Экологически чистые киловатты

В Жарминском районе заработала первая в Восточном Казахстане ветроэлектростанция.

Один из основных минусов здешних мест – высокую ветреность – инвесторы обратили в плюс. Установленные в посёлке Жангизтобе ветряные электрогенераторы, похожие на увеличенные в сотни раз детские игрушки-вертушки, смогут генерировать 30 мегаватт электроэнергии в год. Экологически чистая энергия будет подаваться в общую энергосистему Казахстана.

Торжественное введение в эксплуатацию нового объекта было приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В церемонии приняли участие аким района Ахметкали Нургожин, руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития ВКО Ернар Мустафин и общественность района.

– Для нашего региона открытие ветроэлектростанции, возведённой в рамках концепции по переходу страны к зелёной экономике и альтернативным источникам энергии, – значимое событие. В 2019 году здесь же была построена солнечная электростанция «Жангиз солар» мощностью 30 мегаватт в год, которая функционирует и вносит вклад в энергосистему региона. За счёт новой ветряной электростанции будет укрепляться энергетическая независимость страны и, что немаловажно, создаваться новые рабочие места, – подчеркнул Ернар Мустафин.

По словам руководителя подрядной организации ТОО «Чарск-ветер» Данияра Сейтенова, во время планирования строительства «небесной шахты» одним из важных критериев было постоянное наличие сильных воздушных потоков, которые не дадут простаивать ветряным генераторам.

Несомненные плюсы ветроэнергетики – стопроцентная экологическая безопасность. Ветряные турбины не будут производить сточных вод, загрязнять воздух продуктами горения. По сравнению с угольными электростанциями такой же мощности ветровая позволит сэкономить количество потребляемого угля, уменьшить выброс парниковых газов, дыма, пыли, золы и шлака.

Стоимость инвестиционного проекта составила 7 млрд 400 млн тенге. Строительные работы были начаты в начале 2020 года. На сегодняшний день установлено 17 ветровых турбин, каждая из которых имеет соответствующую мощность.

– На подстанции установлено технологическое оборудование компании Siemens AG, проведены линии до ветроэнергоустановок, все пусконаладочные работы завершены в срок, – сообщили в акимате Жарминского района.

В период возведения объекта на участках строительства трудилось более 50 человек, после запуска станции восемь человек обеспечены постоянными рабочими местами, их численность планируют увеличить до 20 человек по мере дальнейшего ввода объекта в эксплуатацию.

В последние годы Казахстан вышел на передний план в числе стран, стремящихся к действительно устойчивому развитию. В 2013 году Указом Главы государства была утверждена Концепция по переходу Республики Казахстан к зелёной экономике, направленной на рациональное использование природных ресурсов. К 2050 году страна планирует удовлетворить пятьдесят процентов своих потребностей в энергии из альтернативных и возобновляемых источников.

Кроме того, зелёная экономика имеет и значимую финансовую сторону. Концепция затрагивает вопрос привлечения инвестиций в наиболее экологически важные отрасли, что должно способствовать не только устойчивому развитию, но и искоренению бедности.

Вся эта работа позволит Казахстану продолжить свой путь к устойчивому развитию и станет неотъемлемой частью смелых планов.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой

Жарминский район