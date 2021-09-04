В Семее в НАО «Медицинский университет Семей» прошла XV Международная научно-практическая конференция «Экология. Радиация. Здоровье», посвящённая 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией впервые за 15 лет эта конференция прошла в формате онлайн.

Площадка, ставшая уже традиционной, объединила ведущих учёных, врачей и общественных деятелей не только Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные вопросы конференции посвящены проблемам испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне на протяжении более 40 лет и их последствиям; реабилитации пострадавшего населения, улучшению экологии региона.

– Радиационная безопасность по-прежнему является одной из актуальных проблем здравоохранения не только в Казахстане, но и по всему миру, – отметил на открытии конференции министр здравоохранения РК Алексей Цой. – С каждым годом растёт интерес к этой теме не только известных учёных и исследователей, но и студенческой молодёжи. Безусловно, это связано с реформами, происходящими в республике. Надеюсь, что для молодых исследователей эта конференция станет площадкой для инновационных решений в вопросах радиационной экологии и безопасности. Основная задача в настоящий момент заключается в создании возможностей для врачей и молодых специалистов и в стимулировании их к работе в области радиационной защиты и безопасности. Ключом к этому является налаживание эффективного взаимодействия между ведущими учёными республики и стран ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом расширяется круг задач, стоящих перед нашим государством. Для их успешного решения необходимо ещё большее количество талантливых, образованных, инициативных специалистов, готовых решать поставленные вопросы в сфере охраны здоровья населения.

Продолжило конференцию Пленарное заседание, в ходе которого был озвучен вклад учёных НАО «МУС» в закрытие СИЯП, основные сложности, вызванные многолетними испытаниями ядерного оружия, актуальные вопросы по реабилитации пострадавшего населения и улучшению экологической ситуации в регионе.

Конференция прошла в пяти основных секциях, где представлено более 50 докладов ведущих зарубежных и отечественных учёных. В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы клинической медицины, диагностику и реабилитацию заболеваний населения, проживающего на территориях экологического неблагополучия, а также радиационную и экологическую безопасность.

В завершение конференции состоялось заключительное пленарное заседание с оглашением результатов работы в секциях и подписанием принятой по итогам выступлений резолюции.

Флора Левина

Семей