Джейн Эйр из Дегереса 

Её отец-врач лечил Жамбыла, мама была из старинного купеческого рода, дедушка дружил со Станиславским. А сама Людмила Федотова больше 40 лет проработала преподавателем, и сейчас, в 83 года, сохранила любовь к жизни, поэзии и кулинарии.

Наша героиня ветеран труда, труженик тыла, кандидат биологических наук, удивительная личность, яркая и самобытная.

Отца нашей героини назначили начальником санитарного поезда, который вёз в 1941 году спецпереселенцев в Казахстан. Родителей и дедушку поселили в казахском ауле Дегерес Алма-Атинской области, где был 55-й конный завод. Там они жили 20 лет.

– Никогда не забуду, как наша соседка, казашка Гуля, у которой было 12 детей, не дала умереть нам с голоду, – говорит Людмила Андреевна. – Она приносила одежду и еду, вязала носки. Все эти вещи ей самой были очень нужны, но она делилась ими с депортированными. Став постарше, я хотела пойти учиться на художника в Алма-Ате, но это было невозможно. Талант художника у меня от деда. Однажды на районном конкурсе я даже взяла приз за картину «Витязь на распутье», которую мастерски скопировала акварельными красками. Однако позже избрала иную профессию.

Рассказывая о том непростом времени, моя собеседница вспомнила два интересных случая, как ей довелось увидеть Жамбыла и Будённого.

– Отец лечил Жамбыла, которому тогда было уже почти 100 лет, – добавила Людмила Андреевна. – Папа был хорошим врачом, и его назначили заведующим больницы в Дегересе, причём универсалом, даже роды принимал на отдалённых джайляу. О его таланте знали люди издалека и приезжали. Помню, как три-четыре раза к нам домой приходил Жамбыл. Его лицо, голос, нрав произвели на меня большое впечатление.

А ещё на 55-й конный завод приезжал Будённый, чтобы посмотреть, как выращивают лошадей для фронта. В далёкий казахский аул Дегерес прибыла делегация, во главе был этот легендарный военачальник.

– Он стоял буквально в полуметре от меня, бравый усач, – смеётся Людмила Федотова. – Жильцы трёх бараков прорвались к нему на встречу на ипподром, чтобы увидеть этого героя. Восторг был неописуемый! Даже фото есть.

КАК РЫБА В ВОДЕ

По окончании школы наша героиня поступила в КазГУ имени С. Кирова (ныне – Казахский национальный университет имени аль-Фараби – прим. ред.) на специальность «Биология». Окончила вуз в 1959 году и приехала по направлению в Усть-Каменогорск работать в Алтайском отделении Казахского научно-исследовательского института ихтиологии.

– Нас ориентировали на науку, а мне поначалу пришлось три месяца писать протоколы, – вспоминает Людмила Андреевна. – В целом я проработала в Алтайском отделе КазНИИ—

рыбхоз 20 лет. Прошла все ступени карьерной лестницы – от лаборанта до заведующего лабораторией промысловой ихтиологии. В 1973 году стала кандидатом биологических наук.

Кстати, за время работы в сфере рыбного хозяйства на счету Людмилы Федотовой немало достижений. Например, именно благодаря ей в водоёмах Восточного Казахстана появился рипус.

– Мне было дано задание подобрать хорошую рыбу-планктонофага для более полного использования запаса планктона Бухтарминского водохранилища, – подчеркнула собеседница. – Там водилось около 30 видов рыб, но из планктонофагов – только пелядь. А рипус – очень ценная рыба из семейства сиговых, её подавали к царскому столу. Меня направили в Алма-Ату для того, чтобы я сделала биологическое обоснование этого выбора, дали служебный транспорт, и с рыбозавода в районе Челябинска мы привезли первую икру рипуса.

Общаясь с ихтиологами, она научилась плавать, как дельфин. Вообще, спорта в жизни было немало, ведь наша героиня с удовольствием каталась на коньках и лыжах и, конечно же, лихо скакала на лошади.

КРЕДО ПЕДАГОГА

В 1978 году Людмила Андреевна прошла по конкурсу в Усть-Каменогорский педагогический институт. Начала работать преподавателем, потом стала старшим преподавателем, затем – доцентом кафедры зоологии, замдекана естественно-географического факультета, завкафедрой теории и методики начального обучения, профессором ВКГУ им. С. Аманжолова. Стаж работы в университете составил 40 лет, а общий – 60 лет!

– В любой должности я всегда помнила о своей главной миссии – нести просвещение в массы, – добавила моя героиня. – Ученье – это свет! Неслучайно одно из моих любимых произведений – «Джейн Эйр», где речь идёт о судьбе учительницы, преодолевшей все невзгоды.

Людмила Федотова опубликовала более 80 научных трудов. В 2016 году ушла на заслуженный отдых, но и на пенсии не скучает. Посещает на базе библиотеки им. А. С. Пушкина творческое объединение «В кругу друзей», поёт, сочиняет стихи, готовит национальные блюда.

С мужем Валентином Николаевичем, который ушёл из жизни в прошлом году, они прожили душа в душу почти 60 лет. Супруг работал на УМЗ. Дочь Тамара и сын Игорь, имеющие по два высших образования, также стали учителями. Есть трое внуков и две правнучки. Внук Михаил продолжил династию.

ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА

С 2007 года, наряду с научно-педагогической деятельностью, ветеран труда занимается литературным творчеством. Тематика стихов разнообразна: военная, патриотическая, посвящённая коллегам и студентам родного вуза, природе и, конечно, любви…. Стихи публиковались в местной печати. Выпущено два сборника: «Я люблю тебя, жизнь!» и «С любовью к жизни!». Третий сборник «О прошлом, будущем и настоящем» уже подготовлен к печати.

– Из последнего у меня такие стихи, как «Мы вирус победим, не сомневайтесь!», «Врачам – героям нашего времени», «Героям страшной той войны», – говорит педагог. – Ещё у меня есть «Поэма о моей жизни» – очень большое автобиографическое произведение.

Примечательно, что отец Людмилы Федотовой тоже был очень деятельным, активным человеком. Уже на пенсии он был заместителем председателя общественной приёмной областной газеты «Рудный Алтай», помогал ветеранам получать квартиры, пособия, принимал письма читателей. Видимо, характер и желание быть полезной людям она унаследовала именно от него.

Ева Ким