Его страсть – физика

Восточноказахстанец Расул Магауин завоевал золотую медаль на Европейской физической олимпиаде.

Олимпиада проводится ежегодно с 2017 года. Традиционно в ней принимают участие одарённые ребята не старше 20 лет из разных стран мира. В этот раз интеллектуальное состязание состоялось в режиме онлайн. В знании физики соревновались 250 школьников из 57 государств. К слову, национальная сборная Республики Казахстан впервые участвовала в Европейской физической олимпиаде.

По итогам экспериментального и теоретического туров сборная Казахстана завоевала четыре медали – золотую, две серебряных и бронзовую. Медалью высшего достоинства копилку своей команды пополнил Расул Магауин, окончивший в этом году областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одарённых детей города Семея.

Родился он в селе Келдимурат Урджарского района. В шестом классе начал обучение в лицее, успешно пройдя все экзамены для поступления.

– Впервые с физикой познакомился в седьмом классе. Интерес к этому предмету во мне пробудил учитель Нурлыбек Ташев, за что я ему бесконечно благодарен, – поделился Расул. – После уроков стал готовиться к олимпиаде ежедневно по два часа. Подготовка принесла свои плоды, и я выиграл золотую медаль олимпиады среди учеников казахско-турецких лицеев. Это стало для меня отличной мотивацией.

В восьмом классе Расул решил, что физике нужно уделять еще больше времени, чем раньше. Он стал заниматься любимым предметом по пять-шесть часов в день. Хороший результат не заставил себя долго ждать – школьник победил в областной олимпиаде по физике и получил путёвку на республиканский этап. Там юноша познакомился со многими одарёнными учащимися Казахстана. Помимо полезных и приятных встреч получил и бронзовую награду. Однако третье место не обрадовало Расула Магауина – рассчитывал на большее. Не оправдав собственные ожидания, он вновь решил увеличить нагрузку.

Талантливого молодого человека пригласили на интеллектуальные состязания уже на международном уровне, предложив принять участие в олимпиаде школьников по математике, физике, химии и информатике «Туймаада-2017», которая проходила в Республике Саха Российской Федерации.

– Насколько помню, я был самым младшим в нашей сборной. Задачи стояли весьма сложные. Призовое место тогда не занял, тем не менее, это был хороший опыт. Ведь у меня появился шанс оценить свой уровень знаний относительно других, – отметил он.

Спустя год Расул Магауин вновь принял участие в этой олимпиаде и вернулся домой с дипломом ІІ степени и серебряной медалью. Кстати, реванш он смог получить и на республиканской олимпиаде, заняв первое место.

На этом талантливый юноша не остановился. На его счету бронзовые медали Азиатской олимпиады по физике (Австралия), Международной физической олимпиады (Израиль). Также в 2018 году он выиграл бронзовую медаль Международной Жаутыковской олимпиады по физике, математике и информатике, а в 2019 – серебряную. В этом году Расул оказался в числе тех, кто показал лучшие результаты по трём предметам из казахстанских команд и получил денежную премию от Фонда имени Нурлана Каппарова.

В 2019 году юный физик был приглашён на встречу с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой его наградили премией «Ел мақтанышы». Она вручалась впервые победителям самых престижных международных олимпиад среди школьников.

– Когда я только начал обучаться в лицее, своим опытом участия в олимпиадах со мной делились старшеклассники – серебряные призёры Международной физической олимпиады Адилет Уалиев и Шынгыс Айтказинов. Также поддержку оказывали родители и учителя. Это очень мне помогло, – говорит он.

Многократный победитель и призёр международных олимпиад Расул Магауин поступил в этом году в Назарбаев Университет. Затем он намерен продолжить образование в Гарвардском университете.

Гульжан Естаева