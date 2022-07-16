Эффективные решения и прорывные проекты

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов подвёл итоги социально-экономического развития ВКО за первое полугодие текущего года и обозначил экономический потенциал области Абай во время итоговой пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК в Нур-Султане. Главной темой встречи с представителями средств массовой информации республики стала реализация конкретных поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ключевым направлениям.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов подвёл итоги социально-экономического развития ВКО за первое полугодие текущего года и обозначил экономический потенциал области Абай во время итоговой пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК в Нур-Султане. Главной темой встречи с представителями средств массовой информации республики стала реализация конкретных поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ключевым направлениям.

Одним из таких поручений Президента Республики Казахстан стало гармоничное и безболезненное разделение объединённой четверть века назад Восточно-Казахстанской области на две самостоятельные территориально-административные единицы – ВКО и вновь созданную область Абай.

– Уже в августе должны полностью завершиться все процедуры по разделению области. Пока же идёт процесс отработки всех возникающих вопросов в ежедневном рабочем порядке, – пояснил Даниал Ахметов.

Глава региона уверенно заявил, что экономический потенциал области Абай сегодня позволяет оптимистично смотреть в будущее.

Так, за последние семь лет в этот регион было вложено более 2 трлн тенге, или 53 % от общего объёма инвестиций по ВКО (4 трлн тенге). В промышленности реализован целый ряд крупных проектов. Среди них: две очереди крупнейшего Актогайского горно-обогатительного комбината мощностью 50 млн тонн медной руды в год и объёмом инвестиций 760 млрд тенге. Также был запущен Бакырчикский горно-обогатительный комбинат производительностью 2 млн тонн золотосодержащей руды в год на сумму 134 млрд тенге. В 2021 году в Семее заработал маслоэкстракционный завод по производству растительных масел мощностью 300 тыс. тонн сырья на 8 млрд тенге.

– За семилетний период по области Абай удалось увеличить объёмы промышленного производства в пять раз (с 184 млрд тенге до 898 млрд тенге в 2021 году), сельского хозяйства – в 2,4 раза (с 179 млрд тенге до 428 млрд тенге). Доля валового регионального продукта области Абай в общем объёме ВКО составила 36% и достигла 1,9 трлн тенге, что в 2,3 раза больше уровня 2015 года, или на 1,1 трлн тенге. ВРП на душу населения составил 2,9 млн тенге, – отметил основные показатели роста экономики Даниал Ахметов.

Кроме того, в период с 2015 по 2022 год отмечается значительный рост бюджетных инвестиций. Так, в целом в ВКО было направлено 390 млрд тенге трансфертов на развитие из республиканского бюджета, из которых в Абайский регион перенаправлено 200 млрд тенге, или 51% от общего объёма. В дополнение к этим инвестициям в развитие региона из средств областного бюджета было вложено 154 млрд тенге.

Только для социально-экономического развития Семея до 2025 года был разработан и частично реализован комплексный план развития на сумму 260 млрд тенге. Из 79 проектов, вошедших в комплексный план, на сегодняшний день реализовано 68 на 107 млрд тенге (41%). Полгода назад, по инициативе акима ВКО, этот план был пересмотрен и добавлено ещё несколько проектов на общую сумму 111 млрд тенге.

– Только за последние 7 лет в области Абай было сдано в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья, или 43% от всего объёма объединённой Восточно-Казахстанской области. Отмечу лишь, что в самые лучшие свои годы советского периода Семей выдавал до 136 тыс. кв. м жилья в год. Тогда как по результатам 2021 года этот показатель составил 242 тыс. кв. м, – привёл пример глава Восточного Казахстана.

Огромная работа была проведена в области обеспечения населения качественной питьевой водой. Начиная с 2015 года, только в Семейском регионе были сданы в эксплуатацию 156 крупных объектов различного назначения на общую сумму 40 млрд тенге, что позволило в 2 раза увеличить доступ к питьевой воде сельское население, повысив показатели с 42,7% до 88,7%.

