августа «Оскемен Водоканал» ввёл новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Причём дифференцированный тариф почти не изменился для физических лиц: для населения рост составил 1,69 тенге за кубометр на услуги по водоснабжению и 1,33 тенге за кубометр на услуги по водоотведению. Для иных категорий потребителей тариф вырос на 7,01 тенге и 4,59 тенге за кубометр соответственно. Бюджетные организации за тот же объём с 1 августа будут платить больше на 36,02 тенге за кубометр за услуги водоснабжения и на 4,49 тенге за кубометр за услуги водоотведения.

При этом стоит отметить, что даже при росте тарифа на 25% для юридических лиц, фактически его размер достиг уровня 2020 года, а средний чек за услуги холодной воды и канализации устькаменогорцев вырос примерно на 25-30 тенге по сравнению с прошлыми счетами.

Отметим, что согласно рейтингу Numbeo, стоимость основных услуг – электроэнергии, отопления, водоснабжения и прочих – для квартиры площадью 85 кв. м (то есть средней двух-, трёхкомнатной) обходится в Казахстане всего в 47 долларов США в месяц. Это один из самых дешёвых средних чеков за коммунальные услуги в странах Евразийского союза.

Екатерина Гуляева