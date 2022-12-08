Единство – в многообразии

Члены Ассамблеи народа Казахстана ВКО приняли участие в едином лектории, посвящённом общенациональной идее Нового Казахстана.

Более ста участников встречи, среди которых были представители этнокультурных объединений Дома дружбы – центра общественного согласия, общественные деятели и активная молодёжь, обсудили актуальные аспекты дружественной политики и поделились успешными проектами, направленными на укрепление межэтнических отношений, согласия и единства всех жителей многонационального Казахстана.

Поводом для встречи стал единый лекторий «Роль общественных структур АНК в сфере укрепления общественного согласия и национального единства», охвативший все областные центры и направленный на поддержку и укрепление сплочённости среди этнических групп, проживающих на территории регионов.

– В первую очередь, мы хотим популяризировать деятельность общественных структур Ассамблеи, чтобы приобщить население к единому духу дружбы и согласия, – рассказали в пресс-службе Дома дружбы. – В настоящее время прямо на наших глазах вершится история – создаётся Новый Казахстан. И сейчас как никогда важно сохранить мир и сплотиться для достижения общей цели. Более того, каждый гражданин должен понимать, что его мнение значимо для государства, поэтому так необходимо участие всех без исключения.

Среди собравшихся присутсвовали представители научно-творческой интеллигенции, этнокультурных объединений, лидеры общественного мнения, в том числе депутаты и члены общественных структур, исполнительного и рабочего органа Ассамблеи, специально приглашённые эксперты.

В заседании также приняли участие руководитель КГУ «Дом дружбы – центр общественного согласия» Эльдар Толеубеков, руководитель Центра социального мониторинга и прогнозирования Семея, ассоциированный профессор Университета имени Шакарима Назигуль Газизова, преподаватель Медицинского Университета Семея Рустем Екибаев, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук Университета Алихана Букейханова Аман Рахметуллин, активист Казахского социально-культурного центра, преподаватель Педагогического колледжа имени М. Ауэзова Еркеш Нурпеисова и директор КГКП «Педагогический колледж имени М. О. Ауэзова», заместитель директора по воспитательной работе Надежда Шарова.

Педагоги поделились собственным опытом и успешными проектами, благодаря которым удаётся создавать здоровую и дружественную среду в студенческих коллективах, прививать им уважение к многонациональному народу страны.

Так, во многих учебных заведениях поддерживают традицию празднования больших национальных праздников, где студенты могут представить национальные костюмы, рассказать о традициях того или иного этноса и окунуться в атмосферу интернационального мира.

– Подобные мероприятия – это не просто развлекательные события в жизни молодёжи, но ценные уроки, через которые мы сохраняем и развиваем культурное наследие и традиции казахстанских этносов, формируем объединяющие ценности среди молодых людей, – пояснили в Доме дружбы. – Наши дети должны понимать, что единство – в многообразии, а многообразие – в единстве.

Лилия Дроздова