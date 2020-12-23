Экономика: цифры и факты 

Осталось немного дней до завершения 2020 года, уходящего в историю, непростого по своему накалу и напряжённости. Каким выдался для жителей Восточно-Казахстанской области високосный год в экономической, социальной сферах? Какие планы и финансовый задел создан для дальнейшего движения? Об этом небольшая подборка статистики в конкретных цифрах и фактах от Управления экономики и бюджетного планирования ВКО.

ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

По итогам 11 месяцев текущего года, в экономике Восточно-Казахстанской области по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обеспечен рост:

– объёмов валового выпуска продукции сельского хозяйства (индекс физического объёма (ИФО) – 101,6 %),

– инвестиций в основной капитал (ИФО – 104,8 %),

– строительных работ (ИФО – 125,5 %).

В промышленности произведено продукции на 2 166,8 млрд тенге, с темпом роста 111,1 %. Введено в эксплуатацию 382,2 тыс. кв. метров жилья, с темпом роста 118,8 %.

По итогам 2020 года ожидается рост по всем основным показателям социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области.

ВЫГОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Восточно-Казахстанская область является лидером среди регионов Казахстана по количеству заключённых договоров государственно-частного партнёрства (ГЧП) и концессии.

Всего в регионе на различных стадиях готовности и реализации находится 250 проектов ГЧП на сумму 162 млрд тенге. Из них заключены договоры по 187 проектам на 39,2 млрд тенге (образование – 181 проект на 18,8 млрд тенге, жилищно-коммунальное хозяйство – 2 проекта на 7,7 млрд тенге, физическая культура и спорт – 2 проекта на 3,9 млрд тенге, транспорт – 2 проекта на 8,8 млрд тенге).

В 2020 году в Усть-Каменогорске введены в эксплуатацию 2 детских сада на 375 мест, завершается строительство ещё одного дошкольного учреждения на 240 мест. Внедрена система электронного билетирования и диспетчеризации в общественном транспорте.

Большое внимание уделяется проектам ГЧП, не требующим выплат из бюджета. В Усть-Каменогорске и Семее заключены договоры по модернизации 45 школьных столовых. Реализация проектов позволит частным партнёрам 7 лет управлять школьными столовыми при условии проведения ремонта с обновлением оборудования и обеспечения качественного питания (около 1,1 млрд тенге частных инвестиций).

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕБРР

Продолжается сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Всего в областном портфеле 102 проекта на 302,5 млрд тенге. Из них подписаны 12 договоров на 75 млрд тенге в сферах инженерной и транспортной инфраструктуры.

В Усть-Каменогорске и Семее на активной стадии реализации находятся проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, уличного освещения.

В рамках проекта по модернизации системы уличного освещения до конца 2021 года в двух крупных городах области запланировано установить 22,2 тыс. «умных» светильников. Внедрить интеллектуальную систему управления, что позволит сэкономить затраты на электроэнергию до 60 процентов и улучшить качество жизни населения.

В дальнейшем аналогичные проекты в сфере уличного освещения будут внедрены в остальных 16 городах и районных центрах, где планируется заменить и модернизировать 10 тыс. светоточек.

Ведётся подготовка к реализации проектов по модернизации систем управления твёрдыми бытовыми отходами в Усть-Каменогорске и Семее. Это позволит в итоге достичь высокого уровня обращения с отходами на всех этапах их образования и утилизации. Тем самым будет внесён реальный вклад в улучшение экологической обстановки в двух упомянутых городах региона.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА

В соответствии с действующим законодательством решением сессии маслихата Восточно-Казахстанской области от 14 декабря 2020 года утверждён областной бюджет на 2021–2023 годы.

Поступления в областной бюджет на 2021 год запланированы в объёме 550,6 млрд тенге. В том числе собственные доходы составят 44,2 млрд тенге, субвенция из республиканского бюджета – 217,0 млрд тенге, трансферты и кредиты из республиканского бюджета – 147,9 млрд тенге.

Основным приоритетом расходов областного бюджета на 2021–2023 годы остаётся дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения Восточно-Казахстанской области.

В том числе: выполнение социальных обязательств, обеспечение доступа к качественному здравоохранению, поддержание занятости населения, развитие и повышение эффективности агропромышленного комплекса, поддержка малого, среднего бизнеса, развитие и модернизация социальной, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На социальную сферу ВКО в 2021 году планируется направить 281,7 млрд тенге,

или 51,2 % от общего объёма расходов. Основная доля социальных расходов приходится на сферу образования (216,0 млрд тенге).

В частности, предусмотрено строительство трёх общеобразовательных школ на 3,7 млрд тенге (в Семее: школа на 1200 мест в поселке Восточный и школа на 300 мест в поселке Степной. В Риддере – школа на 600 мест).

В рамках Пяти социальных инициатив Елбасы запланировано строительство в Усть-Каменогорске двух общежитий по 244 места для колледжа строительства и многопрофильного технологического колледжа на общую сумму 1,3 млрд тенге.

На финансирование мероприятий в рамках различных государственных программ направляется:

– развитие образования и науки – 90,6 млрд тенге;

– развитие здравоохранения – 7,6 млрд тенге;

– развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» – 8,3 млрд тенге;

– на субсидирование процентной ставки по кредитам, частичное гарантирование кредитов, поддержку частного предпринимательства, предоставление грантов и подведение недостающей инженерной инфраструктуры к объектам по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» – 5,3 млрд тенге.

– Программа «Нұрлы жер»: на реализацию 58 проектов водоснабжения и водоотведения, установку 51 блочно-модульной станции в малочисленных сельских населённых пунктах с общим объёмом финансирования 24,6 млрд тенге;

– строительство 10 арендных домов – 5,8 млрд тенге, софинансирование строительства 61 кредитного дома – 7,4 млрд тенге и подведение недостающей инженерной инфраструктуры к объектам жилищной застройки – 12,4 млрд тенге;

– развитие регионов – 6,7 млрд тенге, в том числе для обеспечения социальной и инженерной инфраструктурой сельских населённых пунктов по спецпроекту «Ауыл Ел бесігі» – 3,3 млрд тенге для

25 проектов (20 сёл), строительство и реконструкцию систем тепло- и электроснабжения – 3,4 млрд тенге

(7 проектов в Семее, Риддере и районе Алтай).

КРЕДИТЫ И СУБСИДИИ

– На предоставление кредитов для приобретения жилья специалистам в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственным служащим, прибывшим для работы и проживания в сельские населённые пункты по проекту «С дипломом – в село», – 2,0 млрд тенге;

– На развитие агропромышленного комплекса – 22,9 млрд тенге, в том числе на субсидирование – 20,9 млрд тенге; оказание государственной поддержки (гарантирование и страхование займов, субсидирование процентных ставок по обязательствам и вознаграждению) – 2,0 млрд тенге;

– На инфраструктурное развитие «Нұрлы жол» – 9,7 млрд тенге, в том числе запланированы проекты по строительству моста через Бухтарминское водохранилище, реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Усть-Каменогорска и села Урджар, завершение реконструкции улиц Усть-Каменогорска.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива автора