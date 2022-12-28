Эффект языковой среды

В 2023 году областное Управление образования планирует организовать работу языкового лагеря для подростков и молодёжи в одном из сёл Катон-Карагайского района.

Инициатива организации языкового лагеря принадлежит акиму ВКО Даниалу Ахметову.

В качестве основного примера для подготовки работы языкового лагеря, по совету Даниала Ахметова, будет взят многолетний опыт подобных языковых школ, практикующийся в странах Европы и США, когда молодые люди, желающие погрузиться в языковую среду и общаться с носителями языка, специально приезжают в страну, где живут в обычных семьях.

По всей вероятности, языковой лагерь в будущем году будет открыт на базе села Урыль Катон-Карагайского района, в котором жители, независимо от этнической принадлежности, свободно владеют казахским и русским языками, не испытывая трудностей в общении друг с другом.

Екатерина Гуляева

Катон-Карагайский район