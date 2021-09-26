Экономические артерии приграничья

Обширную территорию Курчумского района соединяют без малого 700 километров дорог, имеющих районный, областной и республиканский статусы. Большая часть из них – 496 километров – обслуживается ПДУ №5 ТОО «Облшығысжол».

Летний горячий сезон ремонтных работ позади. Что претерпела дорожная сеть организации за это время, стала ли она лучше? На эти и другие вопросы о транспортных артериях ответил начальник ПДУ №5 Баглан Уябаев.

По его информации, все плановые работы на закреплённых дорогах выполнены. Ямочный ремонт проделан на площади 3373 квадратных метра асфальтного дорожного полотна, или на расстоянии 131 километр на трассе Курчум – Калжыр. Более основательный маршрутный ремонт, когда полностью обновляется проблемный кусок трассы, проделан на площади 43 966 квадратных метров асфальтного покрытия, или на расстоянии 6 километров 280 метров. Профилирование или выравнивание грейдером произведено на всех закреплённых за организацией 314 километрах гравийных трасс.

Летние работы включали ещё и ремонт оголовков водопропускных труб на трассах. В частности, обновлялись откосные крылья, портальные стены и лотки оголовков, очищались русла ручьёв. На асфальтных трассах сделана разметка, обновлены дорожные знаки. Кроме того, работники ПДУ №5 весной построили технологическую дорогу от областной междугородней трассы к строящемуся мосту, а затем рядом с ней и основную. Вторая дорога уже готова к укладке асфальта. Были построены водопропускные и скотопрогонные сооружения, обновлены два аналогичных сооружения на междугородней, областной трассе.

– Этим летом мы занимались укладкой асфальта на оставшихся 11 километрах гравийной трассы на маршруте Курчум – Улкен Нарын, – говорит Баглан Уябаев. – Завершаем этот объект, осталось заасфальтировать 1,5 километра. И тогда трасса Курчум – Улкен Нарын – Алтай – Усть-Каменогорск будет полностью заасфальтированной, комфортной для езды.

Осенние месяцы дорожники посвящают подготовке к зимнему периоду. Завершают ремонт своих дорожно-эксплуатационных пунктов (ДЭПов). Они включают заезжие дома – гостиничные помещения, а также боксы для техники. Зимой в них останавливаются дорожники-механизаторы, рабочие. Три таких ДЭПа располагаются в сёлах Егендыбулак (15 километров от Каратогая по направлению к Акбулаку), Маркаколь и Урунхайка. В настоящее время во все три точки доставляется необходимый запас дров и угля на зиму.

В осенний сезон дорожники делают профилирование гравийных дорог. Уже завершена эта операция на трассах Курчум – Маралды и Курчум – Аксуат. В эти дни автогрейдеры работают, пожалуй, на самом трудном маршруте Маркаколь – Урунхайка – Тоскаин. Дорога эта из-за её состояния – главная проблема местных жителей. Для того чтобы её выровнять, необходимо сделать подсыпку гравием либо другим инертным материалом.

Казалось, ситуация ясна и понятна, нужно только работать. Но не всё так просто: существуют «подводные камни». Как выяснилось, в этой части района у дорожной организации пока ещё нет узаконенных карьеров для добычи подсыпного материала. Дело в том, что эти территории отнесены к особо охраняемым и разработка карьеров здесь запрещена. Последние есть близ Курчума, но везти оттуда в Урунхайку гравий весьма накладно: в два конца выходит примерно 500 километров. Поэтому подсыпка дороги таким путём выйдет «золотой», отсюда и все трудности.

– Сейчас мы активно ищем пути решения проблемы, – говорит начальник ПДУ №5. – Надеемся, что это принесёт результаты. Нам необходим карьер, хотя бы приближённый к ремонтным участкам дороги. Что касается других аспектов жизнедеятельности организации, то здесь всё обстоит благополучно. Мы обеспечены необходимой техникой, работникам коллектива выдаётся спецодежда, вовремя выплачивается заработная плата. Поэтому уверены в своих силах и выполнении всех возложенных на нас задач.

В ходе подготовки этого материала побывали на ещё одном предприятии, которое занимается ремонтом и содержанием дорог на территории района. Речь о коммунальном предприятии «Курчум». За ним закреплены участки дорог, ведущих от основных трасс к небольшим населённым пунктам. В их числе – Топтерек, Кайнарлы, Жолнускау, Аманат. Ещё Алгабас и Ушбулак, к которым ведут отдельные дороги. Первый из них – высокогорное, отдалённое село, второй находится в степной местности на расстоянии 12 километров от райцентра. В целом в ведении коммунальщиков более 135 километров дорог районного значения. Кроме того, предприятие отвечает за содержание, ремонт улиц Курчума. В зимний период очищает улицы закреплённых сёл.

В этом году произведено профилирование гравийных трасс. Очищен от камней путь в Ушбулак. Отсыпаны гравием 800 метров участка дороги на Аманат. Там же уложена водопропускная труба. Произведён ямочный ремонт на двух улицах районного центра, обновлены дорожные знаки, сделана разметка. В общем, проделан запланированный объём работ, ведётся подготовка к зимнему периоду.

Дороги часто справедливо сравнивают с экономическими артериями регионов. В действительности они являются важнейшим условием и фактором для их развития. По информации отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и автомобильных дорог Курчумского района, в этом году только на ремонт улиц самых крупных населённых пунктов было выделено 163 млн тенге.

Рысбек Жантыкеев

Фото предоставлено ПДУ №5

Курчумский район