За этот же период отремонтировано 865 км дорог областного и местного значения на 19,6 млрд тенге, а в самом Семее приведены в порядок 223 км дорог на улицах города, на что потребовалось 18 млрд тенге.

– В 2018 году была завершена полная реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта «Абай» в Семее, архитектура которого весьма впечатляет, а логистические возможности приближены к максимально возможным, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Большое внимание уделено и социальной инфраструктуре региона. За последние семь лет в области Абай было построено 20 школ, 4 детских сада, 3 студенческих общежития, введено 17 объектов культуры и спорта, реализовано 4 проекта здравоохранения и соцобеспечения. Одним из самым крупных из них стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию уникального в Казахстане Центра ядерной медицины и онкологии.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнёрства подписаны договоры по 79 проектам на 17 млрд тенге, из них завершены 68 на 7,5 млрд тенге, продолжается реализация 11 на 9,5 млрд тенге.

Восточно-Казахстанская область тесно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития. По словам акима ВКО, проекты ВКО и области Абай составляют 35% от общего объёма проектов, которые банк реализует в настоящее время в Казахстане. На эти средства в Восточно-Казахстанской области и области Абай решаются вопросы модернизации системы уличного освещения, а также вывода, сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов. В целом за счёт средств Европейского банка реконструкции и развития реализуется четыре проекта на 13 млрд тенге.

– В текущем году началась реализация крупного проекта по реконструкции автогужевого моста. Семейчане ждали капитального ремонта речной переправы 30 лет. В этом году работы на объекте были начаты. Кроме того, решается ещё одна задача: вывести основной автомобильный поток грузового и транзитного транспорта за пределы Семея, построив объездную дорогу, – сообщил представителям СМИ Даниал Кенжетаевич.

Также глава региона отметил, что в последние годы сделано немало вложений для развития туристической отрасли. Только на развитие побережья Алаколя в Урджарском районе вложено не менее 17 млрд тенге. Эти средства были освоены на реконструкцию аэропорта в Урджаре, строительство водопроводных сетей, благоустройство, строительство электрических сетей и иную инженерную инфраструктуру, которая должна обеспечить бесперебойную работу баз отдыха, а значит, комфортного отдыха туристов.

Усилить реальный сектор

Подводя итоги работы за первое полугодие собственно Восточно-Казахстанской области, Даниал Ахметов отметил стабильный динамичный рост основных показателей социально-экономического развития. Так, краткосрочный экономический индикатор составил 107%. Объёмы промышленной продукции возросли на 108%, сельского хозяйства – на 103%, инвестиций – на 112%, строительных работ – на 110%. Всё это позволило увеличить в 1,6 раза поступления в государственный бюджет.

Стабильно развивается рынок труда. Уровень безработицы на протяжении последних двух лет не превышает 4,8%, что ниже среднереспубликанского значения.

– Следуя задачам, поставленным Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, мы, используя имеющийся потенциал, работаем над усилением конкурентных преимуществ реального сектора. Для создания экспортно ориентированных производств в индустриальном секторе экономики области в рамках Карты поддержки предпринимательства до 2025 года намечено реализовать 14 проектов с объёмом инвестиций 481 млрд тенге. Из них три проекта на 62 млрд тенге уже реализуются в текущем году. Это позволит ежегодно увеличивать темпы производства на 10% и в дальнейшем стабильно развивать промышленный потенциал, – поделился экономическими прогнозами на ближайшее будущее Даниал Ахметов.

Прорывным проектом нынешнего года в регионе можно смело назвать запуск завода по производству тепловыделяющих сборок для АЭС производительностью 200 тонн урана в год (объём инвестиций – 28,4 млрд тенге), который с текущего года начнет экспортировать свою продукцию на рынок Китая.

– Инновационное предприятие позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний Китая, Франции, Германии и США в атомной промышленности. Итогом реализации проекта станет увеличение объёма экспорта области к 2024 году на 149,5 млрд тенге в год. Немаловажным является тот фактор, что запуск производства повлечёт за собой рост научного потенциала в атомной энергетике. Готовя кадры для этого завода, мы ещё четыре года назад на базе одного из университетов ВКО открыли специальность по атомной энергетике, – сообщил аким области.

