Эффективное государство, справедливое общество

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VII созыва.

Глава государства поздравил участников сессии с завершением парламентских выборов, пожелал успехов депутатам Мажилиса нового созыва и поблагодарил народных избранников предыдущего созыва за плодо

творную работу.

— За пять лет в стенах Парламента было принято 410 законов. Депутаты, воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, подготовили около 60 законопроектов. Это больше, чем за пять прошлых созывов. Новые депутаты, сохраняя интенсивный темп работы своих коллег из предыдущего созыва, должны работать ещё более плодотворно, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что начало деятельности обновленного состава Мажилиса совпало с двумя событиями, имеющими символическое значение для страны. Наша страна вступила в Год 30-летия Независимости, а современный казахстанский парламентаризм подходит к воему четвертьвековому рубежу. Как убеждён Глава государства, депутаты, получившие мандат доверия в этот исторический период, смогут оправдать надежды народа и будут верно служить Родине.

— В Год 30-летия Независимости будут проведены комплексные реформы. Необходимо сосредоточить наши усилия на построении эффективного государства и справедливого общества. Главный приоритет — улучшение качества жизни и повышение благосостояния граждан. Народ ждёт полноценной отдачи и конкретных результатов от социально-экономических программ, — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность осуществления последовательных изменений для достижения намеченных целей и обозначил ряд приоритетов. В первую очередь, по словам Президента, необходимо приложить все усилия для развития правового государства и укрепления доверия граждан к органам власти.

— Суть реформ в данной сфере заключается в разумной децентрализации системы, модернизации государственного аппарата, оптимизации квазигосударственного сектора и цифровизации всех процессов. Таким образом государственный аппарат станет максимально компактным, открытым и эффективным, а процесс принятия решений — гибким и прозрачным. Социально-экономическое развитие невозможно без надлежащей защиты прав граждан, — считает Касым-Жомарт Токаев.

В качестве второго приоритета Глава государства назвал эффективную социальную политику, которая является ключевым инструментом построения сильного и инклюзивного общества в условиях, когда мир движется к «экономике знаний».

— В последнее время мы продвинулись в реформировании сферы образования. Вместе с тем предстоит решить ряд накопившихся проблем. Важная задача — сократить разрыв в качестве образования между различными социальными группами и регионами. На данном этапе развития требуется новая политика по переобучению и постоянному совершенствованию навыков работников. В этих целях предстоит разработать и реализовать специальный национальный проект, — заявил

Президент.

Глава государства также остановился на важности модернизации отечественной системы здравоохранения. В ситуации пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость перезагрузки политики социального обеспечения. Приоритетом государства должна оставаться поддержка наиболее уязвимых граждан. Ещё один ключевой элемент социальной инфраструктуры — отечественная пенсионная система, которая должна быть справедливой, устойчивой, отвечающей интересам людей.

Обеспечение благополучия населения, по словам Главы государства, невозможно без поступательного роста национальной экономики, что является ещё одним приоритетом на предстоящий период. Правительству поручено продолжить контрцикличную макроэкономическую политику, направленную на поддержку экономической активности. Важная задача – создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

— Учитывая динамичную трансформацию рынка труда, необходимо стимулировать переток рабочей силы из низкопродуктивных в более производительные секторы экономики. Как я говорил ранее, промышленность нашей страны должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сбалансированное развитие страны с точки зрения территории и пространства также вошло в числе ключевых задач на предстоящий период. При этом особое внимание следует уделить развитию отраслей, связывающих все регионы через единое экономическое пространство.

— Приоритет будет отдан улучшению инфраструктуры, связывающей между собой регионы, города, районы и сёла. В соответствии с новыми стандартами будет модернизировано более 3500 сел. Дороги до каждого опорного села и все республиканские трассы будут реконструированы и отремонтированы на 100 процентов, — заявил Глава государства.

Как было отмечено в выступлении, для дальнейшего совершенствования местного самоуправления важно упростить бюджетные процедуры и повысить самостоятельность местных представительных и исполнительных органов.

Одним из главных направлений реформ в Казахстане является политическая модернизация. Президент заявил, что в этом году пройдут выборы в отдельных сельских округах.

— Мы намерены укрепить систему местного самоуправления с самого низа. Это очень важный вопрос. Поэтому после предстоящих выборов сельских акимов можно будет переходить к выборам районных акимов. Однако мы не должны ограничиваться этим, — убеждён Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что прошедшая избирательная кампания, несмотря на карантинные ограничения, была динамичной и насыщенной. По его словам, для того, чтобы пройти в Мажилис и маслихаты некоторым партиям не хватило совсем немного. В связи с этим Глава государства высказал мнение, что участие этих партий в работе Парламента могло бы повысить эффективность законотворческой деятельности.

— Мы должны снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с семи до пяти процентов. Пришло время принять такое решение, поскольку такая норма будет стимулировать законно зарегистрированные партии участвовать в следующих выборах. Также это будет способствовать развитию политической конкуренции в стране. Данная инициатива расширит представительство, позволит учесть мнение максимально широких слоёв населения при выработке государственной политики, — считает Глава государства.

В выступлении была отмечена актуальность повышения активности представителей гражданского общества, совершенствования молодёжной политики и поддержки благотворительной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев также добавил, что одной из главных целей остаётся всесторонняя защита прав человека. При этом особое внимание, по его мнению, следует уделить максимальному обеспечению свободы выбора граждан.

— В мировой практике закреплено право человека легитимно выражать своё несогласие с выборами или голосовать против всех кандидатов. По сути, и для нас нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу «против всех». Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора – это тоже выбор, — заметил Глава государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предложенные инициативы являются лишь частью долгосрочных социально-экономических и политических реформ, которые сейчас стоят на повестке дня. По его мнению, депутатам необходимо принять активное участие в данной работе и наладить конструктивное взаимодействие с Правительством.

— Моя принципиальная позиция заключается в том, чтобы все насущные вопросы в обществе обсуждались в первую очередь в Парламенте. Представители общественности и эксперты должны принимать самое активное участие в подготовке законопроектов. Одним из главных требований является установление эффективной обратной связи по спорным вопросам, которые могут вызвать недовольство граждан. Перед Парламентом стоят две важные задачи — принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества, — подчеркнул Президент Казахстана.

Резюмируя, Глава государства отметил, что Парламент — это эпицентр деятельности, направленной на защиту интересов страны. Он призвал депутатов проявлять высочайшую ответственность при принятии решений и всегда помнить о том, что народ ждёт позитивных перемен.

Akorda.kz 15.01.2021 г.