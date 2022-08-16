Экочеллендж вдоль Иртыша

Молодёжь Усть-Каменогорска приняла активное участие в международной экологической акции «Одна река – одна судьба».

Экочеллендж стартовал в Восточном Казахстане 29 июля в Зайсанском районе. Далее эстафету передавали посредством социальных сетей волонтёрам соседних районов, расположенных вдоль берега реки Иртыш. Основная цель акции – максимально очистить от мусора побережье одной из самых больших рек-притоков в мире.

Акция «Одна река – одна судьба» действует уже не первый год, но в 2021-м во время общенационального проекта «Марафон добрых дел» молодёжный ресурсный центр ВКО инициировал проведение мероприятия в международном масштабе. Теперь восточноказахстанские волонтёры передают эстафету соседней области Абай, далее – Павлодарской области, а те в свою очередь – участникам экочелленджа из России.

– Эта акция способствует не только экологическому и патриотическому воспитанию молодёжи, но и позволяет каждому внести свой вклад в охрану окружающей среды. В прошлом году во время акции волонтёры очистили 74 тысячи квадратных метров побережья реки и собрали свыше 200 тонн мусора, – рассказывает директор молодёжного ресурсного центра города Усть-Каменогорска Айдос Адильбеков.

По его словам, в этом году активное участие в экоакции приняли около 70 устькаменогорцев – представителей городского волонтёрского центра, бойцов первого и второго сезонов «Жасыл Ел – 2022», курсантов Военно-технической школы, членов инициативной группы молодёжи ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», а также сотрудников городского молодёжного ресурсного центра.

– Мы принимаем участие в экочеллендже второй год подряд и в дальнейшем намерены всегда поддерживать подобные мероприятия, – отмечает инженер по расчётам производственно-технического отдела УК ТЭЦ Игорь Вилемзон.

К сожалению, пока одни наводят порядок на территории областного центра, другие не задумываясь мусорят. Так, некоторые горожане облюбовали для отдыха и пикников место на берегу реки в конце улицы Серикбаева. Несмотря на то, что там регулярно проводятся субботники, каждый раз после этого образуются новые кучи мусора…

В итоге, всего за пару часов работы активисты собрали несколько десятков мешков отходов, которые позже вывезли на мусорный полигон сотрудники КП «Таза-Өскемен», а молодёжь Усть-Каменогорска передала эстафету экочелленджа волонтёрам Уланского района.

Аяужан Утеулинова

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