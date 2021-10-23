Единство народа – залог сильного государства

Под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в формате видео-конференц-связи прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители этнокультурных объединений, члены Совета АНК, научная и творческая интеллигенция. В их числе – заместитель председателя АНК ВКО, заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов.

Открывая заседание, Глава государства отметил, что уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признана во всём мире, сформировалась благодаря мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Важная роль в укреплении единства и сохранении дружбы между народами, проживающими в нашей стране, безусловно, принадлежит и Ассамблее народа Казахстана.

– В последнее время нередко можно услышать мнение, что АНК нацелена на защиту и продвижение интересов различных этнических групп, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Это слишком упрощённое, одномерное понимание её огромного значения для нашей страны. На деле именно Ассамблея стала действенным инструментом укрепления единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности. Благодаря её созданию у нас появился эффективный механизм предотвращения политизации этнического вопроса, добавлю, очень сложного по своей сути вопроса.

Стоит отметить, что повестка дня заседания была насыщенной. Участники обсудили новые задачи Ассамблеи народа Казахстана в контексте реализации решений XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана и Послания Президента народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Так, по мнению Касым-Жомарта Токаева, дома дружбы должны стать ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, не превращаясь в залы совещаний и торжественных собраний. Этнокультурным объединениям, в свою очередь, необходимо активно участвовать в этой работе.

Также Глава государства отметил значимость создания республиканского Совета матерей. Он способствует приобщению молодого поколения к незыблемым ценностям, которые лежат в основе единства и мира нашей многонациональной страны. К слову, в структуру Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области входят 13 домов дружбы – центров общественного согласия, 115 этнокультурных объединений, 284 Совета общественного согласия и матерей, а также клубы журналистов, меценатов, медиаторы.

Советы матерей региона провели 345 мероприятий по пропаганде традиционных семейных ценностей, профилактике ранней беременности и браков, охране семьи и детства с охватом более 14 тысяч человек. Члены Советов принимают активное участие в благотворительных акциях АНК ВКО.

Также на базе школы «Возрождение» изучаются языки девяти этносов, при домах дружбы работают 11 воскресных языковых школ. По инициативе Ассоциации корейцев и Русского этнокультурного объединения в областном Доме дружбы действует кабинет «Ситуативный казахский – «Мәміле».

– Для сохранения стабильности в стране большое значение имеют культура и образование, информационная безопасность, – подчеркнул Президент РК. – В этом направлении мы приняли системные меры, обеспечивающие всестороннюю и эффективную, иными словами, инклюзивную государственную политику. При этом в деле укрепления межэтнического согласия каждое министерство и ведомство играет важную роль. Особое значение имеет социальная политика. Действительно, за этнополитику должны отвечать не только уполномоченные органы. Для успешного выполнения поставленных задач государство и общество должны работать вместе. Только тогда мы сможем сохранить единство народа и укрепить наше государство. Это единственный путь к устойчивому развитию и процветанию.

Помимо этого, на заседании затронули другие, не менее важные темы. К примеру, участники обсудили преимущества билингвального обучения в национальных школах, вопросы формирования полиязычной личности, способной к интеграции в экономической, политической и культурных сферах. В этой связи Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству образования и науки РК внимательно изучить опыт полиязычия во всём мире и переносить его на нашу национальную почву.

Ещё один актуальный вопрос – защита детей от противоправного контента в Интернете. В качестве альтернативы предложено приобщать подрастающее поколение к культуре, спортивной жизни и национальной истории. Глава государства одобрил инициативы по развитию массового детского спорта, созданию детских театров, а также поддержал предложение о популяризации ярких представителей современного казахстанского общества, которые своим примером могут оказать положительное влияние на подрастающее поколение.

Татьяна Кравченко

Фото akorda.kz