Двойная польза для молодёжи

«Ребята, которые побывали в рядах «Жасыл ел», будут уважительнее относиться к чужой работе», – так считают участники трудовых отрядов.

Сегодня программа «Жасыл ел» даёт уникальную и актуальную возможность для трудоустройства молодёжи Казахстана. Она успешно реализуется по всей стране и набирает всё большую популярность.

Особенностью программы является то, что она не только учит молодое поколение самостоятельности и трудолюбию, но и содержит в себе потенциал патриотического воспитания казахстанцев – помогает понять, что такое любить свою малую родину и уважительно относиться к ней, а также предоставляет возможность завести новых друзей.

В этом году в городах и районах Восточно-Казахстанской области в рамках программы планируется трудоустроить тысячу молодых людей. В районе Алтай к работе в трудовых отрядах по плану должны приступить 200 «бойцов» от 16 до 35 лет.

– Официальное открытие «Жасыл ел» состоялось девятого июня, а уже двенадцатого стартовал первый сезон, – рассказала исполняющая обязанности директора Молодёжного ресурсного центра района Алтай Анар Ахметкалиева. – Устроиться на сезонную работу изъявили желание 42 жасылелевца из городов Алтай и Серебрянск, Северного и Никольского сельских округов, а также посёлка Новая Бухтарма и села Парыгино. Они с успехом отработали и уже получили заработную плату. Второй сезон стартовал третьего июля – трудоустроились уже 109 человек из городов Алтай и Серебрянск, Северного, Никольского, Малеевского, Чапаевского и Средигорненского сельских округов, посёлков Новая Бухтарма и Зубовск, сёл Парыгино, Соловьёво. Сейчас идёт набор на третий сезон, стартовать планируем 24 июля. У всех желающих заработать есть шанс.

Отметим, труд жасылелевцев достойно оплачивается. Так, 70 тысяч тенге начисляется от Центра занятости, свыше 35 тысяч – от штаба «Жасыл ел» с обязательными налоговыми вычетами. Пожалуй, для школьников, студентов, безработной и самозанятой молодёжи это хорошая финансовая поддержка. Помимо этого, здесь у ребят появляются новые друзья.

Один из участников – студент Алексей Афанасьев о программе узнал от друзей и родственников. Это лето парень решил провести с пользой и устроился в трудовой отряд.

– Здорово, что есть такая программа, как «Жасыл ел», – поделился Алексей. – Она предоставляет не только возможность заработать, но и понять, насколько важно ценить труд других людей. Думаю, что те ребята, которые побывали в рядах «Жасыл ел», уже не будут мусорить в общественных местах.

Школьницу Алину Курмамбаеву в трудовой отряд позвала подруга. По словам Алины, ей здесь очень нравится, а заработанные деньги она хочет потратить на покупку необходимых вещей и канцелярии к школе.

– Интересное чувство, когда понимаешь, что зарабатываешь сама, да и родителям поддержка, – отметила школьница. – Мне нравится здесь работать, делать город красивее и ухоженнее. А ещё здесь много ребят, с которыми интересно общаться. Всё это благодаря программе «Жасыл ел».

Александра Исаева

Район Алтай