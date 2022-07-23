Эхо полигона: вопросы ещё остались

Своевременный скрининг и солидарная ответственность пациента, медико-социальные льготы по расчёту индивидуальной дозы облучения, развитие экономики региона и создание в Семее медицинского кластера – вот далеко не полный перечень вопросов, которые обсуждались экспертами здравоохранения и общественными деятелями в ходе круглого стола по вопросам повышения качества оказания медицинских услуг пострадавшему населению.

Инициаторами круглого стола стал филиал Альянса женских сил Казахстана по области Абай совместно с Медицинским университетом Семея. Главной темой разговора стало обсуждение текущей ситуации по вопросам профилактики, лечения и реабилитации населения, пострадавшего в результате деятельности Семипалатинского ядерного полигона.

– Проблема, поднятая сегодня, более чем актуальна. Мы рады, что и государство понимает важность вопросов реабилитации населения пострадавших территорий, а также необходимость повышения экономического уровня районов, прилегающих к бывшему полигону. Потому что медицинские вопросы – лишь часть огромной комплексной программы, которая должна благоприятно повлиять на развитие районов в соседних областях, которые также пострадали в результате испытаний ядерного оружия, – отметил директор НИИ радиационной медицины и экологии Казбек Апсаликов.

Именно этот научно-исследовательский институт, начиная с 1957 года, вёл научную работу по изучению состояния здоровья облучённого населения. Сначала, до 1991 года, эти работы велись под грифом «Совершенно секретно», а затем, с обретением независимости Казахстана, семейские ученые практически заново начали исследовательскую работу, поскольку практически весь архив был либо уничтожен, либо увезён.

– Перед казахстанскими учёными тогда встало четыре задачи. Нам нужно было точно знать, какую дозу облучения получили жители определённых населённых пунктов. Мы должны были также чётко определить точное количество пострадавшего населения. Ведь это было необходимо для начисления льгот, пособий и разработки индивидуальной программы реабилитации для каждого больного. Кроме того, мы должны были произвести оценку медико-демографических последствий испытаний, изучая состояние здоровья представителей последующих поколений. Наконец на основе проведённых исследований необходимо разработать чёткие и ясные рекомендации для разработки программы по реабилитации этой категории казахстанцев, – отметил Карбек Апсаликов.

Многие из поставленных тогда задач решаются по сей день. Так, например, до сих пор неизвестно точное количество пострадавшего населения в нашей стране. На сегодня в государственном научно-автоматизированном регистре пострадавшего населения зарегистрировано 371 931 человек, из которых 241 912 – ныне здравствующие. Однако, по словам Казбека Апсаликова, даже по самым скромным прогнозам учёных, в регистре должно значиться не менее 1,5 млн человек.

Почему же так медленно движется работа по внесению данных? Как оказалось, собственными силами НИИ радиационной медицины и экологии просто не справляется с поставленной задачей. На текущий момент в научном отделе института работают… всего четыре сотрудника. А масштабы работы просто огромны. Впрочем, в 2012-2013 годы был период, когда приказом Минздрава РК работников первичной медико-санитарной помощи обязали составлять анкеты пострадавшего населения.

– Наши сотрудники проводили сбор информации не только во время приёма больных, но и ходили по домам своего участка, собирали сведения, заполняли анкеты. И всё это во внерабочее время. Кроме того, люди насторожённо восприняли подобную инициативу, заранее сомневаясь и не веря в успех мероприятия. Чтобы решать подобные задачи, необходима особая программа, подкреплённая твёрдой финансовой основой, – считает председатель Ассоциации семейных врачей области Абай, директор поликлиники № 3 Семея Найля Альменева.

Впрочем, помощь поликлиник и врачебных амбулаторий нельзя недооценить. Собранный ими материал до сих пор вносится в базу данных государственного регистра.

Участники круглого стола предложили внести в резолюцию рекомендацию Минздраву РК организовать эту работу, подкрепив финансовыми средствами.

Другая проблема – это комплексное консультативно-диагностическое обследование пострадавшего населения и, по результатам, лечение и реабилитация. По словам Казбека Апсаликова, до введения системы ОСМС этот вопрос решался комплексно и без особых проблем. НИИ имел договорённости со всеми районами области, когда бригады врачей выезжали в районы, где за день-два проводили полный медицинский осмотр населения. Если требовалось более детальное исследование, больного приглашали в стационар НИИ. Сегодня картина полностью изменилась. Учреждения ПМСП, не желая терять деньги, сами открывают у себя небольшие отделения по реабилитации, самостоятельно проводят обследования, при этом обновлённые данные в государственный регистр не вносятся. Теряется ценнейшая информация, которая должна помочь в выработке рекомендаций по лечению и реабилитации пострадавшего населения в целом.

