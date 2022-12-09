Эффективные проекты моногорода

В Риддере реализуются масштабные проекты, направленные на развитие экономики и социальной инфраструктуры города.

Риддер является одним из крупных промышленных городов Восточно-Казахстанской области. Основой его экономики являются горнодобывающая промышленность, металлургическая и машиностроительная отрасли, сельское хозяйство и другие секторы экономики. В долгосрочной перспективе город имеет высокий экономический потенциал развития.

Как сообщил аким города Риддера Дмитрий Горьковой, в 2022 году сохранён темп роста по основным показателям социально-экономического развития. В рамках государственных программ – «Дорожная карта занятости – 2020», «Нұрлы жер» и других с начала текущего года было реализовано множество значимых проектов. Также по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в Риддере эффективно реализуется утверждённый план развития города.

В ближайшее время планируется реализовать ещё несколько крупных проектов, касающихся объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города и других важных направлений. Это, прежде всего, позволит создать новые рабочие места за счёт строительства и развития объектов инфраструктуры и повысить эффективность регулирования рынка труда.

На здоровье!

Особое внимание в Риддере уделяется развитию здравоохранения. Чтобы обеспечить население высококачественной медицинской помощью, улучшить показатели здоровья и продолжительности жизни, в городе ведётся строительство поликлиники на 500 посещений и стационара на 140 коек. В рамках этого проекта на территории существующей больницы появятся два современных здания поликлиники и стационара со вспомогательными подразделениями. Общая стоимость строительства составляет 24 млрд 572 млн тенге.

– Новая поликлиника и стационар будут оснащены современным медицинским оборудованием, – отметил Дмитрий Горьковой. – Благодаря этому жители нашего города смогут пройти компьютерную, магниторезонансную томографии и ультразвуковые исследования в Риддере, не выезжая в областной центр. Ввод в эксплуатацию новых медучреждений запланирован на декабрь 2023 года.

Пора в школу

По информации градоначальника, на территории города функционируют 16 общеобразовательных школ. Среди них нет аварийных или работающих в три смены.

Дети младшего возраста посещают 11 государственных, три частных дошкольных организации и один мини-центр.

В сентябре 2022 года сдали в эксплуатацию здание новой общеобразовательной школы на 600 мест. Она оснащена всем необходимым современным оборудованием, в кабинетах есть всё – мебель, инвентарь и учебные пособия. Сметная стоимость строительства составила 2 млрд 131 млн тенге.

В целом, в 2022 году на укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений образования города было выделено 414 миллионов тенге.

Следует отметить, что на начало 2022-2023 учебного года детям из многодетных и малообеспеченных семей была предоставлена бесплатная школьная форма. Во всех школах города учащиеся охвачены горячем питанием.

С комфортом

В этом году в Риддере выполнен большой объём работ по созданию комфортной среды проживания. Привели в порядок городские дороги – восстановили асфальтобетонное покрытие, обновили гравийное, провели текущий ремонт тротуаров, внутриквартальных проездов на общую сумму 530,9 млн тенге. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог второго и четвёртого районов.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в селе Ливино завершён средний ремонт дорог. Кроме того, на средства, выделенные из областного бюджета, будет построена система водоснабжения села Бутаково. Стоимость проекта составила 249,4 млн тенге.

Обновили городское уличное освещение, установив 150 светоточек. Также для безопасности пешеходов сделали подсветку на шести пешеходных переходах. Ещё в текущем году отремонтировали 85 остановок общественного транспорта.

Завершено благоустройство четырёх дворовых территорий. Для детей обустроено семь детских игровых площадок.

Ещё одно важное событие для риддерцев – реконструкция центральной площади города. В соответствии с проектом там установят малые архитектурные формы, новый фонтан, поставят беседки и лавочки, чтобы горожане могли проводить здесь своё свободное время. Причём всей семьёй – появятся зоны отдыха для детей, детская игровая площадка, прогулочные зоны. Особый колорит придадут зелёные насаждения и цветочные клумбы.

Благоустройством занялись и в сфере культуры. Провели текущие ремонты внутренних помещений в библиотеках-филиалах №3 и №4, входной группы Центральной городской библиотеки им. Гоголя, фасада здания клуба четвёртого жилого района города.

Вставай на лыжи

В городе функционируют 73 спортивных учреждения. Среди них – физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный модуль, лыжные базы, стрелковый тир, хоккейные корты, открытые спортивные площадки, плавательные бассейны, спортивные залы. Посещение городских спортивных объектов осуществляется на бесплатной основе.

В 2022 году проведены работы по текущему ремонту футбольной площадки, расположенной в районе стадиона «Сокол».

Вместе с тем в моногороде уделяют повышенное внимание зимним видам спорта. Так, 10 декабря текущего года Туристский информационный центр ВКО при поддержке акимата города Риддера проведёт торжественное открытие зимнего туристского сезона 2022-2023. По этому поводу в горнолыжном комплексе «Эдельвейс» состоится праздник с насыщенной концертной программой.

Кроме того, пройдут матч по хоккею с шайбой, показательные выступления по фигурному катанию, катания на собачьих упряжках, мастер-классы ремесленников, будет организовано массовое катание на лыжах.

Для гостей организаторы подготовили интересные и зажигательные конкурсы. Праздничную атмосферу для детей на всем протяжении мероприятия создадут ростовые куклы сказочных персонажей.

Приятным бонусом для всех станут призы и праздничная дискотека.

Ерик Абитов

Риддер