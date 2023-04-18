Двойной эффект инноваций

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева состоялся первый RnD-форум, на котором были представлены инновационные проекты учёных вуза, готовые к коммерциализации. Также на встрече обсудили перспективы программы двойного диплома.

Основной посыл EKTU RnD FORUM-2023, участие в котором приняли отечественные и зарубежные эксперты, – создание коммуникационной площадки для взаимодействия высших учебных заведений и индустрии, интеграции науки и бизнеса посредством RnD. Инициатором его проведения стал ВКТУ имени Д. Серикбаева.

Как известно, вуз обладает большим научно-техническим потенциалом, а мероприятия подобного формата – отличная возможность представить свои разработки и выйти на новый уровень. Предполагается, что форум будет проводиться на ежегодной основе.

К слову, у учёных немало готовых проектов, в частности, в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера.

– На сегодняшний день в университете есть шесть–восемь проектов, которые готовы к коммерциализации, – подчеркнула председатель правления – ректор ВКТУ имени Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина. – В первую очередь это создание медицинских имплантатов из тантала и редкоземельных металлов, «планшета агронома», а также цифровые решения для мониторинга лавинной опасности и прогнозирования подтопления территорий при сезонных паводках.

О многих из них мы уже рассказывали в предыдущих номерах «Рудного Алтая». По праву одним из значимых проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ является производство учёными университета медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Стоит отметить, что уже проведены все исследования имплантатов, а также изготовлены единичные образцы по заказу Научного института травматологии и ортопедии города Астаны.

Настоящим ноу-хау в отрасли сельского хозяйства является «планшет агронома». По словам разработчиков, его преимущество перед другими аналогами – интеграция с платформой Qolday KZ. В планшете предусмотрена возможность пользователям делать пометки, получать информацию онлайн и офлайн, заказывать услуги по агрохимическому анализу почвы, картам NDVI и другим тематическим картам, получать рекомендации по эффективному использованию своих ресурсов.

Что касается IT-продуктов по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера, то их реализация позволит предотвратить гибель людей и ущерб материальному имуществу и окружающей среде.

Иностранных учёных заинтересовали разработки наших специалистов. Участники форума обсудили перспективы сотрудничества, отметив, что в его основе лежит подготовка высококвалифицированных специалистов.

– Университет тесно сотрудничает с промышленными предприятиями, а также других сфер экономики. Здесь обучают востребованные в этом регионе кадры. Это хорошая основа для налаживания сотрудничества, – отметил постоянный заместитель посла Федеративной Республики Германия в Казахстане Хольгар Коллей. – Нужно готовить специалистов, которые будут производить качественную продукцию.

Ещё один важный вопрос, который обсудили на EKTU RnD FORUM-2023, – программа двойного диплома. В скором времени студенты металлургических специальностей смогут окончить университет, получив два диплома – казахстанский и германский. Сейчас ведутся переговоры с зарубежными коллегами.

– Основное направление, которое заинтересовало иностранных гостей, – создание на базе нашего университета Центра компетенций в горно-металлургической отрасли, – поделилась Сауле Рахметуллина. – Мы открываем двойную программу по металлургии с Бранденбургским техническим университетом. В ближайшее время состоится подписание меморандума.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета