Эффективность, проверенная временем 

Для поддержки частного предпринимательства государством приняты системные меры в виде различных программ, одна из самых популярных – «Дорожная карта бизнеса-2025». Главная её особенность – доступность финансирования как для городского, так и для сельского бизнеса.

Государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020» стартовала десять лет назад. Сегодня она считается эффективно завершённой. С начала текущего года запущена новая «Дорожная карта», но уже рассчитанная до 2025 года.

Программа приобрела ряд существенных отличий от своей предшественницы. К примеру, теперь поддержку могут получить лишь предприятия малого и среднего бизнеса, до этого на деньги могли претендовать и крупные промышленники. Суммы кредитов и грантов серьёзно подросли. Помимо этого у бизнесменов добавилась возможность рефинансировать ранее полученный займ, – отмечают специалисты областного Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

По их сведениям, с 2010 года в Восточном Казахстане просубсидировано 1407 проектов на общую сумму 194,2 млрд тенге, сумма выплаченных субсидий составила 16,5 млрд тенге.

За 11 месяцев 2020 года подписаны договоры субсидирования по 212 проектам на 13,9 млрд тенге, объём выплаченных субсидий составляет 1,4 млрд тенге.

С начала реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2025» прогарантировано 732 проекта на 22,9 млрд тенге, сумма предоставленных гарантий составила 10,2 млрд тенге.

За 11 месяцев текущего года прогарантировано 253 проекта на 8,7 млрд тенге, сумма гарантий составила 3,4 млрд тенге. Предоставлены гранты по 328 проектам на 1,1 млрд тенге, в текущем году выдано 106 грантов на общую сумму 517 млн тенге.

В рамках нефинансовой поддержки по обучению основам ведения бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей по компоненту «Бизнес-школа» прошли обучение в режиме оффлайн и онлайн свыше 1130 слушателей.

В рамках реализации проекта «Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса» по итогам 10 месяцев текущего года 1944 клиентам было оказано 2186 услуг, что составляет 103 процента от годового плана.

В Центрах поддержки предпринимателей за истекший период этого года 6462 клиента получили 9219 консультаций. Все они были проинформированы о государственных программах поддержки бизнеса, а также о видах сервисных услуг, которые можно получить в филиалах Палаты предпринимателей ВКО.

С 2010 по 2019 годы в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» предпринимателями области выплачены налоги на сумму 75,9 млрд тенге, обеспечен выпуск продукции на сумму 1 876 млрд

тенге, создано 5 тысяч рабочих мест.

– Поступательное развитие малого и среднего бизнеса позволяет качественно влиять на экономику региона и страны в целом, – подчеркнул заместитель акима области ШакарымБуктугутов. – Для этого принимаются необходимые меры. Кардинально улучшаются условия ведения бизнеса. Снижаются барьеры и сокращается перечень разрешительных документов. Принимаются стимулирующие меры для развития бизнеса.

Бахыт Сарсембаева