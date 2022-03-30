Экономим на проезде грамотно

Дифференцированный тариф – неотъемлемая часть системы электронного билетирования, действующей в автобусах, трамваях и маршрутках областного центра.

Напомним, что общественный транспорт в Усть-Каменогорске оборудован валидаторами – специальными терминалами, с помощью которых рассчитаться за проезд теперь можно специальной картой. Оплата происходит моментально, а валидаторы установлены на входе возле каждой двери, поэтому процесс посадки и высадки в транспорт существенно не изменится.

Это значительно упрощает расчёт, да и носить с собой горсть мелочи теперь не нужно. Но если вы приверженец старой школы и предпочитаете наличный расчёт, этот способ тоже доступен. Однако с 1 мая это станет просто невыгодно – в общественном транспорте начнёт действовать дифференцированный тариф.

Проезд по карте будет стоить 90 тенге, а за наличку – 130 тенге. Также в Центре управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска отметили, что с первого мая планируется запустить и онлайн-пополнение транспортных карт. На сегодняшний день пополнить карты оплаты можно в 20 точках города. Чтобы пополнить карту, передайте её кассиру и сообщите сумму пополнения. После этого заберите чек. В случае потери карты баланс можно перенести на новую. Стоимость новой карты составляет 500 тенге.

Даниил Суворов