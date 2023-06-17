Эффективно и технологично

За семь лет в ВКО построили 33 объекта здравоохранения.

С 2014 по 2021 год в регионе построено 33 объекта здравоохранения на общую сумму 36 млрд тенге, в том числе по Семейскому региону (ныне область Абай) – 10 объектов на 11 млрд тенге.

В целом, существенно улучшились показатели в социальной сфере. Особое внимание уделяется вопросам качества жизни населения, которое определяется его здоровьем, образованием и условиями жизни.

Реализуется программа повышения эффективности здравоохранения по четырём направлениям: онкология, кардиология, материнство и детство, травматология, в основе которой оснащение медорганизаций оборудованием в соответствии с мировыми стандартами и развитие человеческого капитала.

Так, построена больница на 300 коек и больница скорой помощи в Семее, детская больница на 200 коек в Усть-Каменогорске, врачебная амбулатория в селе Калжыр Курчумского района. В Центре ядерной медицины онкологического диспансера в Семее открылось первое в Казахстане отделение радионуклидной терапии.

В Усть-Каменогорске продолжается строительство уникального Центра гематологии, больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену в Риддере, начнётся строительство поликлиники на 150 посещений в посёлке Касыма Кайсенова Уланского района.

В рамках модернизации сельского здравоохранения запланировано строительство 36 медицинских объектов на 7,9 млрд тенге.

Значительные средства направлены на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения. Приобретено 6,1 тысячи единиц оборудования на общую сумму 39 млрд тенге, из них по области Абай – 2,2 тыс. ед. на 14 млрд тенге.

Большое внимание уделяется повышению кадрового потенциала. С 2017 года в области реализуется программа обучения медицинских кадров в ведущих зарубежных клиниках Великобритании, Германии, Японии, Италии, Польши, Литвы, России и Израиля по приоритетным направлениям. Всего на подготовку специалистов здравоохранения направлено 4,4 млрд тенге, в том числе обучен 341 врач за рубежом на 3,6 млрд тенге (по области Абай – 167 человек).

Стоит отметить, проведённая перезагрузка в здравоохранении позволила увеличить за 2022 год объём высокотехнологичной медицинской помощи в два раза (с 2019 года – в пять раз), что позволило снизить показатели смертности от болезней системы кровообращения на 30%, от злокачественных новообразований – на семь процентов, заболеваемости туберкулёзом – на 13 процентов.

Меруерт Бахтиярова