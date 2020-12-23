Экономика

Экономика: цифры и факты 

24.12.2020
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Осталось немного дней до завершения  2020 года, уходящего в историю, непростого по своему накалу и напряжённости. Каким выдался для жителей Восточно-Казахстанской области високосный год в экономической, социальной сферах? Какие планы и финансовый задел создан для дальнейшего движения? Об этом небольшая подборка статистики в конкретных цифрах и фактах от Управления экономики и бюджетного планирования ВКО.

ТЕНДЕНЦИИ РОСТА 

По итогам 11 месяцев текущего года, в экономике Восточно-Казахстанской области по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обеспечен рост: 

– объёмов валового выпуска продукции сельского хозяйства (индекс физического объёма (ИФО) – 101,6 %),  

– инвестиций в основной капитал  (ИФО – 104,8 %),  

– строительных работ (ИФО – 125,5 %).  

В промышленности произведено продукции на 2 166,8 млрд тенге, с темпом роста 111,1 %. Введено в эксплуатацию 382,2 тыс. кв. метров жилья, с темпом роста 118,8 %.  

По итогам 2020 года ожидается рост по всем основным показателям социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области. 

ВЫГОДНОЕ  ПАРТНЁРСТВО

Восточно-Казахстанская область является лидером среди регионов Казахстана по количеству заключённых договоров государственно-частного партнёрства (ГЧП) и концессии. 

Всего в регионе на различных стадиях готовности и реализации находится  250 проектов ГЧП на сумму 162 млрд тенге. Из них  заключены договоры по 187 проектам на 39,2  млрд тенге (образование – 181 проект на 18,8 млрд тенге, жилищно-коммунальное хозяйство – 2 проекта на 7,7 млрд  тенге, физическая культура и спорт – 2 проекта на 3,9 млрд тенге, транспорт – 2 проекта на 8,8 млрд тенге). 

В 2020 году в Усть-Каменогорске введены в эксплуатацию  2 детских сада на 375 мест, завершается строительство ещё одного дошкольного учреждения  на 240 мест. Внедрена система электронного билетирования и диспетчеризации в общественном транспорте. 

Большое внимание уделяется проектам ГЧП, не требующим выплат из бюджета. В Усть-Каменогорске и Семее заключены договоры по модернизации 45 школьных столовых. Реализация проектов позволит частным партнёрам  7 лет управлять школьными столовыми при условии проведения ремонта с обновлением оборудования и обеспечения качественного питания (около 1,1 млрд тенге частных инвестиций). 

СОТРУДНИЧЕСТВО  С ЕБРР 

Продолжается сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Всего в областном портфеле  102 проекта на 302,5 млрд тенге. Из них подписаны 12 договоров на 75 млрд тенге в сферах инженерной и транспортной инфраструктуры.  

В Усть-Каменогорске и Семее на активной стадии реализации находятся проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения,  теплоснабжения, уличного освещения. 

В рамках проекта по модернизации  системы  уличного освещения до конца 2021 года в двух крупных городах области запланировано установить 22,2 тыс. «умных» светильников. Внедрить интеллектуальную систему управления, что позволит сэкономить затраты на электроэнергию  до 60 процентов и улучшить качество жизни населения.   

В дальнейшем аналогичные проекты  в сфере уличного освещения будут внедрены в остальных 16 городах и районных центрах, где планируется заменить и модернизировать 10 тыс. светоточек 

Ведётся подготовка к реализации проектов по модернизации систем управления твёрдыми бытовыми отходами в Усть-Каменогорске и Семее. Это позволит в итоге  достичь высокого уровня обращения  с отходами на всех этапах их образования и утилизации. Тем самым будет внесён реальный вклад в улучшение экологической обстановки в двух упомянутых городах региона. 

ПРИОРИТЕТЫ  БЮДЖЕТА

В соответствии с действующим законодательством решением сессии маслихата Восточно-Казахстанской области от 14 декабря 2020 года утверждён областной бюджет на 2021–2023 годы.   

Поступления в областной бюджет на 2021 год запланированы в объёме 550,6 млрд тенге. В том числе собственные доходы составят 44,2 млрд  тенге, субвенция из республиканского бюджета – 217,0 млрд тенге, трансферты и кредиты из республиканского бюджета – 147,9 млрд тенге. 

Основным приоритетом расходов областного бюджета на 2021–2023 годы остаётся дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения Восточно-Казахстанской области. 

В том числе: выполнение социальных обязательств, обеспечение доступа к качественному здравоохранению, поддержание занятости населения, развитие и повышение эффективности агропромышленного комплекса, поддержка малого, среднего бизнеса, развитие и модернизация социальной, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства. 

СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА 

На социальную сферу ВКО в 2021 году планируется направить 281,7 млрд тенге, 
или 51,2 % от общего объёма расходов. Основная доля социальных расходов приходится на сферу образования  (216,0 млрд тенге).  

В частности, предусмотрено строительство трёх общеобразовательных школ на 3,7 млрд тенге (в Семее: школа на 1200 мест в поселке Восточный и школа на 300 мест в поселке Степной. В Риддере –  школа на 600 мест).  

В рамках Пяти социальных инициатив Елбасы запланировано строительство в Усть-Каменогорске двух общежитий по 244 места для колледжа строительства и многопрофильного технологического колледжа на общую сумму  1,3 млрд тенге. 

На финансирование мероприятий в рамках различных государственных программ направляется: 

– развитие образования и науки – 90,6 млрд тенге; 

–  развитие здравоохранения – 7,6 млрд тенге; 

– развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» – 8,3 млрд тенге; 

– на субсидирование процентной ставки по кредитам, частичное гарантирование кредитов, поддержку частного предпринимательства, предоставление грантов и подведение недостающей инженерной инфраструктуры к объектам по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025»  – 5,3 млрд тенге.  

– Программа «Нұрлы жер»: на реализацию 58 проектов водоснабжения и водоотведения, установку 51 блочно-модульной станции в малочисленных сельских населённых пунктах с общим объёмом финансирования 24,6 млрд тенге; 

– строительство 10 арендных домов – 5,8  млрд тенге, софинансирование строительства 61 кредитного дома – 7,4  млрд тенге и подведение недостающей инженерной инфраструктуры к объектам жилищной застройки –  12,4 млрд тенге; 

 – развитие регионов –  6,7 млрд тенге, в том числе для обеспечения социальной и инженерной инфраструктурой сельских населённых пунктов по спецпроекту «Ауыл Ел бесігі» – 3,3 млрд тенге для 
25 проектов (20 сёл), строительство и реконструкцию систем тепло- и электроснабжения  – 3,4 млрд тенге 
(7 проектов в СемееРиддере и районе Алтай). 

КРЕДИТЫ  И СУБСИДИИ 

 – На предоставление кредитов для приобретения жилья специалистам в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственным служащим, прибывшим для работы и проживания в сельские населённые пункты по проекту «С дипломом – в село», –  2,0 млрд  тенге; 

– На развитие агропромышленного комплекса – 22,9 млрд тенге, в том числе на субсидирование – 20,9 млрд тенге; оказание государственной поддержки (гарантирование и страхование займов, субсидирование процентных ставок по обязательствам и вознаграждению) – 2,0 млрд тенге; 

– На инфраструктурное развитие «Нұрлы жол» – 9,7 млрд тенге, в том числе запланированы проекты по строительству моста через Бухтарминское водохранилище, реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Усть-Каменогорска и села Урджар, завершение реконструкции улиц Усть-Каменогорска. 

Таир Сапаргалиев 

Фото из архива автора 

24.12.2020
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