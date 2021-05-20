Экологичность – условие качества жизни

В рамках проекта по организации инфраструктуры раздельного сбора ТБО в Семее, реализуемого «Оператором РОП», в марте городу было передано оборудование для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, закуплено 1582 контейнера и 6 единиц специальной техники.

В ноябре прошлого года при содействии Посольства Казахстана в рамках исполнения поручения Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина о строительстве до 2025 года в Казахстане шести мусороперерабатывающих заводов состоялся визит участников программы в Грецию, где казахстанская делегация, куда вошли и представители Семея, провела переговоры с Управляющим директором и владельцем греческой компании SABO S.A. Димитрисом Килиарисом.

По итогам визита была достигнута договоренность о приобретении автоматизированных линий по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов для мусороперерабатывающих заводов в городах Семей, Усть-Каменогорск и Актобе.

На этой неделе состоялся ответный рабочий визит греческой делегации для определения дальнейших шагов в рамках достигнутых договорённостей.

– Всё новое – хорошо забытое старое. Будут приниматься макулатура, стекло. Данная технология предусматривает сортировку 30 % отходов, – сообщил председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев. – Акимат, в рамках наших договорных отношений, строит полноценное здание, которое позволит нам завтра разместить это оборудование. Запуск планируем осуществить 29 августа. Сегодня у нас есть цифровая платформа казахстанского исполнения. Эти 30 %, которые сортировали, вы можете сдавать на наши заводы-утилизаторы. Компания РОП осуществляет субсидирование. Отсортированные отходы отправят на наши объекты утилизации.

Ответственной организацией за размещение в городе приёмных пунктов является ИП «Хазипов». Предприятие обязано запустить в августе 10 приёмных пунктов, где будут принимать макулатуру и стекло. Вместе с тем, как сообщили на заседании в городском акимате, ИП «Хазипов» в этом году обязуется докупить транспорт и открыть ещё 10 приёмных пунктов.

– Это некий симбиоз принятия решений. Не только компания РОП должна принимать активное участие. Для акимата Семея направлены средства в объёме более двух миллиардов тенге. Далее акимат строит полное инженерное сооружение под оборудование цеха. ИП «Хазипов» должен поставить 10 приёмных пунктов, купить четыре машины, заниматься экологическим образованием совместно с исполнительной властью. ИП «Хазипов» на сегодня установил четыре приёмных пункта, решается вопрос об их дислокации. В прошлом году он купил две новые машины, в этом году ещё докупит. Компания РОП поставила 1,5 тыс. контейнеров разных видов. Также 17 марта мы передали в пользование мусоровозы, – добавил Медет Кумаргалиев.

На встрече также отметили, что вопросам экологического воспитания уделяется особое внимание, активно вовлекаются городские школы.

– В прошлом году был объявлен республиканский конкурс по зелёным технологиям, и школа № 3 города Семея получила платиновый сертификат, заняв первое место в республике. Они первыми начали работу по раздельному сбору мусора. Перед всеми образовательными учреждениями стоит задача воспитывать среди детей экологическую культуру. Школа № 3 получила возможность обучать ребят из других школ. К этому проекту подключены уже шесть образовательных учреждений. Подготовка продолжается, проводятся конференции. Это начинание, я думаю, принесёт положительные результаты. Считаю, что наши школьники и их родители уже готовы к внедрению данного проекта, – сказала руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

В свою очередь директор и владелец греческой компании SABO S.A. Димитрис Килиарис отметил важность данного партнёрства и поблагодарил собравшихся за тёплый прием.

– Очень важно уделять внимание переработке мусора. Радует, что будет проведена работа по экологическому просвещению в сфере образования. Действительно, менять менталитет и прививать экологическую культуру нужно с детства, – отметил Димитрис Килиарис.

По завершении встречи члены делегации ознакомились с работами на полигоне и обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству.

Наргиза Омарканова

Семей