Также глава региона рассказал о других крупных проектах, реализуемых в промышленности Восточно-Казахстанской области. Среди них можно назвать проект ТОО «Казцинк» по увеличению производительности Долинного-Обручевского рудника (1-я очередь) с запуском транспортной системы Rail-Veyor мощностью до 750 тысяч тонн руды. Свинцовые, цинковые и медные концентраты, полученные из руд месторождения, будут перерабатываться на металлургических предприятиях «Казцинка», что обеспечит единую неразрывную технологическую цепочку по выпуску металлов.

Реализация проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики для разработки месторождения «Родниковое» Eastern Gold позволит увеличить производство золота в сплаве Доре до 150 кг в год.

– Чтобы повысить уровень обеспеченности собственным сырьём титано-магниевого комбината, в текущем году в промышленную эксплуатацию вводится вторая обогатительная фабрика на Сатпаевском месторождении, что позволит увеличить на 20% извлечение ильменитового концентрата из добываемой руды, а также объём его производства в два раза и сократить импорт, – продолжил аким области.

Особого внимания заслуживает и тот факт, что единственный в Казахстане титано-магниевый комбинат, расположенный в Усть-Каменогорске, производит четверть мирового объёма продукции.

– Титано-магниевый комбинат не просто конкурирует с ведущими комбинатами мира. 60 процентов продукции он поставляет европейскому концерну Airbus. Сегодня за то, чтобы получить продукцию ТМК, борются не только авиационные компании мира, но и многие другие, – пояснил аким области.

Говоря о промышленном потенциале Восточного Казахстана, Даниал Ахметов особо подчеркнул, что в мире действуют всего три бериллиевых завода и пять танталовых. При этом по одному из таких предприятий расположены в Казахстане.

– Уникальные возможности, в которых сохранён индустриальный потенциал, что позволяет нам гордо заявлять: это – индустрия нашей страны. В целом исполнение принятых планов позволит нам уже в текущем году увеличить темпы производства на 10%, – резюмировал Даниал Кенжетаевич.

Также аким области отметил, что для улучшения в регионе бизнес-климата государством оказана поддержка развитию предприятий малого и среднего бизнеса. Так, с начала текущего года в рамках всех государственных программ 98 проектов малого и среднего бизнеса получили гранты и субсидии на 4,4 млрд тенге, что способствовало росту объёмов инвестиций в основной капитал на 107,2% (174,7 млрд тенге).

Платежи в бюджет по этой статье доходов удалось увеличить на 116,6%, или на 54 млрд тенге.

Козыри агропрома

Отвечая на вопросы журналистов, которых в ходе брифинга было немало, Даниал Ахметов особо подчеркнул, что в отрасли сельского хозяйства в ВКО будут сделаны две основные ставки.

Во-первых, это развитие семеноводческих хозяйств. Закуп семян высокой урожайности и отличных вкусовых качеств позволит за три-четыре года значительно увеличить объёмы собранных на полях ВКО урожаев. Вторым же направлением поддержки станет развитие племенного животноводства.

– Лично я всем сердцем поддерживаю приобретение племенного скота. Даже поставив перед собой задачу – увеличить надои молока от одной коровы до 25-27 л в сутки, мы не сможем этого добиться от коровы, у которой на генетическом уровне заложена удойность на уровне 5-6 литров. Так что пусть разводят элитные семена и племенной скот, а мы их всеми силами поддержим, – подчеркнул Даниал Ахметов.

В целом же, решая задачи, поставленные Главой государства по развитию агропромышленного сектора, в области реализуется региональная Программа развития растениеводства, проводится диверсификация посевов с увеличением площадей высокорентабельных культур.

Яровой сев составляет 40-44% от общего объёма посевов, масличные культуры – 35%.

