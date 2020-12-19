Эффективное решение 

Подведены предварительные итоги реализации программы «Дорожная карта занятости» в Восточно-Казахстанской области.

О том, как реализуется одна из масштабных государственных программ в Восточном Казахстане, рассказал на своей странице в социальных сетях глава региона Даниал Ахметов.

За конкретными цифрами и солидными суммами, выделенными как на строительство, так и на капитальный ремонт важных объектов, нетрудно представить большое значение совместно проводимой работы для населения городов и районов Восточно-Казахстанской области.

– Как вам известно, в рамках «Дорожной карты занятости» по области реализуются 819 проектов, 153 из которых – за счёт областного бюджета, – подчеркнул Даниал Ахметов. – На текущую дату завершено 785 объектов, что составляет 95,8 процента.

Надо отметить, что по некоторым объектам работы будут продолжены и в дальнейшем. Поскольку семь проектов переходят на 2021 год.

– В частности, это работы на участках 1 и 3 по строительству (ИКИ) от проспекта Есенберлина до пересечения улицы Жибек Жолы, а также с выходом на Алматинскую трассу, – отметил аким области. – Кроме того, это реконструкция аэропортов Усть-Каменогорска и Урджара.

Модернизация операционного блока отделений реанимации, маммологии и гинекологии областного онкодиспансера, строительство внутриквартальных проездов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в жилом районе Карагайлы в Семее.

В декабре будут завершены оставшиеся 28 проектов. В том числе в Усть-Каменогорске – 8, в Семее – 13. До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию Радиологический центр. Закончить капитальный ремонт корпусов №2 и №3 Перинатального центра Семея. Завершить строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам микрорайона Карагайлы, а также внутриквартальных сетей электроснабжения в 19-м жилом районе Усть-Каменогорска.

Помимо производственной составляющей, а также экономических аспектов, стоит отметить ярко выраженный социальный эффект государственной программы.

– В целом, в рамках «Дорожной карты занятости» по области было трудоустроено свыше 20 тысяч человек, – сделал акцент Даниал Ахметов. – Больше половины из которых направлены на объекты центрами занятости.

Трудно переоценить значение реализации проектов «ДКЗ», которые помогают решить задачи инфраструктурного строительства, благоустройства, обеспечения рабочими местами и стабильным заработком наших земляков. Это особенно важно на фоне вызовов и трудностей, которыми был насыщен уходящий год.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции