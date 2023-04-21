Экоактивисты просят конкретных изменений в Экологическом кодексе

В Восточном Казахстане проходит Первый межрегиональный форум экологических инициатив, который собрал представителей общественности, бизнеса и чиновников от экологии. Форум стал площадкой для бурной дискуссии спикеров, по ее результатам будут выработаны чёткие рекомендации и документы для внесения изменений в новый Экологический кодекс страны.

— С инициативой организовать форум, где смогут высказаться специалисты из разных регионов, разных категорий, болеющие за экологию Казахстана, выступили именно регионы страны. Во-первых, мы преследуем цель – создать эффективный портфель реальных проектов, где эксперты будут формировать и вырабатывать стратегии развития. А во-вторых, здесь мы реализуем концепцию «слышащего государства», когда на открытый формат форума может прийти любой желающий и задать свой вопрос. Это новый шаг на пути к экологическому просвещению населения, – считает директор филиала ECOJER по ВКО Елена Березинская-Абилова.

Так, участники мероприятия, прибывшие из разных регионов Казахстана, говорят о возрастающем интересе молодёжи к экологическим проблемам.

– Для Павлодарской области актуальны те же проблемы, что и для индустриально развитого Восточного Казахстана – это и качество атмосферного воздуха, и экология региона, в целом. Я думаю, что здесь мы сможем получить полезный опыт по организации природоохранных мероприятий, решению экологических вопросов и выработаем план дальнейших действий в этом направлении, – говорит руководитель управления природных ресурсов Павлодарской области Айгерим Кабылтаева.

Вместе с тем, спикеры форума сошлись во мнении о необходимости укрепления экологической культуры населения, экологической прозрачности и перехода на зелёную энергетику.

– Нам необходим переход на газ, достоверные данные и научные исследования, чтобы все решения основывались на этих исследованиях, – резюмировала постдокторант КазНУ им. Аль- научный сотрудник лаборатории «Экология биосферы» Центра физико-химических методов исследования и анализа Насиба Байматова.