– Учитывая, что на Восточный Казахстан приходится 66% всего объёма выращиваемого подсолнечника в стране, то наша ключевая задача – увеличение объёмов его переработки. Так, для выхода на рынки высококачественной готовой продукции с начала текущего года в области введён в эксплуатацию крупный маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн (ТОО «Altyn Shyghys»), строится завод мощностью 50 тыс. тонн подсолнечного масла в год (ТОО «ALTAI MAI») в Усть-Каменогорске. Годом ранее в Семее был запущен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн в год. Таким образом, запуск новых маслоэкстракционных заводов, с учётом действующих производств, позволит увеличить объём переработки до 1 млн тонн год, увеличив экспорт растительных масел за рубеж в 1,3 раза, – отметил Даниал Ахметов.

Рассуждая о развитии агропромышленного комплекса, Даниал Ахметов сделал вывод, что современное сельское хозяйство в идеале должно значительно отличаться от того, что мы имеем сейчас.

– Мы должны многое поменять, чтобы сельское хозяйство было совершенно другим. Если вы внимательно посмотрите на статистику последних 20 лет, то не увидите революционного скачка. Это означает, что, в соответствии с выводами, которые сделал Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, мы должны поменять парадигму наших действий. Многое из того, что мы субсидируем десятками миллиардов, на мой взгляд, является неэффективным, – поделился своей точкой зрения аким Восточно-Казахстанской области.

Пока же в регионе продолжается программа субсидирования фермеров за покупку племенного скота. С начала года уже оплачены субсидии на 7,2 млрд тенге, в ближайшее время будет выделено ещё 900 млн тенге.

В целом животноводство в области развивается стабильно. За прошлый год численность крупного рогатого скота выросла на 106%, мелкого – на 106,2%, лошадей – на 112,5%, птицы – на 110,5%. Производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств выросло на 103,2%, молока – на 104,8%.

– Нужно смотреть правде в глаза. Эти показатели по увеличению поголовья – средние, в пределах естественного роста стада. Поэтому нам в ближайшее время предстоит немало потрудиться, чтобы значительно увеличить поголовье скота в области. И вот здесь как раз и необходима реализация программы по увеличению племенного поголовья, которое даёт хороший прирост по мясу и молоку, – сказал глава региона.

Устойчивый рост физического объёма продукции животноводства стимулирует наращивание производственных мощностей пищевой промышленности. Уже до конца текущего года загрузка молокоперерабатывающих предприятий должна увеличиться до 96%. В этот показатель свою лепту внесёт компания «Эмиль». Занимающаяся выпуском молочной продукции компания продолжает планомерное расширение ассортимента товаров и увеличением объёма производства с 45 тыс. до 90 тыс. тонн в год.

Есть успехи и по другим направлениям перерабатывающей промышленности. Например, Усть-Каменогорская птицефабрика завершает реконструкцию и наращивает объёмы выпуска мяса птицы почти в два раза, или до 55 тыс. тонн продукции в год. Введена в эксплуатацию акваферма мощностью 1,5 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов в год.

Продовольственная безопасность

Особое внимание в области уделяется вопросам продовольственной безопасности. Более тысячи сельхозтоваропроизводителей, оптовых реализаторов и торговых представителей заключили меморандумы о применении минимальной, 7-10%, торговой надбавки.

В стабилизационный фонд области закуплено 6 тыс. тонн овощной на 500 млн тенге и 2 тыс. тонн бакалейной продукции на 455 млн тенге, что позволяет нивелировать цены на продукты питания и балансировать политику ценообразования в области.

Кроме того, на постоянной основе проводятся сельскохозяйственные ярмарки. С начала текущего года проведено 611 ярмарок с товарооборотом на 3,2 млрд тенге.

Одной из актуальных по всей стране тем остаётся вопрос обеспечения сахаром. Отвечая на вопрос журналиста о том, какова ситуация в регионе, Даниал Ахметов сказал, что ещё до конца июля в ВКО поступит достаточное количество сахара.

