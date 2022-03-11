Экология – прежде всего

На ближайшие годы «Казцинк» разработал специальную природоохранную стратегию, которая позволит снизить выбросы диоксида серы на четыре тысячи тонн.

Специалисты горно-металлургической компании «Казцинк» подробно рассказали о своей работе по снижению влияния на окружающую среду. С каждым годом количество вредных веществ в атмосферу значительно уменьшается. Так, за 25 лет объём выделяемого диоксида серы на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе снизился с 69 тысяч тонн до почти 16 тысяч тонн, объём свинца – с 94 тонн до 11 тонн. Добиться такого результата стало возможно благодаря реконструкции и модернизации действующего пыле- и газоочистного оборудования.

Как отмечают представители компании, это далеко не финальный результат. В прошлом году на предприятии была разработана специальная природоохранная стратегия, которая обещает снизить выбросы диоксида серы ещё на четыре тысячи тонн, или 20 процентов. Для достижения такого эффекта компания потратит около 40 миллиардов тенге.

– Стратегия включает в себя строительство четырёх дополнительных цехов-фильтров, которые будут доочищать выбросы с действующих сернокислотных установок, – сообщил главный эколог «Казцинка» Казтай Такеев. – Нужно понимать, что это длительный процесс. Потребуются согласования проектов, общественные слушания, разработка документации, поставка из-за рубежа и монтажные работы. Таким образом, к концу 2025 году мы планируем сократить выбросы на двадцать процентов.

Стоит отметить, что вопросам экологии в компании уделяют особое внимание. По собственной инициативе «Казцинк» решил внедрять современные и эффективные методы очистки на производстве в рамках меморандума с Министерством экологии и охраны окружающей среды.

Компания тратит внушительные суммы на природоохранные мероприятия, которые затрагивают все сферы деятельности: выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод и утилизацию отходов. За четверть века инвестиции в «зелёные технологии» составили более 100 миллиардов тенге, порядка девяти из них приходятся на 2021 год.

– Помимо собственных инициатив мы выполняем свои обязательства перед государством, – добавил Казтай Такеев. – Вносим плату в бюджет за эмиссии, которую можно направить на реализацию природоохранных мероприятий. В прошлом году эта цифра составила 1,8 миллиарда тенге.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»