Экономим, сохраняя природу

Уникальный зооуголок и лучшая в Казахстане образовательная площадка по экологическому воспитанию детей и молодёжи – областной детский биологический центр в Семее – активно внедряет на практике зелёные технологии по сохранению биоресурсов и экономии энергии.

И не просто использует, но и широко пропагандирует методы бережного отношения к природным ресурсам не только среди школьников и студентов, но и взрослых посетителей биоцентра.

Знакомство сотрудников биоцентра и представителей Фонда общественно значимых инициатив состоялось ещё в 2018 году. Биологический центр активно сотрудничает с ОФ «Центр семьи», который в тот момент проводил экофестиваль «Вместе ярче», направленный на внедрение зелёных технологий в разные сферы жизнедеятельности горожан, в том числе и в работу образовательных учреждений.

Ознакомившись с работой центра, его уникальной базой разностороннего экологического образования и воспитания подрастающего поколения, члены делегации остановили свой выбор на нём. Что, собственно, ни у кого не вызывает особого удивления. Слава биоцентра Семея разнеслась далеко за пределы Восточно-Казахстанской области. Он стал площадкой, образцом для подражания для многих учреждений дополнительного образования по экологическому направлению воспитательной и образовательной работы с детьми разного возраста. Здесь педагоги на собственном примере показывают, как можно и нужно жить в гармонии с природой, любить и понимать жизнь растений, птиц и животных.

И понимание это складывается не только из любви, но и на строго научной основе. Занимаясь в кружках, школьники ведут активную научную и проектную деятельность в самых разных областях биологии и зоологии. Зимой они учатся в лабораториях и классах, ухаживают за животными в зимних вольерах, наблюдают за их жизнью, развитием, пишут доклады и проекты по результатам своих наблюдений и экспериментов.

А летом вся работа перемещается на экспериментальный участок и в зооуголок. Посещая летний экологический лагерь, юннаты выращивают овощи и корнеплоды, зорко высчитывая количество внесённых удобрений, размер плодов и урожайность с каждого кустика. Параллельно идёт уход за птицами и животными, сбор лекарственных трав, их заготовка на зиму. В общем, работа в биоцентре не затихает ни на день! Вот почему здесь так интересно и познавательно не только для детей, но и для их родителей, бабушек и дедушек. Они с удовольствием приезжают в биоцентр, где не только отдыхают от городской суеты, но и живо интересуются новинками агрономии, в том числе и внедрением зелёных технологий на собственных участках.

И, надо сказать, что после нескольких лет использования некоторых современных технологий сотрудникам биологического центра есть о чём рассказать, поделиться накопленным опытом за те несколько лет реализации проекта «Внедрение энергоэффективных технологий на базе действующих пилотных площадок в ВКО и Туркестанской области с целью их дальнейшего продвижения, а также обучения фокусных групп».

– Партнёры из Фонда общественно значимых инициатив предложили нам использовать разнообразные энергосберегающие технологии, которые бы помогли решить биоцентру самые насущные проблемы. На тот момент у учреждения дополнительного образования их было несколько, – рассказала заведующая биологическим отделом ГККП «Областной детский биологический центр» Дарья Вощакина.

Одна из главных задач, которую было необходимо решить наиболее эффективно, это сокращение огромных трудовых и людских затрат на выращивание овощей, кормов и корнеплодов на опытном участке биологического центра.

Этот участок, основанный на 10-польном севообороте, – большое подспорье для пополнения кормовой базы зооуголка. На нём трудятся не только рабочие биоцентра, но и все педагоги, а также школьники, отдыхающие в летнем экологическом лагере.

– Выращиваем всё своими руками, совмещая трудовое воспитание с научной и исследовательской деятельностью. В итоге осенью получаем питательную витаминную подкормку для наших многочисленных питомцев. Овощи и корнеплоды храним в собственном погребе, а люцерну скашиваем за лето по три-четыре раза, заготавливая сено на зиму. Животные обеспечены экологически чистыми продуктами, а также существенно экономится бюджет учреждения дополнительного образования, – пояснила Дарья Николаевна.

Но для ухода за огромным огородом и полями люцерны нужна масса времени и рабочие руки. Уход и заботы о сохранности урожая зимой отнимали время, которое можно было посвятить научным занятиям с ребятами. Так почему бы не использовать современные зелёные технологии, чтобы сократить трудозатраты, сохранив или даже увеличив при этом урожайность культур?