По его словам, акимат Восточно-Казахстанской области оплатил покупку большого объёма сахара для населения, так что к концу июля жителям региона не придётся стоять в очередях.

– Мы работаем на две области, поскольку область Абай пока не имеет своего бюджета. Ежегодно нам нужно 1898 тонн сахара. Этот показатель – из аналитики прошлых лет, проверенный не за один год, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В месяц требуется 474 тонны. Пока мы получаем 203 тонны.

Мы оплатили в прошлом году покупку 1898 тонн и сейчас оплачиваем 2000 тонн. Я провёл переговоры с министром сельского хозяйства: есть заверения, что до конца месяца ситуация поправится. Если наладится спокойное потребление, мы войдём в нормальный режим, без ажиотажа.

Ставка на научный прорыв

Остановившись на проектах в области модернизации социальной сферы, Даниал Ахметов прежде всего остановился на развитии здравоохранения в области.

Подводя итоги кампании по вакцинации, глава региона отметил, что ВКО первой завершила этот важнейший процесс в масштабах республики.

– Сегодня, несмотря на низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжается работа по вакцинации населения, поскольку доказано, что это главное и единственное действенное оружие в борьбе с вирусом. На сегодня по области в категории от 18 лет и старше привито 100% населения. Ревакцинацию прошли 83% (370 тыс. человек) из подлежащих повторному привитию, – проинформировал аким области.

В целом на развитие здравоохранения бюджетом ВКО предусмотрено 32 млрд тенге.

Так, одним из прорывных проектов региона в здравоохранении является строительство в Усть-Каменогорске первого в Казахстане гематологического центра, который будет соответствовать мировым стандартам.

– Сейчас в Казахстане нет такого центра. Пациенты вынуждены проходить дорогостоящее лечение и операции за границей. При этом стоимость лечения одного пациента составляет от 30 до 60 тысяч долларов. Это сложные процедуры, но они будут доступны у нас в стране, а точнее, в Центре гематологии, строящемся в административном центре Восточного Казахстана. Людям больше не нужно будет ездить за рубеж, чтобы лечиться, – отметил спикер.

Будущий гематологический центр намерены оснастить молекулярно-биологической, генетической лабораторией и лабораторией культивирования стволовых клеток, что позволит проводить полный спектр медуслуг от диагностики до реабилитации. В свою очередь, сотрудничество и операционное управление гематологического центра ведущими специалистами Стэнфордского университета позволит постоянно обновлять знания специалистов в сфере гематологии.

– С прошлого года на базе Многопрофильного центра онкологии и хирургии открыта централизованная система РACS – «Центр хранения и обработки медицинской информации». Данная система обеспечивает доступ специалистов к результатам диагностического обследования пациента вне зависимости от места его проведения, а также позволяет осуществлять консультации специалистов и обмен информацией в любой точке региона. Например, молодой сельский врач может направить снимок в центр информации, там его исследует искусственный интеллект, и, если будут обнаружены раковые новообразования, соберётся консилиум из опытных специалистов, которые помогут своему молодому коллеге выработать стратегию лечения его пациента, – объяснил суть проекта Даниал Кенжетаевич.

Отметим, что в Восточно-Казахстанской области не первый год делают ставку на подготовку высококвалифицированных медицинских кадров, поскольку без постоянного обучения и повышения квалификации врачей и других категорий медицинских работников невозможно реализовывать проекты, связанные с научными и инновационными технологиями. Ещё пять лет назад стартовала региональная программа переподготовки медицинских кадров на базе ведущих зарубежных клиник мира. За эти годы шесть тысяч медицинских работников прошли обучение, в том числе 341 врач – за рубежом. С марта текущего года началось обучение 29 медработников в клиниках Израиля, Германии по направлениям онкогематологии, гематологии, кардиологии, акушерству и гинекологии. На эти цели выделено 840 млн тенге.

Принятые меры позволили добиться результатов по снижению заболеваемости и смертности от туберкулёза, злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения.

