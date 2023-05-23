Экология: вода, земля, воздух

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанской области побывала министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова.

В Риддере состоялись пресс-конференция, встреча министра с населением и личный приём граждан.

Зульфия Сулейменова отметила, что Восточно-Казахстанская область является одним из лидирующих регионов по объёмам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Фактический объём выбросов загрязняющих веществ по стране за первый квартал этого года составил порядка 401,08 тыс. тонн, в том числе на ВКО приходится 13,15 тыс. тонн, что на 3,2% ниже аналогичного периода, – сообщила Зульфия Сулейменова. – Это достигнуто за счёт реализации природоохранных мероприятий. В Дорожной карте по решению экологических проблем в регионе предусмотрено 35 мероприятий. Три из них исполнено.

Министр отметила, что основными проблемами в области являются слаборазвитая инфраструктура управления отходами, несоответствие полигонов твёрдых бытовых отходов нормам, значительное количество несанкционированных свалок и высокая изношенность канализационно-очистных сооружений либо их отсутствие.

Так, в Восточно-Казахстанской области по итогам первого квартала этого года доля переработки и утилизации составила 21,9%, что выше аналогичного периода на девять процентов, – подчеркнула Зульфия Сулейменова. – 60% населения региона охвачено услугами по сбору и вывозу ТБО. Раздельный сбор и сортировка внедрена в двух населённых пунктах области и действует 56 предприятий по управлению отходами из 768 по стране. В рамках космомониторинга в 2022 году в регионе выявлена 241 свалка. Ликвидировано порядка 79%.

По сведениям министра экологии и природных ресурсов, за последние пять лет в Казахстане отремонтировано 16 аварийных водохранилищ. В Восточно-Казахстанской области до конца 2023 года предусмотрена реконструкция двух аварийных водохранилищ. Это модернизация сооружений Уйденинского водохранилища в Зайсанском районе и плотинного водозабора на реке Каргыба в Тарбагатайском районе.

В области лесного хозяйства, по поручению Президента о посадке двух млрд деревьев, за два года высажено 6,1 млн деревьев на площади 1300 га.

В текущем году в Восточном Казахстане планируется посадка восьми млн деревьев на площади 1,5 тыс. га. С начала весенних лесокультурных работ этого года высажено 196 тысяч деревьев на площади 40 га, – подчеркнула Зульфия Сулейменова.

Также она добавила, что министерство проводит работу по развитию рыбной отрасли. До 2030 года по Восточно-Казахстанской области планируется довести объём выращенной рыбы до 9,7 тыс. тонн.

По программе в 2023 году запланировано вырастить 2846 тонн рыбы. За первый квартал этого года уже выращено 769 тонн товарной рыбы. До конца года будут созданы два садковых рыбоводных хозяйства по выращиванию ценных рыб в акватории Усть-Каменогорского и Бухтарминского водохранилищ, – заключила Зульфия Сулейменова.

В ходе встречи с населением восточноказахстанцы задали министру ряд актуальных вопросов. Например, о дендропарке в Риддере, золотодобывающей фабрике в Курчумском районе. Также одна из местных жительниц обратилась с предложением о запрете на законодательном уровне производства и продажи пакетов, изготовленных по окси-технологии. Зульфия Сулейменова подробно ответила на все поступившие вопросы.

Наргиз Еркінбекова