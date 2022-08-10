Эффективный контроль

В Восточно-Казахстанской области презентовали новый метод борьбы с коррупцией.

В акимате ВКО состоялся семинар для руководителей областных управлений и акимов городов и районов по разъяснению принципа работы в рамках проектов «Типовое базовое направление № 4» (ТБН-4) и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

В ходе встречи представители Антикоррупционной службы озвучили результаты полугодовой оценки деятельности местных исполнительных органов в рамках реализации данного проекта, а также акцентировали внимание на сильных и слабых сторонах исполнения требований проекта. Отдельное внимание уделено направлениям «внутренние анализы коррупционных рисков» и «антикоррупционная экспертиза». По данным ведомства, полугодовая оценка области зафиксирована ниже среднего уровня по республике.

– ТБН-4 по своей сути является дорожной картой по противодействию коррупции, – проинформировал руководитель управления превенции департамента Архат Бейсембаев. – Первостепенной задачей Антикоррупционной службы является предотвращение коррупции, и мы готовы оказывать методическую помощь. Говоря простым языком, в рамках этого проекта определены основные задачи для государственных органов в деле противодействия коррупции с эффективным контролем их результатов.

Руководитель группы проектов ТБН-4 Елена Карпова отметила основные задачи по дальнейшей реализации проекта. Она подробно рассказала об основах проектного управления, его преимуществах и правовой основе.

По её словам, проектный подход избавит от ряда проблем, мешающих эффективно организовывать работу госорганов (формализм, волокита, отписки).

В завершение спикеры ответили на вопросы участников и напомнили об ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции. Так, согласно пункту 1 статьи 22 Закона РК «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица.

Ерик Абитов