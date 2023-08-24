Его книги востребованы всегда

Волшебная проза Оралхана Бокея на языке оригинала звучит как истинная поэзия. Поэтому всякий раз для участников традиционных Бокеевских чтений не бывает проблем с выбором подходящего материала. Можно наугад взять любой отрывок из любого текста, который будет звучать свежо, органично, музыкально и в высшей степени поэтично.

На сегодняшний день о личности писателя, а также его самобытном творчестве сказано и написано столько, что очень редко кто-то отважится по-настоящему взяться за эту тему без закономерного опасения сбиваться в итоге на неизбежные повторы, общие слова и похожие фразы.

Хотя парадокс опять же в том, что каждый читатель или обозреватель всегда может найти в творчестве Бокея что-то своё личное, близкое сердцу и душе, что окажется одновременно абсолютно неведомо другому. Как говорят, у каждого свой писатель, у каждого своё его прочтение.

Мы, в свою очередь, рискнём утверждать, что писатель, расцвет творчества которого пришёлся на конец прошлого столетия, остаётся для взрослых читателей и является для целой волны юных поклонников очень современным, актуальным, вовсе не укладывающимся в обычные рамки.

Если использовать критерии сегодняшнего дня, то он наиболее цитируемый, упоминаемый автор прозаических, драматургических произведений, газетных публикаций. В век цифровых технологий это один из так называемых показателей медийности, – читайте прямо, – успешности.

Герои произведений Оралхана Бокея, их идеалы, а также личность самого писателя, его творческие идеи как никогда созвучны с вызовами сегодняшнего дня, нового ХХI века. Романтизм, философия, рутинный быт, высокая мечта, реалии жизни и элементы мистики, – всё это очень тесно и причудливо переплетается в творчестве и наяву, будоражит мозг, бередит душу и сердце, вызывает думы. Одним словом, не оставляет равнодушным, ставит вопрос о предназначении человека на земле, его высокой миссии. Наверное, в этом и заключается сверхзадача незаурядного, ищущего писателя, намного опережавшего своё время.

Природа и мы

Сегодня наблюдается взрывной интерес к развитию туризма в Катон-Карагайском районе, знакомству с теми местами, где редко ступала нога человека, о которых и повествовал Оралхан Бокей в своём высоком творчестве. И невольно выходит на первый план экология природы и экология души человеческой. Такое ощущение, будто каждый турист и гость в Катон-Карагайском районе пытается упорно отыскать тот самый эталон природы, который давно и безнадёжно утерян в местах настоящего и будущего обитания. Образец, которым нужно не только пассивно восхищаться, но стремиться к его достижению в меру своих сил и возможностей, а может и через «не могу».

Однако в творчестве писателя природа неотделима от человека, живущего и добывающего свой хлеб насущный под её крылом. Поэтому герои его повестей и рассказов представляются читателю как личности, которые ни в чём не уступают, а где-то и превосходят знаковых персонажей мировых классиков. Автор вместе с ними пытается найти ответ не столько на извечный вопрос – быть или не быть, сколько на известную риторику – как и именно кем быть. Как сохранить природу и свою душу от нежелательного влияния цивилизации, покушающейся на святая святых изначально мудрого человеческого мироустройства?

В не совсем обычном произведении под названием «Атау кере» представляется один из вариантов спасения в виде ухода от действительности методом самоизоляции на лоне первозданной природы. Бесперспективность такого подхода подтверждается нашумевшей историей о героях таёжного тупика, ставших добровольными отшельниками.

Цивилизация несёт с собой хорошее и плохое в одно и то же время, другое дело, что нужно всегда находить в них разумный и спасительный баланс, гармонию, скажем так. От неё никуда не уйдешь и не скроешься. И если прежде писатель всей силой своего очевидного таланта попытался во весь голос заявить о своей малой родине, как о центре ни много ни мало всей необъятной Вселенной, то сейчас о земле обетованной на востоке нашей страны знают все или почти все. Райский уголок в лучшее время года хочет увидеть и посетить каждый, кто слышал о восьмом своего рода чуде света, которым представляется им Катон-Карагай.

Горные вершины, зияющие ущелья, куда могли проникнуть лишь густой туман (да и творческая мысль, воображение писателя), уже не есть «терра инкогнита», поскольку барражируют вездесущие дроны, методично выявляя изнанку прежде недоступной местности. В общем, не остаётся более места мифам, налёту некой сакральности и неразгаданных тайн, влекущих своих исследователей.