– Объём высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП) по области за пять лет увеличился в 5,2 раза. В 2017 году было оказано 85 ВТМП на 218 млн тенге, а за прошлый год количество услуг выросло до 440 на 1,9 млрд тенге. С начала текущего года оказано 552 услуги на 1,6 млрд тенге с ростом на 132%. На сегодня в области медицинскими организациями оказывается 27 видов ВТМП, до конца года планируется внедрение ещё 14 видов ВТМП после закупа соответствующего медицинского оборудования, – привёл статистику аким области.

К слову, в текущем году предусмотрен закуп шести единиц оборудования на 839 млн тенге.

Выпускник – конкурентоспособный и востребованный

Огромное внимание уделяется в регионе и развитию системы образования: от дошкольного воспитания до высшего и послевузовского образования. За последние годы полностью решены вопросы работы трёхсменных и аварийных школ. В ближайшие пять лет в области намечено строительство ещё 16 школ в рамках исполнения поручения Главы государства. Уже в текущем году пять из них на 1370 ученических мест строятся в различных районах области и в Усть-Каменогорске. Во время летних каникул капитальный и текущий ремонт идёт на 40 объектах образования, на что был затрачен 1 млрд тенге из областного бюджета. На укрепление материально-технической базы школ области было предусмотрено в текущем году 180 млн тенге.

– Несколько лет назад мы решили проверить качество подготовки наших учителей-филологов. Так вот, многие из них не прошли даже пороговый уровень знаний по своему предмету. Чтобы исправить положение, была разработана региональная программа переподготовки учителей казахского, английского и русского языков. Особое внимание уделено повышению качества изучения практическому казахскому языку в школах с русским языком обучения. В данный момент 400 казаховедов ВКО проходят переподготовку на шестимесячных курсах повышения квалификации, – проинформировал представителей СМИ глава Восточного региона.

В области из года в год уделяется особое внимание детям из многодетных и малообеспеченных семей. В текущем году 21 тыс. школьников обеспечиваются бесплатным питанием, школьной формой, зимней обувью, бесплатным проездом в общественном транспорте, 2,4 тыс. детей бесплатно посещают детские сады, 100% детей из малообеспеченных и многодетных семей охвачены летним отдыхом, оздоровлением и занятостью.

Создаются условия для поддержки талантливых ребят. По итогам учебного года направлено 44 млн тенге на поощрение 441 ребенка. Также финансируются лучшие IT-стартапы учащихся школ и колледжей. За последние три года выплачены гранты по 39 проектам на 35 млн тенге, из них в текущем году поддержку получили 14 проектов на 13 млн тенге. По мнению акима области, подобные меры материальной поддержки стимулируют школьников и студентов для активной исследовательской работы.

Ежегодно на 10% увеличивается государственный заказ на бесплатное обучение студентов в колледжах и вузах области, создаются условия для проживания иногородних студентов. За три года построено пять общежитий на 1520 мест, в текущем году будут введены в эксплуатацию ещё два общежития в Усть-Каменогорске на 488 мест.

За счёт грантов областного бюджета в этом году будут обучаться 80 абитуриентов по специальности «ветеринария».

– Мы начали с выделения 400 грантов в год, в этом году их будет 470. 80 детей из разных сёл мы обучим специальностям сельского хозяйства, в частности ветеринарии. Это поможет молодым людям получить действительно востребованную на рынке труда профессию. Они все хотят быть юристами, журналистами, экономистами, а в области не хватает ветеринаров, зоотехников, других специалистов сельского хозяйства, – уточнил Даниал Ахметов.

Кроме того, в регионе действует программа по подготовке рабочим специальностям.

– Совместно с крупными промышленными предприятиями мы открываем центры компетенций на базе колледжей. Колледж предоставляет помещение, студентов и слушателей курсов, собственные образовательные программы, а предприятие оснащает учебные классы и производственные лаборатории современным оборудованием, предоставляя возможность прохождения практики в своих цехах и на производственных площадках. В итоге мы получаем выпускника, который не только хорошо владеет теорией, но и имеет практические навыки работы на высокотехнологичном оборудовании. И работодателям не придётся заново переучивать своих рабочих, чтобы они знали тонкости технологического процесса на их производстве, – пояснил Даниал Кенжетаевич.

