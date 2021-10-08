Его успех – в упорстве

Студент из Восточного Казахстана победил в национальном этапе международного проекта по избирательным системам стран мира.

Ежегодная интернет-олимпиада «Избирательные системы стран мира» среди студентов высших учебных заведений была организована Центральной избирательной комиссией в партнёрстве с Ассоциацией вузов Казахстана. В этом году олимпиаду приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Это национальный этап международной олимпиады, инициированной Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Заявки на участие в национальной олимпиаде подали 354 студента из 37 вузов регионов Казахстана. В ходе отборочного тура студенты прошли онлайн-тестирование, чтобы определить уровень знаний по выборному законодательству и избирательным системам Казахстана и зарубежных стран. По его итогам жюри отобрало 11 студентов, набравших наибольшее количество баллов. Ребята приняли участие во втором туре интернет-олимпиады. К слову, в число 11 лучших учащихся, которые показали прекрасные знания по выборному законодательству, вошёл студент Казахстанско-Американского свободного университета Вадим Дрепин. Примечательно, что Вадим во втором туре был единственным представителем Восточного Казахстана на олимпиаде.

Подробно о том, как проходил конкурс, мы решили узнать из первых уст. По словам Вадима, на подготовку отводилось всего несколько дней.

– Первый, отборочный тур прошёл в форме тестирования. Там было 45 вопросов. На каждый давалось по 40 секунд. Вопросы были об основных разновидностях и особенностях избирательных систем стран мира, государств СНГ и Республики Казахстан, – рассказал он.

Во втором туре необходимо было продемонстрировать навыки ведения дебатов по актуальным общественно-политическим вопросам, касающимся избирательных прав граждан и избирательного процесса. В состав жюри, которое оценивало ребят, вошли представители Центральной избирательной комиссии, аппарата ЦИК РК, Ассоциации вузов Казахстана, ведущие учёные и эксперты конституционного и избирательного права.

По словам Вадима, каждому участнику была предоставлена тема, на подготовку к дебатам отводилось десять минут.

– За это время мы должны были собрать материал, используя различные источники, записать видео с аргументами на определённую тематику. Мне досталась интересная тема: у кого больше влияние на аудиторию – у блогеров или СМИ. Я считаю, что у средств массовой информации влияния на аудиторию всё-таки больше. Потому что блогер – это, прежде всего, человек, который ведёт свой дневник в интернете, выкладывая видео, текстовые посты, подкасты. Особенность его деятельности в том, что он работает адресно, то есть люди подписались конкретно на него, чтобы получить от него информацию, им важно его субъективное мнение. Блогеры воздействуют на более узкую аудиторию, чем СМИ, ведь журналисты взаимодействуют с населением через радиовещание, телевещание, периодические печатные издания, сайты. Охват у СМИ больше, – поделился мнением Вадим.

Национальное жюри оценило выступления участников по разработанным с привлечением профессиональных экспертов и психологов критериям. При этом члены жюри единогласно отметили в выступлениях интеллектуальный и аналитический потенциал, аргументированность и логичность речи всех выступивших студентов. Лучшим был признан Вадим, он набрал во втором туре 122 балла. Главным призом олимпиады для него станет возможность принять участие в Международной молодёжной школе «Молодёжный парламентаризм как основа устойчивого политического развития и партнёрства стран СНГ», которая будет проведена в декабре в Санкт-Петербурге под эгидой Международного института мониторинга развития демократии.

Сейчас Вадим Дрепин учится на 4-м курсе в КАСУ по специальности «Юриспруденция».

– Мне очень интересно это направление. Моя мама адвокат, и посмотрев на то, как работа выглядит изнутри, решил, что тоже хочу этим заниматься. Я обучаюсь на гражданской специализации. В дальнейшем после выпуска из университета планирую стать юристом на частном предприятии, чтобы набраться опыта, набить руку. Но ещё я очень сильно заинтересован в деятельности природоохранной прокуратуры. У нас много проблем с экологией, в частности с загрязнением атмосферного воздуха. Сейчас вместе со своим научным руководителем работаю над научным исследованием на тему экологии. Возможно, всё-таки свяжу жизнь с природоохранной прокуратурой, – поделился своими планами Вадим.

Дарья Антон

Фото из личного архива Вадима Дрепина