Эффективная профилактика

На территории Зайсанского района проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

Мероприятие направлено на предупреждение нарушений установленного порядка отбывания наказания осуждёнными, предотвращение побегов и чрезвычайных ситуаций, а также укрепление воинской дисциплины среди личного состава.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия Зайсанским РОП и Зайсанской районной службой пробации будет проводиться стопроцентная проверка лиц, состоящих на учёте в службе пробации по месту жительства, выявление антиобщественных действий, а также работа по предотвращению правонарушений и иных противоправных действий с их стороны.

Марк Касымов

Зайсанский район