Как и предвидел в своё время писатель, невозможно уйти от жизни, найти счастье в уединении, нужно идти к людям, навстречу цивилизации. Такой, какая она есть. В этой истине убеждается на своём опыте и неумолимой судьбе также одинокий Актан из повести «Человек-олень».

Законы жизни

Говорят, что всё надо делать вовремя. Быть может, для кого-то покажется странным, но в повести «Кербугы» про серого оленя современному читателю можно проследить проблему пресловутого и безжалостного «дедлайна». Его жизнь словно человеческое бытие имеет своё начало и свой неизбежный конец. В небольшой по объёму повести Оралхан Бокей сумел максимально вместить столько идей, мыслей, философских и жизненных проблем, требующих размышлений и разрешений, что их хватило бы некоторым работникам пера на несколько солидных произведений.

– Жизнь коротка, а будущее неопределенно, поэтому не теряй ни одной возможности получить прибыль, – так считает и пишет в своей книге один мировой финансист.

Характерно, что у стада животных на уровне условных рефлексов, казалось бы, низменных инстинктов и подавно нет таких устремлений, на то они и животные.

Любая подобная аналогия может показаться грубой и «топорной», а то и вовсе искусственно притянутой за уши. И всё же на примере вожака оленьего стада, его дикой и лесной жизни тоже нетрудно разглядеть и распознать, так называемые, законы тайги. А они вполне применимы к человеческому обществу, основанному на неких, порою не совсем логичных, неприемлемых нормах или правилах.

– Жизнь коротка, всем нужно успеть выполнить предначертанную миссию, оставить свой след на земле, продолжить генеалогическую линию, постараться всё это сделать своевременно, – сказал бы так лирический герой.

Колесо жизни не знает обратного хода, крутится без перерыва, минуты славы при кипучей молодости в итоге оборачиваются глубоким сожалением в седой старости, на пороге перед вечностью, ожидающей всех без исключения.

По небезызвестному Дарвину, выживают в животном мире только сильнейшие, а работают ли эти правила один в один, так сказать, в цивилизованном обществе? Для чего тогда именно хомо сапиенс наделён разумом, что его и отличает от представителей братьев наших меньших?

Произведения писателя были написаны ещё в те годы, когда о смене общественно-экономической формации и приходе дикого рынка, элементов рыночной экономики не могло читателям присниться даже в самом страшном сне. Тем удивительнее прозорливость автора, который каким-то образом предвидел и предсказал сегодняшние реалии.

Ещё много разных мыслей напрашивается по этому и другим поводам, но были бы слишком неуклюжими любые наши попытки схематично подводить под некие схемы и шаблоны впечатления от глубокой литературы. Не будем лишать читателей их потенциальной пищи для ума: книги, их авторы не обещают готовых выводов, рецептов. В этом сила и достоинство подлинного творчества.

Наследие автора

По поводу самореализации. Смеем предположить, что Оралхан Бокей за свою не столь долгую, по привычным меркам, жизнь успел всё-таки сделать многое. Являясь одним из самых молодых писателей в стране, он был удостоен Государственной премии в области литературы. Переводы книг талантливого земляка изданы в разных странах мира. Причём качество переводов оказалось настолько высоким, что в максимальной степени отражало самобытную прозу и драматургию, открывая её для широкого читательского круга в мировом книжном, литературном пространстве. В истории найдётся немного таких примеров, когда ещё при жизни молодого автора произведения ставились на лучших театральных сценах Казахстана в течение многих сезонов.

В масштабе республики, области не раз проводились литературные чтения, памятники писателю установлены в перспективном районе Усть-Каменогорска, в селе Катон-Карагай, ещё его именем названы библиотека в областном центре, улицы в различных сёлах родного района автора.

Наверное, высшей степенью признания для любого писателя является востребованность творчества даже через много лет, прошедших после первого знакомства с ним. Добавим, что 25 августа в селе Катон-Карагай состоится цикл мероприятий, посвящённых 80-летнему юбилею со дня рождения Оралхана Бокея, где соберутся почитатели его таланта, родные и близкие, земляки и многие коллеги.

Таир Сапаргалиев