– Закон «О социальной защите населения, пострадавшего в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» 1992 года на сегодняшний день сильно устарел. Например, мы до сих пор считаем зоны пострадавшего населения по географическому признаку, что сегодня уже не актуально. Поэтому предлагаем в качестве отправной точки для соотношения категорий пострадавшего населения считать индивидуальную дозу полученного облучения, как это принято в нескольких странах мира, – внёс свои предложения Казбек Апсаликов.

И. о. директора Центра ядерной медицины и онкологии Семея Татьяна Белихина обратила внимание на высокие риски возникновения онкологических заболеваний среди пострадавшего населения. Хотя и не все локализации рака связаны с ионизирующим излучением. Сейчас на диспансерном учёте в Казахстане состоит 200 тыс. онкобольных с разной степенью развития заболевания. В области Абай, по словам Татьяны Белихиной, каждый день о своём диагнозе узнают 4 человека, и двое умирают от этой болезни, 150 человек ежедневно посещают онкоцентр.

– В Казахстане отмечается рост онкологических заболеваний. В этом немалую роль играет раннее выявление болезни, а значит, более высокие шансы лечения и выживаемости больных. Поэтому так важны программы по прохождению скрининга среди населения. К сожалению, пока в нашей стране проходят скрининг только по трём локализациям, хотя их количество гораздо больше, – подчеркнула Татьяна Ивановна.

– Для лечения пострадавшего населения имеются все условия, – считает Татьяна Белихина. – У нас есть медицинский университет, НИИ радиационной медицины и экологии, Институт ядерной физики, НЯЦ РК, Центр ядерной медицины и онкологии, БСМП с её гибридной операционной, несколько реабилитационных центров. Так что налицо все предпосылки создания в городе особого медицинского кластера. Однако нам сегодня стоит особое внимание уделить лечению и оздоровлению детей. Здесь есть к чему стремиться.

Говоря о качестве медицинских услуг, директор поликлиники № 7 Жанат Молдагалиева подняла тему профилактики заболеваний среди населения. По её словам, в Казахстане стоит внедрить опыт многих стран мира по работе Школ здоровья, начиная с младенческого возраста и до глубокой старости. В Семее же, по её словам, центры ЗОЖ де юре существуют, но де факто не работают уже в течение двух лет: тендеры на оказание профилактических услуг выиграла одна из больниц Костаная, которая работает с населением в удалённом режиме.

– У человека есть устойчивые вредные привычки, с которыми можно и нужно бороться, предотвращая возникновение серьёзных заболеваний. Среди них избыток веса, алкоголизм, профилактика подросткового суицида, наркомания и многое другое. Да, эти службы у нас есть, и они работают. Но если структурировать работу и создать центры ЗОЖ и психологии здоровья, профилактический эффект был бы выше в разы, – считает Жанат Молдагалиева.

Помимо качества медицинских услуг участники круглого стола подняли и другие вопросы, связанные с реабилитацией населения и всего региона, пострадавшего в результате ядерных испытаний. Чтобы решить эту задачу, необходимы серьезные инвестиции и проекты, что возможно осуществить, привлекая отечественных и иностранных инвесторов. Сделать это можно и с помощью международных организаций, ведь ещё в декабре 2020 года Генеральная Ассамблея ООН в десятый раз подписала резолюцию о международной помощи жертвам Семипалатинского полигона.

Обсуждая текущую обстановку, участники круглого стола пришли к единому мнению, что необходимо общими усилиями власти, общественности, экспертов и иных заинтересованных лиц выработать Комплексный план развития и реабилитации региона и его населения, включая экономику, социальное обеспечение, развитие образования, здравоохранения и спорта. Именно этот стратегически важный документ позволит разработать более детальные планы и проекты для осуществления среднесрочных и долгосрочных целей.

В резолюции участники обсуждения потребовали вернуть нормы закона об увеличении в 1,5 раза финансирования из республиканского бюджета на развитие здравоохранения в пострадавших регионах. Включить жителей, имеющих статус пострадавшего, в число льготных категорий по системе ОСМС и рассмотреть их освобождение от обязательных взносов. Кроме того, необходимо обратить особое внимание на детей, родившихся после 1990 года, когда был закрыт Семипалатинский полигон. Да, его закрыли, но последствия остались, и они влияют на здоровье. Кроме того, необходимо с новыми силами возобновить работу по учёту пострадавшего населения, внося данные в государственный регистр, а для этого необходимо усилить службу НИИ радиационной медицины и экологии как кадрами, так и финансированием.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Семей