В этом педагогам биоцентра помогло использование агроволокна. Это полимерный нетканый материал, который способен задержать рост сорняков, удерживать влагу в земле и создавать эффект термоса, что помогает росту растения и, соответственно, увеличивает урожайность с каждого куста. Немаловажен и тот факт, что агроволокно можно смело использовать до пяти лет. При этом его можно даже не убирать с грядок. Однако в биоцентре укрывной материал осенью собирают, сворачивают и хранят на складе. Потому что каждый год здесь меняют грядки овощей и корнеплодов в разных местах, увеличивая урожайность и сохраняя состав почвы.

Кстати, именно из-за использования 10-польного севооборота в биоцентре отказались от установки капельного орошения, хотя это бы тоже существенно сэкономило затраты водных ресурсов. Однако заново переделывать систему орошения из года в год нецелесообразно. Поэтому пока используют обычный полив. Впрочем, юные биологи под руководством своих научных руководителей заметили, что при использовании агроволокна заметно сократилась частота полива. Материал сохраняет влагу на довольно продолжительное время.

– Использование агроволокна существенно сократило наши трудозатраты, высвободились руки для других полезных и познавательных дел и экспериментов. Да и растения стали лучше расти. Лишённые солнечных лучей сорняки перестали расти и забирать полезные вещества из почвы. Кроме того, климат в Семее поменялся достаточно ощутимо, и летом уже нет таких тёплых ночей, как это было раньше. Это замедляет рост огурцов и баклажанов, которые очень чувствительны даже к небольшому понижению температуры. Укрытые агроволокном кусты по ночам чувствуют накопленное за день тепло, нормально растут и хорошо плодоносят, – поделилась опытом Дарья Вощакина.

Ещё одно направление, в котором преуспели в биоцентре, – это сокращение затрат электрической энергии и обеспечение горячей водой зимних вольеров, бассейна для водоплавающих птиц, а также аквариумов. Да и для рабочих биоцентра оборудовали душевые кабинки. В рамках проекта «Вместе ярче» Фонд общественно значимых инициатив установил на опытной площадке учебного учреждения три солнечные батареи и бойлер на 300 литров. Разводку горячего водоснабжения сделали по всему учебному корпусу, а также в зимнем павильоне, где содержатся птицы и животные. В случае же ненастных дней, что случаются в Семее нечасто, вода в бойлере нагревается через электрическую сеть.

Одним из очередных этапов проекта по использованию зелёных технологий стала полная замена всех ртутьсодержащих ламп на светодиодные светильники по всему учебному корпусу. Биоцентр получил 100 светильников, их хватило, чтобы, согласно всем требованиям СНиПа, осветить классы, лаборатории и актовый зал, где проходят занятия.

– Замена ламп позволила не только увеличить мощность освещения в наших помещениях, но и существенно сэкономить на счетах за электроэнергию, – отметила Дарья Николаевна.

Впрочем, свет нужен не только людям, но и растениям. Климат Восточного Казахстана суров, количества световых часов зимой недостаточно для роста теплолюбивых южных растений. Чтобы «продлить» световой день, достаточно грамотно использовать фитолампы.

Их в биологическом центре установили в кабинетах, где много комнатных растений, а также в оранжерее, зимнем саду и теплице, где выращивают рассаду для своего огорода.

По словам Дарьи Вощакиной, некоторые садоводы для увеличения светового дня включают обычное электричество, но этот метод практически бесполезен: электрические лампочки выдают не тот спектр лучей, которые бы способствовали росту растения. И именно фитолампы обладают необходимым спектром лучей. В итоге цветы и рассада дают хорошую крону и быстро растут, радуя всех своими зелёными листочками и яркими, сочными цветами.

– Внедрение зелёных технологий в биологическом центре прошло в период с 2018 по 2020 год. Каждую новую методику мы внедряли постепенно, под контролем наших партнёров из Фонда общественно значимых инициатив. Нашей общей задачей было не только обеспечение биоцентра современным оборудованием, но и научно-исследовательская работа с детьми и студентами по изучению воздействия этих технологий на рост и урожайность растений, на комфортность содержания животных, влияния на зрение детей и сотрудников, – отметила Дарья Николаевна.

Для эффективных занятий со школьниками, студентами и даже дошколятами Фонд общественно значимых инициатив подарил педагогам биологического центра Семея полный учебно-методический комплекс с разработками уроков, лабораторных работ и научных проектов, которые помогут ребятам на собственном опыте понять, насколько важно беречь природу, сохраняя воду, почву, атмосферный воздух и полезные ископаемые на долгие века для будущих поколений.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено биологическим центром Семея

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