Газ – для сельчан

Резонансно в республиканских СМИ и социальных сетях в последнее время звучит тема обеспечения населения газом. Даниал Ахметов особо подчеркнул, что в вопросе газификации Зайсанского района позиция однозначна: оставить природный газ для нужд населения Зайсанского района. На сегодняшний день его запасов – 328 млн кубометров – должно хватить на ближайшие 11 лет. И весь этот объём природного газа предназначен для зайсанцев.

– Да, действительно, в 1995 году был подписан международный договор с Китаем, по которому мы некоторое время были вынуждены экспортировать газ почти в полном объёме в соседнее государство. Но теперь ситуация изменилась. Мы прекратили поставку 75 млн кубометров газа в Китай, поставки осуществляются только для нужд жителей района, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Более того, аким области поделился дальнейшими планами развития этой отрасли. По его словам, в настоящее время в Зайсанском районе проводятся работы по геологической разведке, и уже есть определённые успехи: обнаружена тяжёлая нефть. Вполне возможно, что вскоре в Зайсане найдут новое месторождение природного газа. И тогда можно будет говорить о дальнейшей газификациии не только Зайсанского района, но и близлежащих районов ВКО.

Вопросы экологии – в приоритете

Сразу несколько журналистов различных республиканских изданий подняли в ходе брифинга вопрос экологической обстановки в Усть-Каменогорске.

– Вопрос очень серьёзный, и мы работаем над решением этих проблем с предприятиями Усть-Каменогорска практически в ежедневном режиме. Однако решить в одночасье все возникшие вопросы невозможно, поэтому есть региональная программа по снижению нагрузки по выбросам в атмосферу отходов производства тяжёлой промышленности, – прокомментировал ситуацию Даниал Ахметов.

И добавил, что только за последние несколько лет крупные промышленные гиганты вложили в реализацию экологической программы более 46 млрд тенге на приобретение нового высокотехнологического оборудования, способного улавливать значительную часть выбросов.

– Во многом проблему можно решить только с полной заменой технологических линий на производстве, которые достались нам в наследство от прошлой эпохи. А это, как вы понимаете, порой невозможно сделать. Однако мы ищем приемлемые пути, чтобы воздух Усть-Каменогорска стал чище и легче, – подытожил аким ВКО.

Из пункта А в пункт Б

Немало публикаций в СМИ и социальных сетях в последние месяцы было посвящено теме пассажирских перевозок. Закономерно, что на брифинге главы региона вопросы, касающиеся этой сферы, также звучали неоднократно.

– Идёт планомерная замена старого подвижного состава. Пассажироперевозчики уже приобрели 50 новых автобусов, до конца года на дорогах областного центра появятся ещё 50 машин. Постепенно старые автобусы будут полностью убраны с маршрутов. Радует и тот факт, что мы наконец-то смогли внедрить в практику электронное билетирование. И это сделало прозрачной отрасль пассажирских перевозок, значительно увеличив доходы самого транспортного предприятия. Они теперь видят реальную картину своих финансовых потоков. Ну а мы, со своей стороны, разработали систему субсидирования пассажирских перевозок льготных категорий граждан. Для этого предусмотрена сумма в объёме 1,7 млрд тенге, – разъяснил аким области.

Также он рассказал о модернизации работы трамвайных перевозок. Поскольку этот вид общественного транспорта в Усть-Каменогорске достаточно популярен, трамвайные пути было решено оставить и даже провести их частичную реконструкцию. Также ведутся работы по поэтапной замене подвижного состава.

Отметим, что брифинг продолжался более двух часов. И за это время аким области ответил не несколько десятков вопросов журналистов республиканских и региональных изданий. В ближайших номерах «Рудного Алтая» мы продолжим информировать своих читателей по темам, которые прозвучали во время этой встречи.

Екатерина Гуляева